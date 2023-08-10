Розвідники отримали 150 FVP-дронів від волонтерського штабу "Українська команда". ФОТО

Підрозділ Головного управління розвідки, який виконує бойові завдання на фронті, отримав партію дронів-камікадзе від волонтерського штабу "Українська команда".

Про це повідомляє ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, розвідка отримала керовані FPV-дрони з якісною камерою, які здатні розвивати швидкість до 100 км/год і підніматися на висоту до 1000 метрів.

Корисне навантаження FPV-дрону – понад 1 кілограм вибухівки.

"Тисячі громадян пожертвували на придбання 150 таких дронів-камікадзе, які спалять багато ворожих цілей на нашій землі", - додали у ГУР.

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