Доба на Донеччині: ракетний удар по Краматорську, обстріл із "Градів" Великої Новосілки, на Нью-Йорк ворог скинув 2 авіабомби. ФОТОрепортаж
Вночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську - поранили 2 людей, пошкодили житлові будинки та територію підприємства.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Кириленка, на Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар і Пречистівка, у Комарській громаді - селище Шевченко. Зранку росіяни обстріляли з "Градів" Велику Новосілку.
"На Донецькому напрямку пошкоджено 8 будинків у Курахівській громаді, впродовж доби відбувалися обстріли Мар'їнки та Красногорівки", - йдеться у повідомленні.
На Горлівському напрямку росіяни скинули 2 авіабомби на Нью-Йорк, одна з них зруйнувала 5-поверхівку. Всього у громаді пошкоджено 6 будинків, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджено 3 будинки. У Костянтинівці пошкоджено 6 будинків, школу і підприємство. 1 людина поранена і 5 будинків пошкоджено у Плещіївці Іллінівської громади.
На Лисичанському напрямку 3 будинки пошкоджено у Ямполі Лиманської громади, 1 у Сіверську і 1 у Званівці.
Кириленко також інформує, що за добу росіяни поранили 4 жителів Донеччини.
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