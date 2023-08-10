Разведчики получили 150 FVP-дронов от волонтерского штаба "Украинская команда". ФОТО

Подразделение Главного управления разведки, выполняющее боевые задания на фронте, получило партию дронов-камикадзе от волонтерского штаба "Украинская команда".

Об этом сообщает ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, разведка получила управляемые FPV-дроны с качественной камерой, способные развивать скорость до 100 км/ч и подниматься на высоту до 1000 метров.

Полезная нагрузка FPV-дрона – более 1 килограмма взрывчатки.

"Тысячи граждан пожертвовали на приобретение 150 таких дронов-камикадзе, которые сожгут много вражеских целей на нашей земле", - добавили в ГУР.

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