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Захищаючи Україну, загинув воїн Сергій Волощук. ФОТО

20 липня 2023 року під час виконання службового обов’язку загинув захисник України Сергій Волощук.

Про це повідомила у фейсбуці його дружина Марина Волощук, інформує Цензор.НЕТ.

"20.07.2023 року загинув мій коханий чоловік, моя підтримка та опора. Захисник нашої країни. Волощук Сергій - загинув під час виконання службового обов'язку", - написала жінка.

Вона не уточнила, на якому напрямку загинув її чоловік.

Прощання із захисником відбудеться завтра, 23 липня об 11.00 у смт. Веселіново, Миколаївська область.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронті загинув воїн 47 ОМБр, журналіст Дмитро Рибаков. ФОТО

Захищаючи Україну, загинув воїн Сергій Волощук 01

Автор: 

військовослужбовці (4744) втрати (4396)


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Топ коментарі
+37
Вічна пам'ять Герою! дякуємо за мужність та відвагу!сум😢....
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22.07.2023 09:40
+31
Вічна пам'ять Захиснику України!
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22.07.2023 09:44
+29
царство Небесне Воїну Сергію ...
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22.07.2023 09:43
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Вічна пам'ять Герою! дякуємо за мужність та відвагу!сум😢....
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22.07.2023 09:40 Відповісти
царство Небесне Воїну Сергію ...
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22.07.2023 09:43 Відповісти
Вічна пам'ять Захиснику України!
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22.07.2023 09:44 Відповісти
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22.07.2023 09:44 Відповісти
Украіна сумує ....😪😪😪
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22.07.2023 09:52 Відповісти
сумує лише притомна частина яка воює допомагає армії тощо а є ще нажаль іньша частина-яка є повною протилежністю нажаль-і від того як ця частина поводиться стає просто огидно.
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22.07.2023 10:10 Відповісти
А назвіть люди добрі хоть одного з 95-го кварталу, що загинув на цій війні.
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22.07.2023 10:13 Відповісти
Так ПОЦ их забронировал.
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22.07.2023 10:25 Відповісти
Svitla Pam'yat'...🙏
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22.07.2023 10:26 Відповісти
Низький уклін Захиснику України!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!!
Яка ментальна прірва між Захисниками України і отим квартальним, зкацапленим лайном!!
Українці захищають Державу, а квартальне шобло, на ній заробляє!!
Слава Україні!!
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22.07.2023 10:42 Відповісти
Всі перли Небесні тобі, воїне, і усім, хто загинув за Україну. Амінь
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22.07.2023 11:04 Відповісти
Прийми, Господи, світлу душу воїна Сергія до Царства Небесного, бо немає більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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22.07.2023 11:35 Відповісти
Спочивай з миром Козаче. Але ж душа моя за тобою плаче.
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22.07.2023 11:54 Відповісти
Звеняйте, але я не зрозумів, 20-го июня тільки він загинув, ? А якщо є ще загибли , чому ЦН їх не згадує , чи в Україні два сорти солдат
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22.07.2023 12:23 Відповісти
Шановний пане, Ваш коментар не дуже зрозумілий і я вважаю недоречним! Невже свої ж земляки, так можуть висловлюватись??? Хлопець який не прожив і половину життя загинув, в нього залишилися діти, ******* люди, які не можуть схаменутися від болю, а ви ще й кинджал в спину суєте!!! Не соромно??? Всі хлопці хто загинув - Герої! Ми їх ніколи не забудемо!

Журналісти завжди публікують спонтанні подробиці, але можливо і хтось самостійно в редакцію написав. То чому близькі люди повинні вислуховувати ваше неподобство????

Слава Героям!

Сергій завжди в наших сердцях живим залишиться!!!❤️
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23.07.2023 18:48 Відповісти
Судячи з фото, служив у львівській 80-ці. Шана полеглому, співчуття родині.
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22.07.2023 12:25 Відповісти
 
 