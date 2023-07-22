Защищая Украину, погиб воин Сергей Волощук. ФОТО
20 июля 2023 во время исполнения служебного долга погиб защитник Украины Сергей Волощук.
Об этом сообщила в Фейсбуке его жена Марина Волощук, информирует Цензор.НЕТ.
"20.07.2023 года погиб мой любимый муж, моя поддержка и опора. Защитник нашей страны. Волощук Сергей - погиб во время исполнения служебного долга", - написала женщина.
Она не уточнила, в каком направлении погиб ее муж.
Прощание с защитником состоится завтра, 23 июля, в 11.00 в пгт. Веселиново, Николаевская область.
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Слава Захисникам України та їх Сім'ям!!
Яка ментальна прірва між Захисниками України і отим квартальним, зкацапленим лайном!!
Українці захищають Державу, а квартальне шобло, на ній заробляє!!
Слава Україні!!
Журналісти завжди публікують спонтанні подробиці, але можливо і хтось самостійно в редакцію написав. То чому близькі люди повинні вислуховувати ваше неподобство????
Слава Героям!
Сергій завжди в наших сердцях живим залишиться!!!❤️