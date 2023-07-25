В центре Одессы расстреляли автомобиль, объявлена операция "Сирена". ФОТО
Днем 25 июля в Приморском районе Одессы неизвестные открыли стрельбу по автомобилю.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию в Одесской области.
"Сообщение о происшествии на улице Базарной поступило на спецлинию "102" около одиннадцати часов дня от очевидца. Сейчас на месте происшествия работают полицейские. В действие введена специальная полицейская операция "Сирена", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, неизвестные, предварительно из травматического оружия, открыли огонь по автомобилю БМВ, а затем на двух автомобилях начали его догонять. В результате происшествия механические повреждения получили несколько припаркованных автомобилей.
Предварительно, в результате стрельбы никто не пострадал. Обстоятельства и участники происшествия устанавливаются.
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