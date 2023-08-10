РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12017 посетителей онлайн
Новости Фото
1 889 5

Разведчики получили 150 FVP-дронов от волонтерского штаба "Украинская команда". ФОТО

Подразделение Главного управления разведки, выполняющее боевые задания на фронте, получило партию дронов-камикадзе от волонтерского штаба "Украинская команда".

Об этом сообщает ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, разведка получила управляемые FPV-дроны с качественной камерой, способные развивать скорость до 100 км/ч и подниматься на высоту до 1000 метров.

Полезная нагрузка FPV-дрона – более 1 килограмма взрывчатки.

"Тысячи граждан пожертвовали на приобретение 150 таких дронов-камикадзе, которые сожгут много вражеских целей на нашей земле", - добавили в ГУР.

Читайте: Силы обороны поджимают оккупантов на левобережье Херсонщины, - ГУР МО

Разведчики получили 150 FVP-дронов от волонтерского штаба Украинская команда 01

Автор: 

беспилотник (3595) помощь (7801) разведка (4175) волонтеры (2634) дроны (3917)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Буде колись новина «ЗСУ цього тижня отримали від МінОборони 1815 дронів, що на 323менше ніж минулого тижня, тому що більше немає потреби»?
показать весь комментарий
10.08.2023 14:06 Ответить
Навряд чи
показать весь комментарий
10.08.2023 14:17 Ответить
І знову волонтери за кошти українців відзначилися. А зелена влада лише на зашкварах відзначається. Ото вже вибрали...
показать весь комментарий
10.08.2023 14:10 Ответить
Министерство Золотых Яиц имени Резникова и Ze к этому не имеют ни какого отношения. Они заняты другим. Они деньги делают. На крови и жизнях солдат.
показать весь комментарий
10.08.2023 14:34 Ответить
И самое главное, что тернопольский аферист Притула не имеет к этому ни какого отношения, иначе дронов или вообще бы не увидели на передовой или пришло бы с помпой штук 10, а то и меньше.
показать весь комментарий
10.08.2023 14:31 Ответить
 
 