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Доба на Донеччині: ракетний удар по Краматорську, обстріл із "Градів" Великої Новосілки, на Нью-Йорк ворог скинув 2 авіабомби. ФОТОрепортаж

Вночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську - поранили 2 людей, пошкодили житлові будинки та територію підприємства.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Кириленка, на Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар і Пречистівка, у Комарській громаді - селище Шевченко. Зранку росіяни обстріляли з "Градів" Велику Новосілку.

"На Донецькому напрямку пошкоджено 8 будинків у Курахівській громаді, впродовж доби відбувалися обстріли Мар'їнки та Красногорівки", - йдеться у повідомленні.

На Горлівському напрямку росіяни скинули 2 авіабомби на Нью-Йорк, одна з них зруйнувала 5-поверхівку. Всього у громаді пошкоджено 6 будинків, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджено 3 будинки. У Костянтинівці пошкоджено 6 будинків, школу і підприємство. 1 людина поранена і 5 будинків пошкоджено у Плещіївці Іллінівської громади.

Також читайте: Рашисти вночі вдарили по багатоквартирному будинку в Краматорську, поранення дістали 2 особи, - мер. ФОТОрепортаж

Доба на Донеччині: ракетний удар по Краматорську, обстріл із Градів Великої Новосілки, на Нью-Йорк ворог скинув 2 авіабомби 01
Доба на Донеччині: ракетний удар по Краматорську, обстріл із Градів Великої Новосілки, на Нью-Йорк ворог скинув 2 авіабомби 02
Доба на Донеччині: ракетний удар по Краматорську, обстріл із Градів Великої Новосілки, на Нью-Йорк ворог скинув 2 авіабомби 03
Доба на Донеччині: ракетний удар по Краматорську, обстріл із Градів Великої Новосілки, на Нью-Йорк ворог скинув 2 авіабомби 04
Доба на Донеччині: ракетний удар по Краматорську, обстріл із Градів Великої Новосілки, на Нью-Йорк ворог скинув 2 авіабомби 05
Доба на Донеччині: ракетний удар по Краматорську, обстріл із Градів Великої Новосілки, на Нью-Йорк ворог скинув 2 авіабомби 06

На Лисичанському напрямку 3 будинки пошкоджено у Ямполі Лиманської громади, 1 у Сіверську і 1 у Званівці.

Кириленко також інформує, що за добу росіяни поранили 4 жителів Донеччини.

Автор: 

Краматорськ (712) обстріл (29612) Донецька область (8974)


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17.07.2023 11:06 Відповісти
Без злиття інформації, коригувальниками оркам, не обходиться жоден обстріл!!
Безкарність, породжує ще більші ЗЛОЧИНИ!!
Ліхтарних стовпів і вірьовки вдосталь, а влада, дивно, не вносить змін до законодавства!!

Для військовослужбовців, Шмигаль вніс за 30 днів, а тут уже 1,5 року пройшло, Українців убивають, щодня!
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17.07.2023 11:14 Відповісти
А теї ху....лодебіли, розуміютиь, що це не той Нью-Йорк??????????? Є великі сумніви.
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17.07.2023 12:30 Відповісти
 
 