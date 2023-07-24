"Запорожское направление – это настоящий Вьетнам". Бойцы ВСУ рассказывают о штурмах российских окопов и о том, почему не стоит считать дни на войне. ВИДЕО
Под Запорожьем россияне построили колоссальную систему обороны. Штурмовать забетонированные окопы, к тому же норы, это колоссально трудная задача.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео, опубликованном проектом "Український Свідок", Ореховское направление, Запорожская область — и тактическая группа "Медоїд" ВСУ. Ее бойцы тренируют армейцев брать вражеские позиции – ведь, по прогнозу военных, штурмов в ближайшее время будет много. Герой этого видео - Александр Морозов, он же "Квіточка" - главный сержант роты. А также десантник, ветеран АТО и бизнесмен.
"Это полномасштабная война, — говорит Морозов. — Она продлится минимум 1.5-2 года. Именно мясорубка. Затем, возможно, интенсивность упадет. Для того чтобы это понять, надо учить историю и опираться в первую очередь на факты".
Война забрала у Морозова десятки друзей. На вопрос о количестве Александр отвечает так: где-то под сто. "Я ничем не помогу, если буду молиться или что-нибудь, - рассуждает он. - Просто после победы возьму недельный отпуск и поеду к ребятам на кладбище".
Но несмотря ни на что Александр не теряет ни здравого смысла, ни чувства юмора: например, он в своем фб публиковал видео - в розовом нижнем и с автоматом. "Мне нравится оттачивать сарказм на людях, с которыми я не знаком. В комментариях можно их сразу послать, а можно сделать это как-то более изысканно – затролить".
На Запорожском направлении нашим бойцам крайне тяжело — и "Квіточка" объяснил, почему: "Россияне знали, где мы будем наступать. Все же учились по одинаковым учебникам. Здесь настоящий Вьетнам: они сидят в забетонированных окопах, у которых есть норы".
В сюжете также присутствует Александр Матяш. Интервью с ним, опубликованное проектом зимой, набрало около 3 миллионов просмотров.
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Потому что власть Зеленского ждала путина
Ее планы разрушила украинская армия
И народ
Люди боятся правды
А правда в том,что ПРЕДАТЕЛЬСКУЮ ВЛАСТЬ
Они выбрали сами
И людям не хочется
Признавать
Что они совершили не просто ошибку
А катастрофическую ошибку
Я знаю лишь одного человека
Который мне сказал год назад
Галочка,как мне стыдно
Что я голосовала за Зеленского
Это так страшно
Я очень хочу знать
Кто стоит за той передышкой
Которую дали врагу
После успешного наступления
В Харьковской области
За месяцы передышки
Русня заминировала ВСЕ
Забетонировала ВСЕ
Кто - то же стоит за передышкой для врага
У всего есть фамилия
Боюсь, что это та же фамилия
Что приказала разминировать границы УКРАИНЫ
Только про Чонгар все говорят
А про передышку для врага в несколько месяцев не говорит никто
Буквально на плечах русских
Дошла до границы Харьковской области
Когда были введены в бой свежие силы ресурса
Было огромное количество новых БМП
Автомобильной техники
Когда у бойцов был особый настрой идти вперед
А враг был в панике и просто бежал
Ну скажите мне
Какой полководец в такой момент
Остановит свое продвижение вперед?
Украинцы уничтожают логистику русни
Подвоз боеприпасов
Можно ,конечно,залить все бетоном
Но если закончились патроны
Бетон не спасет
Наши остановили быстрое продвижение из - за минных полей
Еще никогда в истории войн
Никто не установил такое количество мин
Как на юге Украины сегодня
А с чьей стороны на это посмотреть, с вьетнамской или с американской стороны? )
2 (14-1) І робив Аса добре та вгодне в очах Господа, Бога свого. 3 (14-2) І повсував він жертівники чужих богів та пагірки, і порозбивав камінні стовпи для божків, і постинав святі дерева. 4 (14-3) І наказав він Юді звертатися до Господа, Бога батьків своїх, і виконувати Його Закона та заповідь. 5 (14-4) І повсував він зо всіх Юдиних міст пагірки та подоби сонця. І заспокоїлося царство при ньому. 6 (14-5) І побудував він твердинні міста в Юді, бо заспокоївся Край, і не було на нього війни за тих років, бо Господь дав йому мир. 7 (14-6) І сказав він до Юди: Побудуймо ці міста, й оточімо муром та баштами, ворітьми та засувами. Іще він, цей Край, наш, бо зверталися ми до Господа, нашого Бога. Зверталися ми, і Він дав нам мир навколо. І побудували, і їм щастило. 8 (14-7) І було в Аси війська: носіїв великих щитів та ратищ з Юди три сотні тисяч, а з Веніямина таких, що носять малого щита, та лучників двісті й вісімдесят тисяч. Усі вони хоробрі вояки. 9 (14-8) І вийшов на них кушеянин Зерах із військом у тисячу тисяч та з трьома сотнями колесниць, і прибув аж до Мареші.
10 (14-9) І вийшов Аса проти нього, і вони вставилися до бою в долині Цефат при Мареші. 11 (14-10) І кликнув Аса до Господа. Бога свого, та й сказав: Господи, нема кому, крім Тебе, допомогти численному або безсилому. Допоможи нам, Господи, Боже наш, бо ми на Тебе опираємося, і в Ім'я Твоє ми прийшли на цю безліч. Господи, Ти Бог наш, нехай людина не має сили проти Тебе! 12 (14-11) І побив Господь кушеян перед Асою та перед Юдою, і кушеяни повтікали. 13 (14-12) І гнав їх Аса та народ, що був з ним, аж до Ґерару. І попадало з кушеян багато, так що ніхто з них не залишився живий, бо вони були поторощені перед Господнім лицем та перед табором Його. І понесли вони дуже багато здобичі. 14 (14-13) І побили вони всі міста навколо Ґерару, бо Господній страх був на них. І пограбували вони всі ті міста, бо в них було багато здобичі. 15 (14-14) Порозбивали вони також намети чередників, і зайняли дуже багато дрібної худоби та верблюдів, та й вернулися до Єрусалиму.
https://u.only.bible/2ch-14/ 2 Хроніки 14
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