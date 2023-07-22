Захищаючи Україну, загинув воїн Сергій Волощук. ФОТО
20 липня 2023 року під час виконання службового обов’язку загинув захисник України Сергій Волощук.
Про це повідомила у фейсбуці його дружина Марина Волощук, інформує Цензор.НЕТ.
"20.07.2023 року загинув мій коханий чоловік, моя підтримка та опора. Захисник нашої країни. Волощук Сергій - загинув під час виконання службового обов'язку", - написала жінка.
Вона не уточнила, на якому напрямку загинув її чоловік.
Прощання із захисником відбудеться завтра, 23 липня об 11.00 у смт. Веселіново, Миколаївська область.
Топ коментарі
+37 ольга гусева #394320
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+31 анатолий выборов
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+29 Мартин Мельник
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Слава Захисникам України та їх Сім'ям!!
Яка ментальна прірва між Захисниками України і отим квартальним, зкацапленим лайном!!
Українці захищають Державу, а квартальне шобло, на ній заробляє!!
Слава Україні!!
Журналісти завжди публікують спонтанні подробиці, але можливо і хтось самостійно в редакцію написав. То чому близькі люди повинні вислуховувати ваше неподобство????
Слава Героям!
Сергій завжди в наших сердцях живим залишиться!!!❤️