В Одессе разоблачили вооруженного приспешника "русского мира". ФОТО
Мужчина публиковал в соцсетях призывы распространять "русский мир" на всю Европу и называл Одессу "русским городом". У него нашли автомат, пистолеты, сабли и ножи.
Об этом сообщили в полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
"Правоохранители установили, что правонарушитель активно распространял враждебную пропаганду в поддержку захватнической политики кремля, используя запрещенное в Украине социальное приложение "Одноклассники". На своей странице мужчина размещал публикации, в которых возвеличивал кремлевского вождя, призывал не ограничиваться увлечением украинских городов, а распространять "русский мир" на территориях европейских государств. Поклонник кремля пренебрежительно высказывался об украинцах и утверждал: "Одесса – русский город", - говорится в сообщении.
Во время обыска полицейские изъяли гаджеты, а также автомат, пистолеты, сабли и ножи.
Мужчине сообщили о подозрении в публичных призывах к поддержке действий и решениям государства-агрессора. А также приступили к производству по статье о незаконном обращении с оружием. О подозрении в этом преступлении ему могут сообщить по результатам экспертизы.
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Переселяли сім'ями, разом зі старими та дітьми. Розміщали переселенців в Україні в порожні, але ще не охололі будинки, господарі яких померли страшною смертю від голоду. Документи свідчать, що будинки та квартири, в яких оселилися переселенці з московії, не повертали їх законним власникам, яким вдалося втекти з голоду у 1932 році, та які поверталися назад, додому, восени 1933 року.
Злісні манкурти, це громадяни, які мають український паспорт та є підданими України. За СРСР вони належали до категорії громадян, які «жирували» за комуністів. «Окаючі» леді при совці працювали паспортистками у ЖЕКах та секретарями у колишніх паспортних столах. Блідолицих чухонок і зараз можна зустріти в кабінетах українських військкоматів та в коридорах силових структур.
Вони «не напружуючись» можуть за бакшиш виготовити паспорт громадянина України та видати за п'ять днів ідентифікаційний код будь-якому кілеру, «злодіям у законі», терористам Баширову та Чепізі, які прибули в Україну за завданням ФСБ для розстрілу чергового особистого «ворога» діда Кабаєва, або злити» московському куратору прізвища та адреси бійців одеського батальйону спеціального призначення «ШТОРМ».
Онуки переселенців ще пам'ятають смак щєй із квашеної капусти, та окрошки на хлібному квасі, які готували їм бабусі і хочуть повернутися до Залісся разом із Одесою, Ланжероном та «Привозом».
Бо в контексті моралі я категорично не маю бажання розглядати усі ці почастішали випадки захоплення чергового любителя ***** ...
Бо це не суттєво як для мене . Бо мораль , патріотизм це вже явища другого порядку й іншого рівня розвитку примата "гомо" . Для істот , які в свому соціально-інтелектуальному розвитку не дійшли до цього рівня й не стали сапієнсом , а поки йще лише гомо-еректус -- чи адекватно обговорювати з людожерами крамальйонцами 20 тисяч років тому любов до батьківщини , коли вони йще в тейповому стані перебувають .
Мені як досліднику тут цікавий інший феномен -- повне розбалансування чисто побутової практичності . Коли здавалось би десь так в березні 2022-го орки були на околицях Миколаїва й підбиралися до Одеси . Про захоплення Харкова вони верещали . Ось коли побутовий здоровий глузд вимагав від любителів ***** бути максимально активними . Через рік , коли , після визволення тисячи кв. км , коли верогідність того , що їх прийде "рюзькій мір" майже негативна , тобто меньше нуля -- ось тут в їх почалося загострення .
Так останнє слово я не випадково вжив . Саме цим я пояснюю почастішення вияву ********** .
Бо тут справа не етична й навіть не побутова (тобто відсутність здорового глузду) -- вона сутто медична ,а точніше психіатрічна . Й квітень в весняному психічному загостренні місяць самий небеспечний .
До речі , хтось може сказати , що мовляв ***** в Україні пітримують виключно повні ідіоти . Так-то воно так , але є певні сімптому того ідіотизму , коли розумова відсталість має конкретні сімптоми враження головного мизку . А це вже не обставини , не виховання - а діагноз !
А в даному випадку нема що обговорювати , крім весняного загострення й засоби нейтралізувати таку психічну хфоробу як "рюзькій мір серед українців" після року війни й всього звірства , яке ********* скоїли .
Требо якійсь особливі межи ізоляції .
В даному випадку дуже небеспечні ті , хто марить час на серьйозні рослідування , спробує тут шукати тонку гру . З такими требо діяти виключно в тих межах , які вони сприймають на своєму рівні . Тобто виключно жосткість , а іноді жорстокість -- як й ведеться поводити себе с соціапатами й людожерами
особенно доставил улыбку револьвер под патрон флобера. стартовые пистолеты (ну в лучшем случае резинострелы)
а на охотничий дробовик, я думаю у него разрешение есть.
Пока не повяжут Труху - пусть даже не пытаются пиарится на "пэрэмогах"