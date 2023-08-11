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Залужний обговорив контрнаступ ЗСУ з начальником армії Словаччини Змеко. ФОТО

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч з колегою зі Словаччини генералом Даніелем Змеко, який відвідав Україну цього тижня.

Про це Залужний повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Провели конструктивну зустріч, попрацювали на одному із пунктів управління. Ознайомив колегу з обстановкою на фронті, перебігом наших оборонних та наступальних операцій, розповів про дії противника", - написав він.

Також, за словами Головнокомандувача, під час зустрічі обговорили актуальні потреби української армії в озброєнні, боєприпасах, засобах протиповітряної оборони.

Читайте: Тривають важкі бої у наступі, ініціатива на нашому боці, - Залужний

Йшлося і про важливість навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

"Подякував словацьким колегам за цей візит і підтримку України у боротьбі з російською агресією", - підсумував Залужний.

Залужний обговорив контрнаступ ЗСУ з начальником армії Словаччини Змеко 01
Залужний обговорив контрнаступ ЗСУ з начальником армії Словаччини Змеко 02
Залужний обговорив контрнаступ ЗСУ з начальником армії Словаччини Змеко 03
Залужний обговорив контрнаступ ЗСУ з начальником армії Словаччини Змеко 04

Автор: 

Словаччина (1102) Залужний Валерій (724)


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Людина,якій довіряє світ. Генерал України Залужний.
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11.08.2023 14:03 Відповісти
Именно так. И который, вопреки всему, спас нашу Украину.
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11.08.2023 14:05 Відповісти
пишуть, що Резнікова знову спіймали на мародерстві - цього разу барижив одягом.

Доведеться знову нашому Залужному виступити на його захист, як у той раз по яйцях

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11.08.2023 14:07 Відповісти
Читала сьогодні від редактора пост так хто буде наступний міністр оборони.....чи знову зе призначить пшик
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11.08.2023 14:09 Відповісти
Зе призначить на посаду максимально некомпітентну нікчемність із друзів дитинства або Квартала95 - навіть не сумнівайтесь
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11.08.2023 14:12 Відповісти
В тому той і проблема, як не дурак,так зрадник.
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11.08.2023 14:13 Відповісти
Со спины, особенно на 3 фото, словацкий генерал шибко похож на Полторака. Я аж испугался за психическое здоровье недонаполеона
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11.08.2023 14:04 Відповісти
Так він є в Штабі ЗСУ. Нехай недонаполеон хоч слиною зійде...
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11.08.2023 14:11 Відповісти
Залужний красава!!!
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11.08.2023 14:20 Відповісти
 
 