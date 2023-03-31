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В Одессе разоблачили вооруженного приспешника "русского мира". ФОТО

Мужчина публиковал в соцсетях призывы распространять "русский мир" на всю Европу и называл Одессу "русским городом". У него нашли автомат, пистолеты, сабли и ножи.

Об этом сообщили в полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

"Правоохранители установили, что правонарушитель активно распространял враждебную пропаганду в поддержку захватнической политики кремля, используя запрещенное в Украине социальное приложение "Одноклассники". На своей странице мужчина размещал публикации, в которых возвеличивал кремлевского вождя, призывал не ограничиваться увлечением украинских городов, а распространять "русский мир" на территориях европейских государств. Поклонник кремля пренебрежительно высказывался об украинцах и утверждал: "Одесса – русский город", - говорится в сообщении.

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Во время обыска полицейские изъяли гаджеты, а также автомат, пистолеты, сабли и ножи.

Мужчине сообщили о подозрении в публичных призывах к поддержке действий и решениям государства-агрессора. А также приступили к производству по статье о незаконном обращении с оружием. О подозрении в этом преступлении ему могут сообщить по результатам экспертизы.

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В Одессе разоблачили вооруженного приспешника русского мира 01
В Одессе разоблачили вооруженного приспешника русского мира 02
В Одессе разоблачили вооруженного приспешника русского мира 03

Одесса (7879) Нацполиция (16458) русский мир (614)


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Топ комментарии
+13
Нунчаки? Цей дебіл застряв в 90х.
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31.03.2023 14:27
+12
Зливається з інтер'єром. Думає, що так його не помітять
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31.03.2023 14:36
+11
Треба добряче допитати цього півня - де воно було і що робило 2 травня 2014!
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31.03.2023 14:42
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секта активизировалась
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31.03.2023 14:25 Ответить
Українські політики називають Одесу «осиним гніздом» сепаратизму. Після Голодомору, влаштованого радянськими комуністами в Україні в 1933 році, з Горьківської області, Нечорнозем'я і завжди голодуючого Поволжя, в Одеську область прибув 141 залізничний ешелон російськомовних переселенців.

Переселяли сім'ями, разом зі старими та дітьми. Розміщали переселенців в Україні в порожні, але ще не охололі будинки, господарі яких померли страшною смертю від голоду. Документи свідчать, що будинки та квартири, в яких оселилися переселенці з московії, не повертали їх законним власникам, яким вдалося втекти з голоду у 1932 році, та які поверталися назад, додому, восени 1933 року.

Злісні манкурти, це громадяни, які мають український паспорт та є підданими України. За СРСР вони належали до категорії громадян, які «жирували» за комуністів. «Окаючі» леді при совці працювали паспортистками у ЖЕКах та секретарями у колишніх паспортних столах. Блідолицих чухонок і зараз можна зустріти в кабінетах українських військкоматів та в коридорах силових структур.

Вони «не напружуючись» можуть за бакшиш виготовити паспорт громадянина України та видати за п'ять днів ідентифікаційний код будь-якому кілеру, «злодіям у законі», терористам Баширову та Чепізі, які прибули в Україну за завданням ФСБ для розстрілу чергового особистого «ворога» діда Кабаєва, або злити» московському куратору прізвища та адреси бійців одеського батальйону спеціального призначення «ШТОРМ».

