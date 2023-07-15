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Силы обороны ликвидировали командира российской 96-й отдельной разведывательной бригады полковника Харламова. ФОТО

Полковник ВСУ Анатолий Штефан обнародовал информацию о том, что Силы обороны ликвидировали российского полковника, командира 96-й отдельной разведывательной бригады Максима Харламова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в твиттере.

Штефан отметил: "Успешно демобилизован – 04.06.2023 г. - командир 96-й отдельной разведывательной бригады (Нижний Новгород) полковник Максим Харламов. Смерть врагам!"

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Силы обороны ликвидировали командира российской 96-й отдельной разведывательной бригады полковника Харламова 01

Автор: 

армия РФ (19892) ликвидация (3764) Штефан Анатолий (114)


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Топ комментарии
+23
В белых перчатках, ****, лучше б белые тапки себе приготовил.
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15.07.2023 22:35 Ответить
+21
Настаящій паалковнік тільки дохлий.
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15.07.2023 22:32 Ответить
+17
Фоточка з параду. А тут вам, підорам, не парад.
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15.07.2023 22:35 Ответить
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Ще Бульдога й#бніть разом з усім камеді
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15.07.2023 22:29 Ответить
А Бульдог путіноїд? Мабуть шось пропустив, та взагалі не слідкую за цими дебілами...
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16.07.2023 00:15 Ответить
НЕМАЄ хороший рускіх
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16.07.2023 08:23 Ответить
Та ясно, що немає, тільки медійна сволота то перша черга...
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16.07.2023 16:15 Ответить
Настаящій паалковнік тільки дохлий.
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15.07.2023 22:32 Ответить
до всії гріхів він ще й паклюжив прізвисько видатного хокеїста
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15.07.2023 22:34 Ответить
🤣 плачу ****..ць!
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15.07.2023 22:35 Ответить
"Плачу по 1000 баксів за 200-го полковніка РФ.
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15.07.2023 22:41 Ответить
Фоточка з параду. А тут вам, підорам, не парад.
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15.07.2023 22:35 Ответить
В белых перчатках, ****, лучше б белые тапки себе приготовил.
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15.07.2023 22:35 Ответить
Місяць чекали може воскресне але **й там, 200 без варіантів.
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15.07.2023 22:40 Ответить
д є д ы в а і в а л і .....?.......К і є в з а 3 д н я , м л я ...?........
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15.07.2023 22:41 Ответить
Якби ще прогандона гнома галустяна ,хтось прирізав біля якоїсь студії, або будинку юнармії яку він фінансує.
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15.07.2023 22:44 Ответить
Сдох Максим - ну и хрен с ним.
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15.07.2023 22:46 Ответить
Убийственные орденоносцы.
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15.07.2023 22:46 Ответить
" Патєрь нєт " (С)
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15.07.2023 22:48 Ответить
А де Єнот?
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15.07.2023 22:52 Ответить
Вже нова мода пішла!

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15.07.2023 23:55 Ответить

Ого! А я і не знав. Дякую за підказку!
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16.07.2023 01:53 Ответить
Ну це я цю гіфку зробив, і запустив на неї моду...

Тільки тс-с-с-с!
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16.07.2023 02:02 Ответить
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16.07.2023 02:11 Ответить
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16.07.2023 00:07 Ответить
Гаріка? Ой-вей
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15.07.2023 22:53 Ответить
Нормально мы так за полтора года полковников и генералов проредили у орков.
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15.07.2023 23:08 Ответить
Дуже приємна новина , ну просто супер 🫤
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15.07.2023 23:17 Ответить
У кацапів там щось діється - таке !!!
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По информации наших источников, военнослужащие 7 дшд ВДВ записали аудиообращение к Минобороны. В частности, они выступили в защиту своего командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского. Катализатором этого обращения послужило https://t.me/vchkogpu/39958 снятие с должности командира 106 воздушно-десантной дивизии ВДВ генерала Селиверстова https://t.me/vchkogpu/39958 . Кроме того, в начале июля отстранили от командования 7 десантно-штурмовой дивизии генерала Корнева.( про це донині було невідомо )
«Мы, десантники, предупреждаем, что мы не потерпим подобных действий в отношений генерала Теплинского. А в случае малейшей угрозы его жизни и свободы, мы встанем стеной на защиту чести и достоинства нашего командующего. Мы настроены очень решительно. Вплоть до того, что снимемся с позиций и пойдем на выручку нашему Бате. Вы, те, которые сидят в кабинетах! Десант своих не бросает! Не совершайте роковых ошибок», - заявили в своем аудиообращении бойцы.
Кажись - войско взбун6товалось .!! Царь говорят - нєнастоящій .!! ( с )
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15.07.2023 23:23 Ответить
Ходити на Москву скоро стане доброю традицією.
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16.07.2023 03:38 Ответить
Браво!
Восхищаюсь мастерством украинских воинов
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15.07.2023 23:34 Ответить
Московський убивця, мав деякі сподівання, коли вдерся із зброєю до України убивати Українці!!
А воно, он, як вдало йому пощастило!!!
Так усьо падамашнему було….ФСЬО!
Кари, московітам, страшної кари за їх діяння в Україні!!
Слава Захисникам України!
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15.07.2023 23:42 Ответить
земля йому бетоном
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16.07.2023 00:03 Ответить
Нужно выпить , хороший повод . Слава Украине !
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16.07.2023 00:20 Ответить
Єнота не займайте - краще полкаша супроводьте на "гастрьольний тур" кобздона! а тваринка тут вже х/з скільки рочків була своєю! ще й в полоні теж(((
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16.07.2023 01:56 Ответить
Хай земля буде скловатою нелюду!
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16.07.2023 03:37 Ответить
Помер Максим , та і х*й з ним
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16.07.2023 03:48 Ответить
Не факт, что с ним...
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16.07.2023 13:37 Ответить
Я с 110 бригады . Накажем всех *********
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16.07.2023 06:19 Ответить
Жаркого пекла ватному ******!
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16.07.2023 07:44 Ответить
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16.07.2023 11:58 Ответить
 
 