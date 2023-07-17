Последствия вражеских обстрелов Волчанска, 1 человек получил ранение. ФОТО
Утром 17 июля российские захватчики в очередной раз обстреляли Волчанск.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
"Утром 17 июля враг в очередной раз обстрелял г. Волчанск. По предварительным данным, из артиллерии. В результате обстрела повреждены частные домовладения", - говорится в сообщении.
64-летний местный житель получил минно-взрывную травму.
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