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Залужный обсудил контрнаступление ВСУ с начальником армии Словакии Змеко. ФОТО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел встречу с коллегой из Словакии генералом Даниэлем Змеко, посетившим Украину на этой неделе.

Об этом Залужный сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Провели конструктивную встречу, поработали на одном из пунктов управления. Ознакомил коллегу с обстановкой на фронте, ходом наших оборонительных и наступательных операций, рассказал о действиях противника", - написал он.

Также, по словам Главнокомандующего, во время встречи обсудили актуальные потребности украинской армии в вооружении, боеприпасах, средствах противовоздушной обороны.

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Речь шла и о важности обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

"Поблагодарил словацких коллег за этот визит и поддержку Украины в борьбе с российской агрессией", - подытожил Залужный.

Залужный обсудил контрнаступление ВСУ с начальником армии Словакии Змеко 01
Залужный обсудил контрнаступление ВСУ с начальником армии Словакии Змеко 02
Залужный обсудил контрнаступление ВСУ с начальником армии Словакии Змеко 03
Залужный обсудил контрнаступление ВСУ с начальником армии Словакии Змеко 04

Словакия (981) Залужный Валерий (657)


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Людина,якій довіряє світ. Генерал України Залужний.
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11.08.2023 14:03 Ответить
Именно так. И который, вопреки всему, спас нашу Украину.
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11.08.2023 14:05 Ответить
пишуть, що Резнікова знову спіймали на мародерстві - цього разу барижив одягом.

Доведеться знову нашому Залужному виступити на його захист, як у той раз по яйцях

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11.08.2023 14:07 Ответить
Читала сьогодні від редактора пост так хто буде наступний міністр оборони.....чи знову зе призначить пшик
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11.08.2023 14:09 Ответить
Зе призначить на посаду максимально некомпітентну нікчемність із друзів дитинства або Квартала95 - навіть не сумнівайтесь
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11.08.2023 14:12 Ответить
В тому той і проблема, як не дурак,так зрадник.
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11.08.2023 14:13 Ответить
Со спины, особенно на 3 фото, словацкий генерал шибко похож на Полторака. Я аж испугался за психическое здоровье недонаполеона
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11.08.2023 14:04 Ответить
Так він є в Штабі ЗСУ. Нехай недонаполеон хоч слиною зійде...
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11.08.2023 14:11 Ответить
Залужний красава!!!
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11.08.2023 14:20 Ответить
 
 