Администратор USAID Пауэр прибыла в Киев. ФОТО

Администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр во второй раз с начала полномасштабного вторжения прибыла с визитом в Киев.

Об этом сообщила в твиттере посол США в Украине Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ.

Бринк также опубликовала фотографию, на которой изображено, как они с Пауэр идут по перрону киевского вокзала.

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"Добро пожаловать снова в Киев, госпожа администратор USAID", - отметила Бринк.