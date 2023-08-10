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Розвідники отримали 150 FVP-дронів від волонтерського штабу "Українська команда". ФОТО

Підрозділ Головного управління розвідки, який виконує бойові завдання на фронті, отримав партію дронів-камікадзе від волонтерського штабу "Українська команда".

Про це повідомляє ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, розвідка отримала керовані FPV-дрони з якісною камерою, які здатні розвивати швидкість до 100 км/год і підніматися на висоту до 1000 метрів.

Корисне навантаження FPV-дрону – понад 1 кілограм вибухівки.

"Тисячі громадян пожертвували на придбання 150 таких дронів-камікадзе, які спалять багато ворожих цілей на нашій землі", - додали у ГУР.

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Розвідники отримали 150 FVP-дронів від волонтерського штабу Українська команда 01

Автор: 

безпілотник (4158) допомога (8345) розвідка (3862) волонтери (1333) дрони (4699)


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Буде колись новина «ЗСУ цього тижня отримали від МінОборони 1815 дронів, що на 323менше ніж минулого тижня, тому що більше немає потреби»?
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10.08.2023 14:06 Відповісти
Навряд чи
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10.08.2023 14:17 Відповісти
І знову волонтери за кошти українців відзначилися. А зелена влада лише на зашкварах відзначається. Ото вже вибрали...
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10.08.2023 14:10 Відповісти
Министерство Золотых Яиц имени Резникова и Ze к этому не имеют ни какого отношения. Они заняты другим. Они деньги делают. На крови и жизнях солдат.
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10.08.2023 14:34 Відповісти
И самое главное, что тернопольский аферист Притула не имеет к этому ни какого отношения, иначе дронов или вообще бы не увидели на передовой или пришло бы с помпой штук 10, а то и меньше.
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10.08.2023 14:31 Відповісти
 
 