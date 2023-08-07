Продолжаются тяжелые бои в наступлении, инициатива на нашей стороне, - Залужный
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома ВСУ в фейсбуке.
"Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Вооруженные силы Украины продолжают вести оборонительные и наступательные операции", – сообщил Залужный.
"Об обороне. Она - устойчивая. Наши воины для этого прилагают максимум усилий. На ряде направлений противник проводит активные штурмовые действия, но успеха не имеет. В частности, это связано с попыткой отвлечь украинские силы от определенных участков фронта.
Относительно наступления. Идут тяжелые бои, украинские войска шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед. Инициатива на нашей стороне", - отметил главком ВСУ.
Также собеседники обсудили актуальные потребности Вооруженных сил Украины в вооружении и боеприпасах.
Пожалуйста, подождите...
ну заплюйте щє Залужного - це якийсь нескінченний зелений триндець...
Fart, noun:
1. a release of intestinal gas through the anus; a flatus.
2. an irritating or foolish person.
і зі свіжого:
- 1 серпня членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Соломія Бобровська заявила, що командування Медичних сил від початку року не закупило жодної аптечки для військових.
- 26 липня представники волонтерського руху, інструктори з тактичної медицини, громадські організації заявили, що вимагають від військового керівництва невідкладно врегулювати ситуацію, яка склалась із неякісним забезпеченням особового складу та медиків Сил оборони.
ГК ЗСУ Залужний повідомив ВГК ЗСУ Зеленського, що забезпечення ЗСУ боєзапасом артилерійсько-мінної номенклатури впало до рівня 5% від потреби.
Похмілля б настало все одно: фактично з 11.2022 по 06.2023 ЗСУ готувались до контрнаступу (з допомогою Західних партнерів). Витрачено багато часу, техніки, ресурсів, впевнений багато полеглих. І на фоні цього бачити майже той самий фронт, що 11.2022...це занадто сильне похмілля.
Ведеться дискусіє у Німеччині, є деякі позитивні сигнали
Повреждены 13 из 16 элеваторов в порту города Коджаэли. Сейчас из них высыпается зерно.
але якщо правда що в бій кинуто останній резерв гвардії наступу то знову повертається минулорічне питання - ким атакувати.
а так, назагал мало інфи щоб оцінити проблємність контрнаступу, адже якщо не виходить то треба сідати в оборону чи атакувати в иншому місці бо постає питання ціни, чи не забагато.