Адміністраторка USAID Пауер прибула до Києва. ФОТО

Адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер вдруге від початку повномасштабного вторгнення прибула з візитом до Києва.

Про це повідомила у твіттері посол США в Україні Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ.

Брінк також опублікувала світлину, на якій зображено, як вони з Пауер йдуть пероном київського вокзалу.

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"Ласкаво просимо знову до Києва, пані адміністраторко USAID", - зазначила Брінк.