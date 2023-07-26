УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
15062 відвідувача онлайн
Новини Фото
1 274 0

Доба на Донеччині: під вогнем Вугледар, Авдіївка, Красногорівка, є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує обстрілювати територію Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар і Богоявленка - без жертв.

На Донецькому напрямку 1 людина загинула і 1 поранена в Авдіївці. У Дальньому Курахівської громади пошкоджено 3 будинки. З артилерії обстріляні Красногорівка і Новомихайлівка Мар'їнської громади та Очеретине.

"На Горлівському напрямку у Торецьку пошкоджено 2 будинки, у Північному обстріляна територія шахти. На Нью-Йорк росіяни скинули авіабомбу. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 будинки. У Соледарській громаді під вогнем Васюківка, Роздолівка і Федорівка", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли з артилерії Сіверськ на Донеччині: поранено жінку

Доба на Донеччині: під вогнем Вугледар, Авдіївка, Красногорівка, є загиблі та поранені 01
Доба на Донеччині: під вогнем Вугледар, Авдіївка, Красногорівка, є загиблі та поранені 02
Доба на Донеччині: під вогнем Вугледар, Авдіївка, Красногорівка, є загиблі та поранені 03
Доба на Донеччині: під вогнем Вугледар, Авдіївка, Красногорівка, є загиблі та поранені 04
Доба на Донеччині: під вогнем Вугледар, Авдіївка, Красногорівка, є загиблі та поранені 05
Доба на Донеччині: під вогнем Вугледар, Авдіївка, Красногорівка, є загиблі та поранені 06
Доба на Донеччині: під вогнем Вугледар, Авдіївка, Красногорівка, є загиблі та поранені 07
Доба на Донеччині: під вогнем Вугледар, Авдіївка, Красногорівка, є загиблі та поранені 08

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську, 3 будинки у Торському Лиманської громади, зафіксовано обстріли Званівки і Переїзного.

Кириленко також інформує, що за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 2.

Автор: 

обстріл (28486) Донецька область (8467)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 