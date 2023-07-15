Силы обороны ликвидировали командира российской 96-й отдельной разведывательной бригады полковника Харламова. ФОТО

Полковник ВСУ Анатолий Штефан обнародовал информацию о том, что Силы обороны ликвидировали российского полковника, командира 96-й отдельной разведывательной бригады Максима Харламова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в твиттере.

Штефан отметил: "Успешно демобилизован – 04.06.2023 г. - командир 96-й отдельной разведывательной бригады (Нижний Новгород) полковник Максим Харламов. Смерть врагам!"

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