Последствия вражеских обстрелов Херсонщины. ФОТОрепортаж
Войска РФ снова атаковали Бериславский, Каховский и Херсонский районы Херсонщины. По жилым кварталам мирные населенные пункты били из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, авиации и БПЛА.
Правоохранители обследовали пораженные врагом территории. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, российские войска совершили авиаудары по территории сельскохозяйственного предприятия в пгт Казачье Каховского района, повреждено оборудование. В результате артиллерийского обстрела оккупантами с.Токаровка Дарьевской громады в собственном дворе погиб 72-летний местный житель. В городе Берислав во время вражеских артиллерийских обстрелов ранен 69-летний местный житель.
"В областном центре под удар российской армии попали районы, расположенные вдоль берега. Там снарядами повреждены жилые дома. Ночью военные РФ совершили артиллерийский обстрел пгт Антоновка. Снаряд попал в дом, в результате взрыва погибла 78-летняя женщина, ее 84-летний муж получил минно-взрывную травму и ссадины, от госпитализации он отказался. На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты, взрывотехники, спасатели и медики", - говорится в сообщении.
В коллаборационной деятельности разоблачен 71-летний житель города Енакиево, который на территории Бериславского района с августа по сентябрь 2022 года совершал действия в поддержку временной оккупации Херсонской области и оправдывал вооруженную агрессию военных РФ. Также предатель добровольно согласился занять должность так называемого "старости" одного из населенных пунктов Великоалександровской общины, после чего лично расквартировал военнослужащих России на территории села.
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