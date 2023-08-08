Тривають важкі бої у наступі, ініціатива на нашому боці, - Залужний
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.
"Розповів про оперативну обстановку на фронті. Збройні Сили України продовжують вести оборонні та наступальні операції", - повідомив Залужний.
"Щодо оборони. Вона - стійка. Наші воїни для цього докладають максимум зусиль. На низці напрямків противник проводить активні штурмові дії, але успіху не має. Зокрема, це повʼязано з намаганням відволікти українські сили від певних ділянок фронту.
Щодо наступу. Тривають важкі бої, українські війська крок за кроком продовжують створювати умови для просування вперед. Ініціатива на нашому боці", - зазначив головком ЗСУ.
Також співрозмовники обговорили актуальні потреби Збройних Сил України в озброєнні та боєприпасах.
Будь ласка, зачекайте...
ну заплюйте щє Залужного - це якийсь нескінченний зелений триндець...
Fart, noun:
1. a release of intestinal gas through the anus; a flatus.
2. an irritating or foolish person.
і зі свіжого:
- 1 серпня членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Соломія Бобровська заявила, що командування Медичних сил від початку року не закупило жодної аптечки для військових.
- 26 липня представники волонтерського руху, інструктори з тактичної медицини, громадські організації заявили, що вимагають від військового керівництва невідкладно врегулювати ситуацію, яка склалась із неякісним забезпеченням особового складу та медиків Сил оборони.
ГК ЗСУ Залужний повідомив ВГК ЗСУ Зеленського, що забезпечення ЗСУ боєзапасом артилерійсько-мінної номенклатури впало до рівня 5% від потреби.
Похмілля б настало все одно: фактично з 11.2022 по 06.2023 ЗСУ готувались до контрнаступу (з допомогою Західних партнерів). Витрачено багато часу, техніки, ресурсів, впевнений багато полеглих. І на фоні цього бачити майже той самий фронт, що 11.2022...це занадто сильне похмілля.
Ведеться дискусіє у Німеччині, є деякі позитивні сигнали
Повреждены 13 из 16 элеваторов в порту города Коджаэли. Сейчас из них высыпается зерно.
але якщо правда що в бій кинуто останній резерв гвардії наступу то знову повертається минулорічне питання - ким атакувати.
а так, назагал мало інфи щоб оцінити проблємність контрнаступу, адже якщо не виходить то треба сідати в оборону чи атакувати в иншому місці бо постає питання ціни, чи не забагато.