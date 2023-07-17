Доба на Донеччині: ракетний удар по Краматорську, обстріл із "Градів" Великої Новосілки, на Нью-Йорк ворог скинув 2 авіабомби. ФОТОрепортаж

Вночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську - поранили 2 людей, пошкодили житлові будинки та територію підприємства.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Кириленка, на Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар і Пречистівка, у Комарській громаді - селище Шевченко. Зранку росіяни обстріляли з "Градів" Велику Новосілку.

"На Донецькому напрямку пошкоджено 8 будинків у Курахівській громаді, впродовж доби відбувалися обстріли Мар'їнки та Красногорівки", - йдеться у повідомленні.

На Горлівському напрямку росіяни скинули 2 авіабомби на Нью-Йорк, одна з них зруйнувала 5-поверхівку. Всього у громаді пошкоджено 6 будинків, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджено 3 будинки. У Костянтинівці пошкоджено 6 будинків, школу і підприємство. 1 людина поранена і 5 будинків пошкоджено у Плещіївці Іллінівської громади.

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На Лисичанському напрямку 3 будинки пошкоджено у Ямполі Лиманської громади, 1 у Сіверську і 1 у Званівці.

Кириленко також інформує, що за добу росіяни поранили 4 жителів Донеччини.