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"Запорожское направление – это настоящий Вьетнам". Бойцы ВСУ рассказывают о штурмах российских окопов и о том, почему не стоит считать дни на войне. ВИДЕО

Под Запорожьем россияне построили колоссальную систему обороны. Штурмовать забетонированные окопы, к тому же норы, это колоссально трудная задача.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео, опубликованном проектом "Український Свідок", Ореховское направление, Запорожская область — и тактическая группа "Медоїд" ВСУ. Ее бойцы тренируют армейцев брать вражеские позиции – ведь, по прогнозу военных, штурмов в ближайшее время будет много. Герой этого видео - Александр Морозов, он же "Квіточка" - главный сержант роты. А также десантник, ветеран АТО и бизнесмен.

"Это полномасштабная война, — говорит Морозов. — Она продлится минимум 1.5-2 года. Именно мясорубка. Затем, возможно, интенсивность упадет. Для того чтобы это понять, надо учить историю и опираться в первую очередь на факты".

Война забрала у Морозова десятки друзей. На вопрос о количестве Александр отвечает так: где-то под сто. "Я ничем не помогу, если буду молиться или что-нибудь, - рассуждает он. - Просто после победы возьму недельный отпуск и поеду к ребятам на кладбище".

Запорожское направление – это настоящий Вьетнам. Бойцы ВСУ рассказывают о штурмах российских окопов и о том, почему не стоит считать дни на войне 01

Но несмотря ни на что Александр не теряет ни здравого смысла, ни чувства юмора: например, он в своем фб публиковал видео - в розовом нижнем и с автоматом. "Мне нравится оттачивать сарказм на людях, с которыми я не знаком. В комментариях можно их сразу послать, а можно сделать это как-то более изысканно – затролить".

Читайте: На Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают неприятеля с позиций. Потери врага составляют 2 роты и 30 единиц техники, - Тарнавский

На Запорожском направлении нашим бойцам крайне тяжело — и "Квіточка" объяснил, почему: "Россияне знали, где мы будем наступать. Все же учились по одинаковым учебникам. Здесь настоящий Вьетнам: они сидят в забетонированных окопах, у которых есть норы".

Запорожское направление – это настоящий Вьетнам. Бойцы ВСУ рассказывают о штурмах российских окопов и о том, почему не стоит считать дни на войне 02

В сюжете также присутствует Александр Матяш. Интервью с ним, опубликованное проектом зимой, набрало около 3 миллионов просмотров.

Также смотрите: Снайперы ССО ликвидировали окупантов в Донецкой области. ВИДЕО

штурм (520) ССО (526) контрнаступление на Юге (289)


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Топ комментарии
+10
У меня есть ответ
Потому что власть Зеленского ждала путина
Ее планы разрушила украинская армия
И народ
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24.07.2023 11:57
+7
Сравнение с Вьетнамом
Это так страшно
Я очень хочу знать
Кто стоит за той передышкой
Которую дали врагу
После успешного наступления
В Харьковской области
За месяцы передышки
Русня заминировала ВСЕ
Забетонировала ВСЕ
Кто - то же стоит за передышкой для врага
У всего есть фамилия
Боюсь, что это та же фамилия
Что приказала разминировать границы УКРАИНЫ
Только про Чонгар все говорят
А про передышку для врага в несколько месяцев не говорит никто
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24.07.2023 11:55
+5
У мене одне лише питання: чому такі укріплення не були побудовані на півдні до 24.02.22?..
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24.07.2023 11:55
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Правила форума Совет форумчан
У мене одне лише питання: чому такі укріплення не були побудовані на півдні до 24.02.22?..
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24.07.2023 11:55 Ответить
У меня есть ответ
Потому что власть Зеленского ждала путина
Ее планы разрушила украинская армия
И народ
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24.07.2023 11:57 Ответить
Невже лише одиниці розуміють, що зе зрадник? Невже мало хто розуміє, що кінець історії буде як з яником, або гірше.
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24.07.2023 18:08 Ответить
Да, это именно так
Люди боятся правды
А правда в том,что ПРЕДАТЕЛЬСКУЮ ВЛАСТЬ
Они выбрали сами
И людям не хочется
Признавать
Что они совершили не просто ошибку
А катастрофическую ошибку
Я знаю лишь одного человека
Который мне сказал год назад
Галочка,как мне стыдно
Что я голосовала за Зеленского
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24.07.2023 18:14 Ответить
Я дочь офицера, подтверждаю это. Пишу и слезы горя капают на московитский паспорт, так переживаю за голых босых хлопчиков, которых американцы гонят на убой.
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24.07.2023 12:01 Ответить
Сравнение с Вьетнамом
Это так страшно
Я очень хочу знать
Кто стоит за той передышкой
Которую дали врагу
После успешного наступления
В Харьковской области
За месяцы передышки
Русня заминировала ВСЕ
Забетонировала ВСЕ
Кто - то же стоит за передышкой для врага
У всего есть фамилия
Боюсь, что это та же фамилия
Что приказала разминировать границы УКРАИНЫ
Только про Чонгар все говорят
А про передышку для врага в несколько месяцев не говорит никто
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24.07.2023 11:55 Ответить
Не то шоб я з вами був не згодний, але там є й інші фігкранти, клуб обісратих "авдругпуцєннападьот-мибаімсяескалациї" союзничків, що півроку роздуплялися по кожній позиції збройної допомоги - і продовжують це робити. А недавно взагалі взяли і ляпнули, що, мовляв, от якби США воювали, то вони б просто захерачили позиції мразійців авіацією, а не пробивалися б піхотою...
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24.07.2023 12:01 Ответить
В момент ,когда украинская армия
Буквально на плечах русских
Дошла до границы Харьковской области
Когда были введены в бой свежие силы ресурса
Было огромное количество новых БМП
Автомобильной техники
Когда у бойцов был особый настрой идти вперед
А враг был в панике и просто бежал
Ну скажите мне
Какой полководец в такой момент
Остановит свое продвижение вперед?
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24.07.2023 12:13 Ответить
А я просто не розумію, як це можна в лоб іти на такі укріплення? Всерівно десь є слабина .ЇЇ треба використати і зайти оркам в тили. Тут шось не так. Хочуть знищити як мога більше наших воїнів? Німці у другу світову спокійно обішли лінію Можино. А ми що не можемо найти спосіб обходу7 Брехня. Тут шось інше. Думайте самі.
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24.07.2023 12:17 Ответить
Никто и не идет в лоб.
Украинцы уничтожают логистику русни
Подвоз боеприпасов
Можно ,конечно,залить все бетоном
Но если закончились патроны
Бетон не спасет
Наши остановили быстрое продвижение из - за минных полей
Еще никогда в истории войн
Никто не установил такое количество мин
Как на юге Украины сегодня
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24.07.2023 12:21 Ответить
"Запорожское направление - это настоящий Вьетнам".
А с чьей стороны на это посмотреть, с вьетнамской или с американской стороны? )
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24.07.2023 12:07 Ответить
Что то, что другое...
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24.07.2023 12:46 Ответить
мясорубка там неймовірна ....про втрати не кажуть а вийдіть у своєму місті на цвинтар і зрозумієте -скільки
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24.07.2023 12:13 Ответить
1 (13-23) І спочив Авійя зо своїми батьками, і поховали його в Давидовому Місті, а замість нього зацарював син його Аса. За його днів заспокоївся Край на десять літ.

