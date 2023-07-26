Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Війська РФ знову атакували Бериславський, Каховський та Херсонський райони Херсонщини. По житлових кварталах мирних населених пунктів били з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, авіації та БПЛА.

Правоохоронці обстежували уражені ворогом території. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, російські війська здійснили авіаудари по території сільськогосподарського підприємства у смт Козацьке Каховського району, пошкоджене обладнання. Внаслідок артилерійського обстрілу окупантами с.Токарівка Дар’ївської громади на власному подвір’ї загинув 72-річний місцевий житель. У місті Берислав під час ворожого артилерійського обстрілу поранено 69-річного місцевого жителя.















"В обласному центрі під удар російської армії потрапили райони, розташовані уздовж берега. Там снарядами пошкоджені житлові будинки. Вночі військові РФ здійснили артилерійський обстріл смт Антонівка. Снаряд потрапив у будинок, внаслідок вибуху загинула 78-річна жінка, її 84-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та садна, від госпіталізації він відмовився. На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти, вибухотехніки, рятувальники та медики", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти протягом доби 55 разів обстріляли Херсонщину, 2 людини загинули

У колабораційній діяльності викрито 71-річного жителя міста Єнакієво, який на території Бериславського району з серпня по вересень 2022 року вчиняв дії на підтримку тимчасової окупації Херсонської області та виправдовував збройну агресію військових рф. Також зрадник добровільно погодився обійняти посаду так званого "старости" одного з населених пунктів Великоолександрівської громади, після чого особисто розквартирував військовослужбовців рф на території села.