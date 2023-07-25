У центрі Одеси розстріляли автомобіль, оголошено операцію "Сирена". ВІДЕО+ФОТО

Вдень 25 липня у Приморському районі Одеси невідомі відкрили стрілянину по автомобілю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію в Одеській області.

"Повідомлення про подію на вулиці Базарній надійшло на спецлінію "102" близько одинадцятої години дня від очевидця. Зараз на місці події працюють поліцейські. В дію введено спеціальну поліцейську операцію "Сирена", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, невідомі, попередньо з травматичної зброї, відкрили вогонь по автомобілю БМВ, а потім на двох автівках почали його наздоганяти. Внаслідок події механічних пошкоджень зазнали декілька припаркованих автомобілів.

Попередньо, внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Обставини та учасники події встановлюються.

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