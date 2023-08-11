Залужный обсудил контрнаступление ВСУ с начальником армии Словакии Змеко. ФОТО
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел встречу с коллегой из Словакии генералом Даниэлем Змеко, посетившим Украину на этой неделе.
Об этом Залужный сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Провели конструктивную встречу, поработали на одном из пунктов управления. Ознакомил коллегу с обстановкой на фронте, ходом наших оборонительных и наступательных операций, рассказал о действиях противника", - написал он.
Также, по словам Главнокомандующего, во время встречи обсудили актуальные потребности украинской армии в вооружении, боеприпасах, средствах противовоздушной обороны.
Речь шла и о важности обучения украинских пилотов на истребителях F-16.
"Поблагодарил словацких коллег за этот визит и поддержку Украины в борьбе с российской агрессией", - подытожил Залужный.
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Доведеться знову нашому Залужному виступити на його захист, як у той раз по яйцях