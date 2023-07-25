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У центрі Одеси розстріляли автомобіль, оголошено операцію "Сирена". ВІДЕО+ФОТО

Вдень 25 липня у Приморському районі Одеси невідомі відкрили стрілянину по автомобілю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію в Одеській області.

"Повідомлення про подію на вулиці Базарній надійшло на спецлінію "102" близько одинадцятої години дня від очевидця. Зараз на місці події працюють поліцейські. В дію введено спеціальну поліцейську операцію "Сирена", - йдеться в повідомленні. 

За інформацією правоохоронців, невідомі, попередньо з травматичної зброї, відкрили вогонь по автомобілю БМВ, а потім на двох автівках почали його наздоганяти. Внаслідок події механічних пошкоджень зазнали декілька припаркованих автомобілів.

Попередньо, внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Обставини та учасники події встановлюються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві чоловік влаштував стрілянину в офісі: поранено охоронця, - МВС. ФОТОрепортаж

У центрі Одеси розстріляли автомобіль, оголошено операцію Сирена 01
У центрі Одеси розстріляли автомобіль, оголошено операцію Сирена 02
У центрі Одеси розстріляли автомобіль, оголошено операцію Сирена 03

Автор: 

Одеса (5461) стрілянина (1781)


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Топ коментарі
+16
Всіх на фронт, хай під Бахмутом по орках стріляють.
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25.07.2023 13:49
+8
кому що..., кому війна, а кому розбірки, та як повістки отримувати, то всі або інваліди, або мають на утриманні 3-х дітей та стареньку бабусю...
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25.07.2023 13:53
+7
В кримінальному світі своє життя. Україна,кацапстан,чи Германія-їм до лампочки.
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25.07.2023 13:53
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Всіх на фронт, хай під Бахмутом по орках стріляють.
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25.07.2023 13:49 Відповісти
А ви впевнені, що вони по орках стрілятимуть, а не по наших? По дітях, по цивільних?
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25.07.2023 14:08 Відповісти
Впевнений, бо побратими по взводу чи роті не дадуть цього робити. А якщо помітять то самі тих одеситів на той світ у пекло спровадять….
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25.07.2023 14:37 Відповісти
А з чого в тебе "француз" ти наш "Шарль" така ненависть до одеситів?! Ти сам з якого міста, там у вас усі "добропорядні", злочинців та злочинів не буває?! А може усі 100% патріоти і ти за кожного можеш поручитися ціною у власне життя???!!!
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25.07.2023 15:22 Відповісти
Київ, Подол, теж сволоти вистачає, але ж менше ніж у вас. Особливо торкаючись «одеського мудрого наріда» у якого мозок тільки під бабло заточений.
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25.07.2023 19:57 Відповісти
Я не Шарль, цімʼя Шарль (Чарлі) латиницею по іншому пишеться - заглянь у Гугл перекладач. Чи у Вікіпедії - як там генерала Шарля де Голля пишуть.
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25.07.2023 20:01 Відповісти
Можна їх запустити без зброї, водіями. Вони ж на автах були, так що водити вміють. Нехай підводять ********** на передову.
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26.07.2023 05:17 Відповісти
І це звичайні "гопники". А уявіть, щоб наробила врожа ДРГ?
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25.07.2023 13:52 Відповісти
кому що..., кому війна, а кому розбірки, та як повістки отримувати, то всі або інваліди, або мають на утриманні 3-х дітей та стареньку бабусю...
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25.07.2023 13:53 Відповісти
В кримінальному світі своє життя. Україна,кацапстан,чи Германія-їм до лампочки.
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25.07.2023 13:53 Відповісти
"попередньо з травматичної зброї, відкрили вогонь по автомобілю БМВ" - пока выглядит, как битва недоразвитых приматов за доминирование на дороге.
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25.07.2023 13:58 Відповісти
Щось нам не договарюють.....травматичні пулі фотографувати не будуть...знову якась лапша....
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25.07.2023 14:03 Відповісти
Чому ж це "не будуть"?! А як для тебе виглядають доказовий матеріал по кримінальній справі?! І стакан сфотографують, і хустинку і шкарпетки якщо це має відношення до злочину!!!
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25.07.2023 15:25 Відповісти
Травматичні пулі - то фігня! А от обісравшийся чийсь синок - від цього і стійка на вухах наших мусорків.
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25.07.2023 16:55 Відповісти
Коли вже влада візьметься за бандюків?
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25.07.2023 14:04 Відповісти
не смішіть мої тапки.... тобіш за себе?
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25.07.2023 14:08 Відповісти
Бандюки давно при владі. А це так... підростаюча молода зміна.
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25.07.2023 15:02 Відповісти
Портові міста завжди були кримінальні,а тим паче - Одеssa.
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25.07.2023 14:07 Відповісти
Ну якщо вже писати англійською то Odessa, а згідно доповіді МВС найбільш кримінальним містом є Дніпро, потім Харків, за ним йде Запоріжжя, а Одеса на 4-му місті. А по регіонах поперед усіх були Луганщина та Донеччина, принаймні до 24.02.2022!
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25.07.2023 15:29 Відповісти
Давайте не забувати й про те, що через окупацію деяких територій України рашистами до тієї ж Одеси приїхало багато мешканців у якості біженців і серед них злочинці не пасли заднього!!!
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25.07.2023 15:32 Відповісти
по Добровському плі!😂
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25.07.2023 17:05 Відповісти
Дайте вгадаю, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 посрався з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

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25.07.2023 18:30 Відповісти
Режим Зеленського набирає оберти..
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25.07.2023 18:41 Відповісти
 
 