Онуки переселенців ще пам'ятають смак щєй із квашеної капусти, та окрошки на хлібному квасі, які готували їм бабусі і хочуть повернутися до Залісся разом із Одесою, Ланжероном та «Привозом».
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31.03.2023 20:36 Ответить
Нунчаки? Цей дебіл застряв в 90х.
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31.03.2023 14:27 Ответить
колекціонер-невдаха
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31.03.2023 14:30 Ответить
Це отой жирдяй, що на дивані лежить?
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31.03.2023 14:30 Ответить
Зливається з інтер'єром. Думає, що так його не помітять
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31.03.2023 14:36 Ответить
Треба добряче допитати цього півня - де воно було і що робило 2 травня 2014!
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31.03.2023 14:42 Ответить
Очередной лапотный «голубой в берете»….в фонтане утопить.(
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31.03.2023 14:42 Ответить
Скільки цієї колоборанської паскуди розвелось ? жаль що навіть під час війни закони надто гумані до зрадників.
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31.03.2023 14:48 Ответить
І де там автомат.Сайга 410 калібра.Навіть при зберіганні без дозволу є адмін. порушенням.Єдино до чого можно доколупатись,із всього арсенала,так до стартового пістолета.І то,як що ствол не заглушен наглухо.
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31.03.2023 14:48 Ответить
Мені всерівно до чого доколупаються українські правоохоронці, якщо цю проросійську гниду запроторять до в'язниці.
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31.03.2023 14:55 Ответить
А мені ні.Доколупиватись треба до злочинів.Бо інакше можно непомітно перетворитися на парашку з мусарським беззаконням.
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02.04.2023 08:48 Ответить
Треба звернути увагу на молодіжні православні організації - може ще залишились такі накшталт "Оплоту" і вони можуть добре при цьому шифруватися, видаючи себе за нейтральну чисто релігійну чи благодійну організацію. Якщо є хоч трохи схожа на це організація, вона молодіжна - там багато молодиків, вона православного толку з російським уклоном- то туди треба навідатись з повістками. Може там причаїлося якесь "воїнство христове", яке готується воювати у нашому тилу і там навіть зброя може опинитися під час перевірки чи її можуть доставити з-за поребрика в любий момент.
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31.03.2023 14:49 Ответить
Впевненний що багато хто зі мною не погодиться ...
Бо в контексті моралі я категорично не маю бажання розглядати усі ці почастішали випадки захоплення чергового любителя ***** ...
Бо це не суттєво як для мене . Бо мораль , патріотизм це вже явища другого порядку й іншого рівня розвитку примата "гомо" . Для істот , які в свому соціально-інтелектуальному розвитку не дійшли до цього рівня й не стали сапієнсом , а поки йще лише гомо-еректус -- чи адекватно обговорювати з людожерами крамальйонцами 20 тисяч років тому любов до батьківщини , коли вони йще в тейповому стані перебувають .
Мені як досліднику тут цікавий інший феномен -- повне розбалансування чисто побутової практичності . Коли здавалось би десь так в березні 2022-го орки були на околицях Миколаїва й підбиралися до Одеси . Про захоплення Харкова вони верещали . Ось коли побутовий здоровий глузд вимагав від любителів ***** бути максимально активними . Через рік , коли , після визволення тисячи кв. км , коли верогідність того , що їх прийде "рюзькій мір" майже негативна , тобто меньше нуля -- ось тут в їх почалося загострення .
Так останнє слово я не випадково вжив . Саме цим я пояснюю почастішення вияву ********** .
Бо тут справа не етична й навіть не побутова (тобто відсутність здорового глузду) -- вона сутто медична ,а точніше психіатрічна . Й квітень в весняному психічному загостренні місяць самий небеспечний .
До речі , хтось може сказати , що мовляв ***** в Україні пітримують виключно повні ідіоти . Так-то воно так , але є певні сімптому того ідіотизму , коли розумова відсталість має конкретні сімптоми враження головного мизку . А це вже не обставини , не виховання - а діагноз !
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31.03.2023 15:09 Ответить
Кожен з ху#лососів може нести велику небезпеку навіть у найдальшій точці від лінії фронту. По-перше по всій Україні є схованки зброї та ракет ППО, на які ці ху#лососи зможуть скоригувати ракети, без яких залишаться у небезпеці мільйони людей. По-друге, ці ху#лососи можуть об'єднатися за таємною вказівкою з кремля і скориставшись транспортом, утворити грізну сили де завгодно і нанести самий несподіваний і болючий удар саме там, де ми найменш захищені і там де їх менш за все чекають. І треба якомога більше розкручувати кожен випадок, коли хапають за руку будь-якого ху#лососа, щоб людей надихати та заохочувати самим брати участь у полюванні на них і вони не залишались остронь, бо перш за все від пересічного громадянина залежить успіх у цьому полюванні - не можна скрізь поставити котррозвідника.
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31.03.2023 15:34 Ответить
Я й не казав , що воно "небеспечне" . Бо будь який психично хворий , якщо воно йще агресивне більш небеспечне , ні ж навіть ворог в якого щось є в котелку . Й саме останніх варто обговорювати й виявляти їх мотивацію .
А в даному випадку нема що обговорювати , крім весняного загострення й засоби нейтралізувати таку психічну хфоробу як "рюзькій мір серед українців" після року війни й всього звірства , яке ********* скоїли .
Требо якійсь особливі межи ізоляції .
В даному випадку дуже небеспечні ті , хто марить час на серьйозні рослідування , спробує тут шукати тонку гру . З такими требо діяти виключно в тих межах , які вони сприймають на своєму рівні . Тобто виключно жосткість , а іноді жорстокість -- як й ведеться поводити себе с соціапатами й людожерами
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31.03.2023 19:49 Ответить
феномен--всьо прапало..відчай
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31.03.2023 16:25 Ответить
нахіба воно потрібне, чому не при спробі втечі?
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31.03.2023 15:43 Ответить
***** кортик и вакидзаси - что бы харакири себе сделать ? предварительно ***** себя по яйцам нунчаками ?

особенно доставил улыбку револьвер под патрон флобера. стартовые пистолеты (ну в лучшем случае резинострелы)

а на охотничий дробовик, я думаю у него разрешение есть.
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31.03.2023 17:49 Ответить
на кого такие картинки расчитаны ?
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31.03.2023 17:50 Ответить
В том городе каждый третий готов ,,боже царя храни,, запеть хором! Катьку опять на постамент загрузить. Массово почти.
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31.03.2023 19:29 Ответить
Говоришь узкий мир подозреваешь орангутанга с 30 айкью, говоришь орангутанг с 30 айкью, подозреваешь рузьке мир
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31.03.2023 19:45 Ответить
Ловят дибилов клоунов, а мэра и его Ко виновных в смертях 2 мая не трогают.
Пока не повяжут Труху - пусть даже не пытаются пиарится на "пэрэмогах"
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31.03.2023 22:11 Ответить
Порох!
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01.04.2023 23:00 Ответить
в якому холодильнику тримали цю слiпу консерву? У прифронтове мicто його та привьязати до трансформаторноi будки - гарна терапiя вiд такого збочення.
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02.04.2023 17:01 Ответить
 
 