Защищая Украину, погиб воин Сергей Волощук. ФОТО

20 июля 2023 во время исполнения служебного долга погиб защитник Украины Сергей Волощук.

Об этом сообщила в Фейсбуке его жена Марина Волощук, информирует Цензор.НЕТ.

"20.07.2023 года погиб мой любимый муж, моя поддержка и опора. Защитник нашей страны. Волощук Сергей - погиб во время исполнения служебного долга", - написала женщина.

Она не уточнила, в каком направлении погиб ее муж.

Прощание с защитником состоится завтра, 23 июля, в 11.00 в пгт. Веселиново, Николаевская область.

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