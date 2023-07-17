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Адміністраторка USAID Пауер прибула до Києва. ФОТО

Адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер вдруге від початку повномасштабного вторгнення прибула з візитом до Києва.

Про це повідомила у твіттері посол США в Україні Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ.

Брінк також опублікувала світлину, на якій зображено, як вони з Пауер йдуть пероном київського вокзалу.

Адміністраторка USAID Пауер прибула до Києва 01

Також читайте: Жорстокість щодо цивільного населення з боку окупаційних військ має системний характер, - голова USAID Пауер

"Ласкаво просимо знову до Києва, пані адміністраторко USAID", - зазначила Брінк.

Автор: 

Пауер Саманта (24) Брінк Бріджит (236)


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Топ коментарі
+7
Могутні жіночки. Єрмаку, Татарову і Рєзніку опустить фаберже до 17 грн./шт.?
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17.07.2023 13:35 Відповісти
+6
Да. Литвин, Подоляк, Шурма, Смирнов, Татаров, Ермак ... - умеет "величайший" окружать себя гнидами и предателями. Не даром Неуседа сказал от имени Запада - борьба с 5 колонной во власти - одно из условий.
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17.07.2023 13:47 Відповісти
+5
Приехал очередной контроль за средствами от США. По чью душу звонит колокол в этот раз?
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17.07.2023 13:28 Відповісти
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Приехал очередной контроль за средствами от США. По чью душу звонит колокол в этот раз?
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17.07.2023 13:28 Відповісти
Звернув увагу на руки...припустив що бувша спортсменка...так і є...
Вчилася у https://en.wikipedia.org/wiki/Lakeside_High_School_(DeKalb_County,_Georgia) Вищій школі Лейксайду в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0 Атланті , штат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%96%D1%8F Джорджія , де також займалася в спортивних командах з кросу та баскетболу
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17.07.2023 13:29 Відповісти
tam ne na ruki smotreti nado na "ramu" gljanj
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17.07.2023 13:48 Відповісти
Сила (Power) - це добре!
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17.07.2023 13:29 Відповісти
Могутні жіночки. Єрмаку, Татарову і Рєзніку опустить фаберже до 17 грн./шт.?
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17.07.2023 13:35 Відповісти
Спічрайтер найвеличнішого терміново пише йому речуху.
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17.07.2023 13:37 Відповісти
його спічрайтер ще той чмир. Він же пропонував ще в часи яніка скасувати існування ЗСУ
Дмитро Литвин
3 д. ·
Колись з української політики зникне взагалі таке явище, як розкол. Ви це побачите. Це станеться тоді, коли з української політики піде одна єдина людина, яка досі вперто інвестує в розкол, бо думає, шо це подовжує шанси для бренду "Порошенко".
З 1991 року Україна позбувається джерел розколу. Червоних директорів нема. Радянської ностальгії та комуністів як суспільної сили нема. Мафіозні групи роздавлені. Олігархи втратили контроль і не відновлять. Загалом політики з корінням з 1990-х пішли. Політики з 2000-х не створили жодних самостійних джерел - ані для розколу, ані для конструктиву. Росія як джерело будь-чого у внутрішній політиці України знищена. Які ще були джерела розколу? Гляньте, наскільки Україна уміє бути обʼєднаною та уміє цінувати обʼєднаність. Да, всі люди схильні якось сперечатись, але між суперечкою і розколом - велика дистанція. Коли ніхто не вкладається у розкол цілеспрямовано, його немає. Є лише суперечки, дискусії, різні погляди.
Коли з політики піде Порошенко, а це неминуче, ви всі відчуєте, що таке - чиста від будь-якого розколу українська політика. Україна це нормальна європейська країна, якій просто треба трохи відійти від свого складного перехідного минулого і тих в політиці, хто постійно робить ксерокопії якогось давнього нікому не потрібного розколу, щоб жити за рахунок цього розколу. Україна заслуговує на чисту від цього політику.
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17.07.2023 13:43 Відповісти
Да. Литвин, Подоляк, Шурма, Смирнов, Татаров, Ермак ... - умеет "величайший" окружать себя гнидами и предателями. Не даром Неуседа сказал от имени Запада - борьба с 5 колонной во власти - одно из условий.
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17.07.2023 13:47 Відповісти
Зовсім не поділяю вашого оптимізму за багатьма пунктами, наприклад такими як: втрата олігархами контролю, а Беня, Ахметов та інші дрібніші, які безпосередньо впливають на українських політиків (по 50 тис.у.о. нардепам за прийняття потрібного для них закону або рішення ). Їдемо далі. Мафіозні клани, які зараз одягли білі рукавички та суддівські мантії, а також перевертні у погонах силовиків, митниці тощо. Все це пишним кольором розквітло, з приходом до влади так званих нових облич зеленого забарвлення. Зрушення можливі лише тоді, коли у нас буде створено громадянське суспільство, і не важливим є вік лідерів думок у ньому. Порівняйте Байдена та Зеленського, день і ніч. Те саме стосується Порошенка та Зеленського. До речі, якби ми мали зріле суспільство, то такі, як нікчемний Зеленський, ніколи не були президентами, особливо коли країна в смертельній небезпеці.
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17.07.2023 17:53 Відповісти
Так це слова спічрайтера зеленського, якого я не дуже шаную.
Воно малорос і пристосуванець.
Ясно же з чого з 2019 синхронно з падінням нашої економіки і початком дерибану державних підприємств підросли статки олігархів
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17.07.2023 17:57 Відповісти
Вибачте, я думав, що це ваша думка.
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17.07.2023 18:10 Відповісти
Ермакам как раз и надо применить пауэер по одному месту, чтобы месяц сидеть не мог..
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17.07.2023 13:39 Відповісти
Зелені тепер під контрлем.
Красти допомогу Заходу тепер буде проблематично 😆
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17.07.2023 14:03 Відповісти
А що вкрадено - слід повернути із власних статків.
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17.07.2023 14:20 Відповісти
Простіше конфіскувати все майно всіх Зевладівців і їх соратників рішенням суду до бюджету України.
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17.07.2023 14:27 Відповісти
Пусть расскажет как в 2017 году Д.Трамп по Требованию В.Путина через USAID объявил на территории США Военными Преступниками Все самые передовые украинские воинские части такие как АЗОВ и многие другие + Всё высшее командование ВСУ. Всех до единого кто оказывал Путину самое серьезное сопротивление и в 2014-2015 и в 2022. И Как США на этом основании БЕЗ Судов и в нарушении Всех международных законов Депортировали из США Массово тех кто воевал за Украину либо помогал таковым. Об этом можно почитать в отзывах об иммиграционном Суде Орландо на Гугл Картах например.
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17.07.2023 16:00 Відповісти
 
 