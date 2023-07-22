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Новости Фото Война
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Защищая Украину, погиб воин Сергей Волощук. ФОТО

20 июля 2023 во время исполнения служебного долга погиб защитник Украины Сергей Волощук.

Об этом сообщила в Фейсбуке его жена Марина Волощук, информирует Цензор.НЕТ.

"20.07.2023 года погиб мой любимый муж, моя поддержка и опора. Защитник нашей страны. Волощук Сергей - погиб во время исполнения служебного долга", - написала женщина.

Она не уточнила, в каком направлении погиб ее муж.

Прощание с защитником состоится завтра, 23 июля, в 11.00 в пгт. Веселиново, Николаевская область.

Смотрите: С воином Алексеем Дяговцем, погибшим во время боевого задания на Херсонщине, простились в Чернигове. ФОТО

Защищая Украину, погиб воин Сергей Волощук 01

военнослужащие (6134) потери (4382)


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Топ комментарии
+37
Вічна пам'ять Герою! дякуємо за мужність та відвагу!сум😢....
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22.07.2023 09:40
+31
Вічна пам'ять Захиснику України!
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22.07.2023 09:44
+29
царство Небесне Воїну Сергію ...
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22.07.2023 09:43
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Вічна пам'ять Герою! дякуємо за мужність та відвагу!сум😢....
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22.07.2023 09:40 Ответить
царство Небесне Воїну Сергію ...
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22.07.2023 09:43 Ответить
Вічна пам'ять Захиснику України!
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22.07.2023 09:44 Ответить
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22.07.2023 09:44 Ответить
Украіна сумує ....😪😪😪
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22.07.2023 09:52 Ответить
сумує лише притомна частина яка воює допомагає армії тощо а є ще нажаль іньша частина-яка є повною протилежністю нажаль-і від того як ця частина поводиться стає просто огидно.
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22.07.2023 10:10 Ответить
А назвіть люди добрі хоть одного з 95-го кварталу, що загинув на цій війні.
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22.07.2023 10:13 Ответить
Так ПОЦ их забронировал.
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22.07.2023 10:25 Ответить
Svitla Pam'yat'...🙏
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22.07.2023 10:26 Ответить
Низький уклін Захиснику України!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!!
Яка ментальна прірва між Захисниками України і отим квартальним, зкацапленим лайном!!
Українці захищають Державу, а квартальне шобло, на ній заробляє!!
Слава Україні!!
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22.07.2023 10:42 Ответить
Всі перли Небесні тобі, воїне, і усім, хто загинув за Україну. Амінь
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22.07.2023 11:04 Ответить
Прийми, Господи, світлу душу воїна Сергія до Царства Небесного, бо немає більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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22.07.2023 11:35 Ответить
Спочивай з миром Козаче. Але ж душа моя за тобою плаче.
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22.07.2023 11:54 Ответить
Звеняйте, але я не зрозумів, 20-го июня тільки він загинув, ? А якщо є ще загибли , чому ЦН їх не згадує , чи в Україні два сорти солдат
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22.07.2023 12:23 Ответить
Шановний пане, Ваш коментар не дуже зрозумілий і я вважаю недоречним! Невже свої ж земляки, так можуть висловлюватись??? Хлопець який не прожив і половину життя загинув, в нього залишилися діти, ******* люди, які не можуть схаменутися від болю, а ви ще й кинджал в спину суєте!!! Не соромно??? Всі хлопці хто загинув - Герої! Ми їх ніколи не забудемо!

Журналісти завжди публікують спонтанні подробиці, але можливо і хтось самостійно в редакцію написав. То чому близькі люди повинні вислуховувати ваше неподобство????

Слава Героям!

Сергій завжди в наших сердцях живим залишиться!!!❤️
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23.07.2023 18:48 Ответить
Судячи з фото, служив у львівській 80-ці. Шана полеглому, співчуття родині.
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22.07.2023 12:25 Ответить
 
 