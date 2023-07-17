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Наслідки ворожих обстрілів Вовчанська, 1 особа зазнала поранення. ФОТО

Зранку 17 липня російські загарбники вчергове обстріляли Вовчанськ.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

"Вранці 17 липня ворог вчергове обстріляв м. Вовчанськ. За попередніми даними, з артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння", - йдеться в повідомленні.

64-річний місцевий мешканець дістав мінно-вибухової травми.

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Наслідки ворожих обстрілів Вовчанська, 1 особа зазнала поранення 01
Наслідки ворожих обстрілів Вовчанська, 1 особа зазнала поранення 02

Автор: 

обстріл (29612) Харківщина (6054) Вовчанськ (448)


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