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Последствия вражеских обстрелов Волчанска, 1 человек получил ранение. ФОТО

Утром 17 июля российские захватчики в очередной раз обстреляли Волчанск.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"Утром 17 июля враг в очередной раз обстрелял г. Волчанск. По предварительным данным, из артиллерии. В результате обстрела повреждены частные домовладения", - говорится в сообщении.

64-летний местный житель получил минно-взрывную травму.

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Последствия вражеских обстрелов Волчанска, 1 человек получил ранение 01
Последствия вражеских обстрелов Волчанска, 1 человек получил ранение 02

обстрел (28290) Харьковщина (5577) Волчанск (419)


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