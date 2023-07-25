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В центре Одессы расстреляли автомобиль, объявлена операция "Сирена". ФОТО

Днем 25 июля в Приморском районе Одессы неизвестные открыли стрельбу по автомобилю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию в Одесской области.

"Сообщение о происшествии на улице Базарной поступило на спецлинию "102" около одиннадцати часов дня от очевидца. Сейчас на месте происшествия работают полицейские. В действие введена специальная полицейская операция "Сирена", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, неизвестные, предварительно из травматического оружия, открыли огонь по автомобилю БМВ, а затем на двух автомобилях начали его догонять. В результате происшествия механические повреждения получили несколько припаркованных автомобилей.

Предварительно, в результате стрельбы никто не пострадал. Обстоятельства и участники происшествия устанавливаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака на Одессу: трое пострадавших в больнице, состояние 17-летнего парня - тяжелое, он в реанимации

В центре Одессы расстреляли автомобиль, объявлена операция Сирена 01
В центре Одессы расстреляли автомобиль, объявлена операция Сирена 02
В центре Одессы расстреляли автомобиль, объявлена операция Сирена 03

Автор: 

Одесса (7888) стрельба (3254)


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Топ комментарии
+16
Всіх на фронт, хай під Бахмутом по орках стріляють.
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25.07.2023 13:49
+8
кому що..., кому війна, а кому розбірки, та як повістки отримувати, то всі або інваліди, або мають на утриманні 3-х дітей та стареньку бабусю...
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25.07.2023 13:53
+7
В кримінальному світі своє життя. Україна,кацапстан,чи Германія-їм до лампочки.
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25.07.2023 13:53
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Всіх на фронт, хай під Бахмутом по орках стріляють.
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25.07.2023 13:49 Ответить
А ви впевнені, що вони по орках стрілятимуть, а не по наших? По дітях, по цивільних?
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25.07.2023 14:08 Ответить
Впевнений, бо побратими по взводу чи роті не дадуть цього робити. А якщо помітять то самі тих одеситів на той світ у пекло спровадять….
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25.07.2023 14:37 Ответить
А з чого в тебе "француз" ти наш "Шарль" така ненависть до одеситів?! Ти сам з якого міста, там у вас усі "добропорядні", злочинців та злочинів не буває?! А може усі 100% патріоти і ти за кожного можеш поручитися ціною у власне життя???!!!
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25.07.2023 15:22 Ответить
Київ, Подол, теж сволоти вистачає, але ж менше ніж у вас. Особливо торкаючись «одеського мудрого наріда» у якого мозок тільки під бабло заточений.
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25.07.2023 19:57 Ответить
Я не Шарль, цімʼя Шарль (Чарлі) латиницею по іншому пишеться - заглянь у Гугл перекладач. Чи у Вікіпедії - як там генерала Шарля де Голля пишуть.
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25.07.2023 20:01 Ответить
Можна їх запустити без зброї, водіями. Вони ж на автах були, так що водити вміють. Нехай підводять ********** на передову.
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26.07.2023 05:17 Ответить
І це звичайні "гопники". А уявіть, щоб наробила врожа ДРГ?
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25.07.2023 13:52 Ответить
кому що..., кому війна, а кому розбірки, та як повістки отримувати, то всі або інваліди, або мають на утриманні 3-х дітей та стареньку бабусю...
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25.07.2023 13:53 Ответить
В кримінальному світі своє життя. Україна,кацапстан,чи Германія-їм до лампочки.
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25.07.2023 13:53 Ответить
"попередньо з травматичної зброї, відкрили вогонь по автомобілю БМВ" - пока выглядит, как битва недоразвитых приматов за доминирование на дороге.
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25.07.2023 13:58 Ответить
Щось нам не договарюють.....травматичні пулі фотографувати не будуть...знову якась лапша....
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25.07.2023 14:03 Ответить
Чому ж це "не будуть"?! А як для тебе виглядають доказовий матеріал по кримінальній справі?! І стакан сфотографують, і хустинку і шкарпетки якщо це має відношення до злочину!!!
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25.07.2023 15:25 Ответить
Травматичні пулі - то фігня! А от обісравшийся чийсь синок - від цього і стійка на вухах наших мусорків.
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25.07.2023 16:55 Ответить
Коли вже влада візьметься за бандюків?
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25.07.2023 14:04 Ответить
не смішіть мої тапки.... тобіш за себе?
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25.07.2023 14:08 Ответить
Бандюки давно при владі. А це так... підростаюча молода зміна.
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25.07.2023 15:02 Ответить
Портові міста завжди були кримінальні,а тим паче - Одеssa.
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25.07.2023 14:07 Ответить
Ну якщо вже писати англійською то Odessa, а згідно доповіді МВС найбільш кримінальним містом є Дніпро, потім Харків, за ним йде Запоріжжя, а Одеса на 4-му місті. А по регіонах поперед усіх були Луганщина та Донеччина, принаймні до 24.02.2022!
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25.07.2023 15:29 Ответить
Давайте не забувати й про те, що через окупацію деяких територій України рашистами до тієї ж Одеси приїхало багато мешканців у якості біженців і серед них злочинці не пасли заднього!!!
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25.07.2023 15:32 Ответить
по Добровському плі!😂
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25.07.2023 17:05 Ответить
Дайте вгадаю, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 посрався з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

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25.07.2023 18:30 Ответить
Режим Зеленського набирає оберти..
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25.07.2023 18:41 Ответить
 
 