2 (14-1) І робив Аса добре та вгодне в очах Господа, Бога свого. 3 (14-2) І повсував він жертівники чужих богів та пагірки, і порозбивав камінні стовпи для божків, і постинав святі дерева. 4 (14-3) І наказав він Юді звертатися до Господа, Бога батьків своїх, і виконувати Його Закона та заповідь. 5 (14-4) І повсував він зо всіх Юдиних міст пагірки та подоби сонця. І заспокоїлося царство при ньому. 6 (14-5) І побудував він твердинні міста в Юді, бо заспокоївся Край, і не було на нього війни за тих років, бо Господь дав йому мир. 7 (14-6) І сказав він до Юди: Побудуймо ці міста, й оточімо муром та баштами, ворітьми та засувами. Іще він, цей Край, наш, бо зверталися ми до Господа, нашого Бога. Зверталися ми, і Він дав нам мир навколо. І побудували, і їм щастило. 8 (14-7) І було в Аси війська: носіїв великих щитів та ратищ з Юди три сотні тисяч, а з Веніямина таких, що носять малого щита, та лучників двісті й вісімдесят тисяч. Усі вони хоробрі вояки. 9 (14-8) І вийшов на них кушеянин Зерах із військом у тисячу тисяч та з трьома сотнями колесниць, і прибув аж до Мареші.

10 (14-9) І вийшов Аса проти нього, і вони вставилися до бою в долині Цефат при Мареші. 11 (14-10) І кликнув Аса до Господа. Бога свого, та й сказав: Господи, нема кому, крім Тебе, допомогти численному або безсилому. Допоможи нам, Господи, Боже наш, бо ми на Тебе опираємося, і в Ім'я Твоє ми прийшли на цю безліч. Господи, Ти Бог наш, нехай людина не має сили проти Тебе! 12 (14-11) І побив Господь кушеян перед Асою та перед Юдою, і кушеяни повтікали. 13 (14-12) І гнав їх Аса та народ, що був з ним, аж до Ґерару. І попадало з кушеян багато, так що ніхто з них не залишився живий, бо вони були поторощені перед Господнім лицем та перед табором Його. І понесли вони дуже багато здобичі. 14 (14-13) І побили вони всі міста навколо Ґерару, бо Господній страх був на них. І пограбували вони всі ті міста, бо в них було багато здобичі. 15 (14-14) Порозбивали вони також намети чередників, і зайняли дуже багато дрібної худоби та верблюдів, та й вернулися до Єрусалиму.

https://u.only.bible/2ch-14/ 2 Хроніки 14

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24.07.2023 12:33 Ответить
накінець то описують правду...а то що не новина то одні перемоги з ОП...загаряти і мити ноги літом в Криму
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24.07.2023 12:41 Ответить
Доргі наші вояки, - переймаємось, молимось, Віримо у вас!!
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24.07.2023 13:01 Ответить
 
 