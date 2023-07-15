Силы обороны ликвидировали командира российской 96-й отдельной разведывательной бригады полковника Харламова. ФОТО
Полковник ВСУ Анатолий Штефан обнародовал информацию о том, что Силы обороны ликвидировали российского полковника, командира 96-й отдельной разведывательной бригады Максима Харламова.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в твиттере.
Штефан отметил: "Успешно демобилизован – 04.06.2023 г. - командир 96-й отдельной разведывательной бригады (Нижний Новгород) полковник Максим Харламов. Смерть врагам!"
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Ого! А я і не знав. Дякую за підказку!
Тільки тс-с-с-с!
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По информации наших источников, военнослужащие 7 дшд ВДВ записали аудиообращение к Минобороны. В частности, они выступили в защиту своего командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского. Катализатором этого обращения послужило https://t.me/vchkogpu/39958 снятие с должности командира 106 воздушно-десантной дивизии ВДВ генерала Селиверстова https://t.me/vchkogpu/39958 . Кроме того, в начале июля отстранили от командования 7 десантно-штурмовой дивизии генерала Корнева.( про це донині було невідомо )
«Мы, десантники, предупреждаем, что мы не потерпим подобных действий в отношений генерала Теплинского. А в случае малейшей угрозы его жизни и свободы, мы встанем стеной на защиту чести и достоинства нашего командующего. Мы настроены очень решительно. Вплоть до того, что снимемся с позиций и пойдем на выручку нашему Бате. Вы, те, которые сидят в кабинетах! Десант своих не бросает! Не совершайте роковых ошибок», - заявили в своем аудиообращении бойцы.
Кажись - войско взбун6товалось .!! Царь говорят - нєнастоящій .!! ( с )
Восхищаюсь мастерством украинских воинов
А воно, он, як вдало йому пощастило!!!
Так усьо падамашнему було….ФСЬО!
Кари, московітам, страшної кари за їх діяння в Україні!!
Слава Захисникам України!