Наслідки ворожих обстрілів Вовчанська, 1 особа зазнала поранення. ФОТО
Зранку 17 липня російські загарбники вчергове обстріляли Вовчанськ.
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.
"Вранці 17 липня ворог вчергове обстріляв м. Вовчанськ. За попередніми даними, з артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння", - йдеться в повідомленні.
64-річний місцевий мешканець дістав мінно-вибухової травми.
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