Сутки на Донетчине: ракетный удар по Краматорску, обстрел из "Градов" Великой Новоселки, на Нью-Йорк враг сбросил 2 авиабомбы. ФОТОрепортаж
Ночью россияне нанесли ракетный удар по Краматорску - ранили 2 человека, повредили жилые дома и территорию предприятия.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Кириленко, на Волновахском направлении под обстрелами Угледар и Пречистовка, в Комарской громаде – поселок Шевченко. Утром россияне обстреляли из "Градов" Великую Новоселку.
"На Донецком направлении повреждены 8 домов в Кураховской громаде, в течение суток были обстрелы Марьинки и Красногоровки", - говорится в сообщении.
На Горловском направлении россияне сбросили 2 авиабомбы на Нью-Йорк, одна из них разрушила 5-этажку. Всего в громаде повреждены 6 домов, админздание и инфраструктурный объект. В Часовоярской громаде повреждены 3 дома. В Константиновке повреждены 6 домов, школа и предприятие. 1 человек ранен и 5 домов повреждены в Плещеевке Ильиновской громаде.
На Лисичанском направлении 3 дома повреждены в Ямполе Лиманской громаде, 1 в Северске и 1 в Звановке.
Кириленко также информирует, что за сутки россияне ранили 4 жителей Донетчине.
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