Залужний обговорив контрнаступ ЗСУ з начальником армії Словаччини Змеко. ФОТО
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч з колегою зі Словаччини генералом Даніелем Змеко, який відвідав Україну цього тижня.
Про це Залужний повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Провели конструктивну зустріч, попрацювали на одному із пунктів управління. Ознайомив колегу з обстановкою на фронті, перебігом наших оборонних та наступальних операцій, розповів про дії противника", - написав він.
Також, за словами Головнокомандувача, під час зустрічі обговорили актуальні потреби української армії в озброєнні, боєприпасах, засобах протиповітряної оборони.
Йшлося і про важливість навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
"Подякував словацьким колегам за цей візит і підтримку України у боротьбі з російською агресією", - підсумував Залужний.
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