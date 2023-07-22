Захищаючи Україну, загинув воїн Сергій Волощук. ФОТО

20 липня 2023 року під час виконання службового обов’язку загинув захисник України Сергій Волощук.

Про це повідомила у фейсбуці його дружина Марина Волощук, інформує Цензор.НЕТ.

"20.07.2023 року загинув мій коханий чоловік, моя підтримка та опора. Захисник нашої країни. Волощук Сергій - загинув під час виконання службового обов'язку", - написала жінка.

Вона не уточнила, на якому напрямку загинув її чоловік.

Прощання із захисником відбудеться завтра, 23 липня об 11.00 у смт. Веселіново, Миколаївська область.

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