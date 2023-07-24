"Запорожское направление – это настоящий Вьетнам". Бойцы ВСУ рассказывают о штурмах российских окопов и о том, почему не стоит считать дни на войне. ВИДЕО

Под Запорожьем россияне построили колоссальную систему обороны. Штурмовать забетонированные окопы, к тому же норы, это колоссально трудная задача.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео, опубликованном проектом "Український Свідок", Ореховское направление, Запорожская область — и тактическая группа "Медоїд" ВСУ. Ее бойцы тренируют армейцев брать вражеские позиции – ведь, по прогнозу военных, штурмов в ближайшее время будет много. Герой этого видео - Александр Морозов, он же "Квіточка" - главный сержант роты. А также десантник, ветеран АТО и бизнесмен.

"Это полномасштабная война, — говорит Морозов. — Она продлится минимум 1.5-2 года. Именно мясорубка. Затем, возможно, интенсивность упадет. Для того чтобы это понять, надо учить историю и опираться в первую очередь на факты".

Война забрала у Морозова десятки друзей. На вопрос о количестве Александр отвечает так: где-то под сто. "Я ничем не помогу, если буду молиться или что-нибудь, - рассуждает он. - Просто после победы возьму недельный отпуск и поеду к ребятам на кладбище".

Но несмотря ни на что Александр не теряет ни здравого смысла, ни чувства юмора: например, он в своем фб публиковал видео - в розовом нижнем и с автоматом. "Мне нравится оттачивать сарказм на людях, с которыми я не знаком. В комментариях можно их сразу послать, а можно сделать это как-то более изысканно – затролить".

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На Запорожском направлении нашим бойцам крайне тяжело — и "Квіточка" объяснил, почему: "Россияне знали, где мы будем наступать. Все же учились по одинаковым учебникам. Здесь настоящий Вьетнам: они сидят в забетонированных окопах, у которых есть норы".

В сюжете также присутствует Александр Матяш. Интервью с ним, опубликованное проектом зимой, набрало около 3 миллионов просмотров.

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