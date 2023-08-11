Залужний обговорив контрнаступ ЗСУ з начальником армії Словаччини Змеко. ФОТО

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч з колегою зі Словаччини генералом Даніелем Змеко, який відвідав Україну цього тижня.

Про це Залужний повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Провели конструктивну зустріч, попрацювали на одному із пунктів управління. Ознайомив колегу з обстановкою на фронті, перебігом наших оборонних та наступальних операцій, розповів про дії противника", - написав він.

Також, за словами Головнокомандувача, під час зустрічі обговорили актуальні потреби української армії в озброєнні, боєприпасах, засобах протиповітряної оборони.

Читайте: Тривають важкі бої у наступі, ініціатива на нашому боці, - Залужний

Йшлося і про важливість навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

"Подякував словацьким колегам за цей візит і підтримку України у боротьбі з російською агресією", - підсумував Залужний.







