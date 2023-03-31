В Одессе разоблачили вооруженного приспешника "русского мира". ФОТО

Мужчина публиковал в соцсетях призывы распространять "русский мир" на всю Европу и называл Одессу "русским городом". У него нашли автомат, пистолеты, сабли и ножи.

Об этом сообщили в полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

"Правоохранители установили, что правонарушитель активно распространял враждебную пропаганду в поддержку захватнической политики кремля, используя запрещенное в Украине социальное приложение "Одноклассники". На своей странице мужчина размещал публикации, в которых возвеличивал кремлевского вождя, призывал не ограничиваться увлечением украинских городов, а распространять "русский мир" на территориях европейских государств. Поклонник кремля пренебрежительно высказывался об украинцах и утверждал: "Одесса – русский город", - говорится в сообщении.

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Во время обыска полицейские изъяли гаджеты, а также автомат, пистолеты, сабли и ножи.

Мужчине сообщили о подозрении в публичных призывах к поддержке действий и решениям государства-агрессора. А также приступили к производству по статье о незаконном обращении с оружием. О подозрении в этом преступлении ему могут сообщить по результатам экспертизы.

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