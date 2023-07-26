Сутки на Донетчине: под огнем Угледар, Авдеевка, Красногоровка, есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

Враг продолжает обстреливать территорию Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Волновахском направлении под обстрелами Угледар и Богоявленка – без жертв.

На Донецком направлении 1 человек погиб и 1 ранен в Авдеевке. В Дальнем Кураховской громады повреждены 3 дома. Из артиллерии обстреляны Красногоровка и Новомихайловка Марьинской громады и Очеретино.

"На Горловском направлении в Торецке повреждены 2 дома, в Северном обстреляна территория шахты. На Нью-Йорк россияне сбросили авиабомбу. В Часовоярской громаде повреждены 2 дома. В Соледарской громаде под огнем Васюковка, Раздольевка и Федоровка", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Сутки на Донетчине: удар из "Смерчей" по Константиновке, обстрелы Красногоровки и Угледара. ФОТО

















На Лисичанском направлении поврежден дом в Северском, 3 дома в Торском Лиманской громады, зафиксированы обстрелы Звановки и Переездного.

Кириленко также информирует, что за сутки россияне убили 2 жителей Донетчины, ранили еще 2.