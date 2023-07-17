Администратор USAID Пауэр прибыла в Киев. ФОТО
Администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр во второй раз с начала полномасштабного вторжения прибыла с визитом в Киев.
Об этом сообщила в твиттере посол США в Украине Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ.
Бринк также опубликовала фотографию, на которой изображено, как они с Пауэр идут по перрону киевского вокзала.
"Добро пожаловать снова в Киев, госпожа администратор USAID", - отметила Бринк.
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+7 Ole Lahti
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Вчилася у https://en.wikipedia.org/wiki/Lakeside_High_School_(DeKalb_County,_Georgia) Вищій школі Лейксайду в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0 Атланті , штат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%96%D1%8F Джорджія , де також займалася в спортивних командах з кросу та баскетболу
Дмитро Литвин
3 д. ·
Колись з української політики зникне взагалі таке явище, як розкол. Ви це побачите. Це станеться тоді, коли з української політики піде одна єдина людина, яка досі вперто інвестує в розкол, бо думає, шо це подовжує шанси для бренду "Порошенко".
З 1991 року Україна позбувається джерел розколу. Червоних директорів нема. Радянської ностальгії та комуністів як суспільної сили нема. Мафіозні групи роздавлені. Олігархи втратили контроль і не відновлять. Загалом політики з корінням з 1990-х пішли. Політики з 2000-х не створили жодних самостійних джерел - ані для розколу, ані для конструктиву. Росія як джерело будь-чого у внутрішній політиці України знищена. Які ще були джерела розколу? Гляньте, наскільки Україна уміє бути обʼєднаною та уміє цінувати обʼєднаність. Да, всі люди схильні якось сперечатись, але між суперечкою і розколом - велика дистанція. Коли ніхто не вкладається у розкол цілеспрямовано, його немає. Є лише суперечки, дискусії, різні погляди.
Коли з політики піде Порошенко, а це неминуче, ви всі відчуєте, що таке - чиста від будь-якого розколу українська політика. Україна це нормальна європейська країна, якій просто треба трохи відійти від свого складного перехідного минулого і тих в політиці, хто постійно робить ксерокопії якогось давнього нікому не потрібного розколу, щоб жити за рахунок цього розколу. Україна заслуговує на чисту від цього політику.
Воно малорос і пристосуванець.
Ясно же з чого з 2019 синхронно з падінням нашої економіки і початком дерибану державних підприємств підросли статки олігархів
Красти допомогу Заходу тепер буде проблематично 😆