Залужный обсудил контрнаступление ВСУ с начальником армии Словакии Змеко. ФОТО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел встречу с коллегой из Словакии генералом Даниэлем Змеко, посетившим Украину на этой неделе.

Об этом Залужный сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Провели конструктивную встречу, поработали на одном из пунктов управления. Ознакомил коллегу с обстановкой на фронте, ходом наших оборонительных и наступательных операций, рассказал о действиях противника", - написал он.

Также, по словам Главнокомандующего, во время встречи обсудили актуальные потребности украинской армии в вооружении, боеприпасах, средствах противовоздушной обороны.

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Речь шла и о важности обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

"Поблагодарил словацких коллег за этот визит и поддержку Украины в борьбе с российской агрессией", - подытожил Залужный.







