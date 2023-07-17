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Сутки на Донетчине: ракетный удар по Краматорску, обстрел из "Градов" Великой Новоселки, на Нью-Йорк враг сбросил 2 авиабомбы. ФОТОрепортаж

Ночью россияне нанесли ракетный удар по Краматорску - ранили 2 человека, повредили жилые дома и территорию предприятия.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Кириленко, на Волновахском направлении под обстрелами Угледар и Пречистовка, в Комарской громаде – поселок Шевченко. Утром россияне обстреляли из "Градов" Великую Новоселку.

"На Донецком направлении повреждены 8 домов в Кураховской громаде, в течение суток были обстрелы Марьинки и Красногоровки", - говорится в сообщении.

На Горловском направлении россияне сбросили 2 авиабомбы на Нью-Йорк, одна из них разрушила 5-этажку. Всего в громаде повреждены 6 домов, админздание и инфраструктурный объект. В Часовоярской громаде повреждены 3 дома. В Константиновке повреждены 6 домов, школа и предприятие. 1 человек ранен и 5 домов повреждены в Плещеевке Ильиновской громаде.

Также смотрите: Рашисты ночью ударили по многоквартирному дому в Краматорске, ранения получили 2 человека, - мэр. ФОТОрепортаж

Сутки на Донетчине: ракетный удар по Краматорску, обстрел из Градов Великой Новоселки, на Нью-Йорк враг сбросил 2 авиабомбы 01
Сутки на Донетчине: ракетный удар по Краматорску, обстрел из Градов Великой Новоселки, на Нью-Йорк враг сбросил 2 авиабомбы 02
Сутки на Донетчине: ракетный удар по Краматорску, обстрел из Градов Великой Новоселки, на Нью-Йорк враг сбросил 2 авиабомбы 03
Сутки на Донетчине: ракетный удар по Краматорску, обстрел из Градов Великой Новоселки, на Нью-Йорк враг сбросил 2 авиабомбы 04
Сутки на Донетчине: ракетный удар по Краматорску, обстрел из Градов Великой Новоселки, на Нью-Йорк враг сбросил 2 авиабомбы 05
Сутки на Донетчине: ракетный удар по Краматорску, обстрел из Градов Великой Новоселки, на Нью-Йорк враг сбросил 2 авиабомбы 06

На Лисичанском направлении 3 дома повреждены в Ямполе Лиманской громаде, 1 в Северске и 1 в Звановке.

Кириленко также информирует, что за сутки россияне ранили 4 жителей Донетчине.

Краматорськ (2334) обстрел (28290) Донецкая область (10158)


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17.07.2023 11:06 Ответить
Без злиття інформації, коригувальниками оркам, не обходиться жоден обстріл!!
Безкарність, породжує ще більші ЗЛОЧИНИ!!
Ліхтарних стовпів і вірьовки вдосталь, а влада, дивно, не вносить змін до законодавства!!

Для військовослужбовців, Шмигаль вніс за 30 днів, а тут уже 1,5 року пройшло, Українців убивають, щодня!
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17.07.2023 11:14 Ответить
А теї ху....лодебіли, розуміютиь, що це не той Нью-Йорк??????????? Є великі сумніви.
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17.07.2023 12:30 Ответить
 
 