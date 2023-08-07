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Продолжаются тяжелые бои в наступлении, инициатива на нашей стороне, - Залужный

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

залужний,міллі

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома ВСУ в фейсбуке.

"Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Вооруженные силы Украины продолжают вести оборонительные и наступательные операции", – сообщил Залужный.

"Об обороне. Она - устойчивая. Наши воины для этого прилагают максимум усилий. На ряде направлений противник проводит активные штурмовые действия, но успеха не имеет. В частности, это связано с попыткой отвлечь украинские силы от определенных участков фронта.

Относительно наступления. Идут тяжелые бои, украинские войска шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед. Инициатива на нашей стороне", - отметил главком ВСУ.

Читайте также: ВСУ, несмотря на сверхсложные минные поля на некоторых направлениях, имеют успехи, - Залужный рассказал Милли о ситуации на фронте

Также собеседники обсудили актуальные потребности Вооруженных сил Украины в вооружении и боеприпасах.
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Топ комментарии
+33
В районе Работино стадо свинорусов переоделось в Украинскую форму, и хотело зайти в тыл ЗСУ . К счастью этот «ход конём» запеленговала доблестная арта орков !! В результате friendly fire, арта задвухсотила 32 дол№****…)) В свою очередь контрбатарейка ЗСУ ок№ела от такого движа , и наваляла по арте свинорусов, там ещё -19 грязножопых …)) Итог: Минус 51 долбоящер !!!
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07.08.2023 18:52
+26
і з чого такі висновки, що "Від Залужного відвернулася військова удача"?
ну заплюйте щє Залужного - це якийсь нескінченний зелений триндець...
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07.08.2023 19:00
+20
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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07.08.2023 18:53
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Добре хоч в вієнном відношенні ініціатіва на нашому боці, бо тут Єрмак та Гетьманцев таке творять.
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07.08.2023 18:47 Ответить
В районе Работино стадо свинорусов переоделось в Украинскую форму, и хотело зайти в тыл ЗСУ . К счастью этот «ход конём» запеленговала доблестная арта орков !! В результате friendly fire, арта задвухсотила 32 дол№****…)) В свою очередь контрбатарейка ЗСУ ок№ела от такого движа , и наваляла по арте свинорусов, там ещё -19 грязножопых …)) Итог: Минус 51 долбоящер !!!
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07.08.2023 18:52 Ответить
Ще можна добавити: командир свинорусів, автор фарсу з перевдяганням, здриснув, ніхто не може його знайти..
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07.08.2023 19:07 Ответить
до тих 19 жмурів скільки стволів прилагається?
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07.08.2023 19:58 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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07.08.2023 18:53 Ответить
і з чого такі висновки, що "Від Залужного відвернулася військова удача"?
ну заплюйте щє Залужного - це якийсь нескінченний зелений триндець...
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07.08.2023 19:00 Ответить
То типу слова Остащенко - головної медикині військ.
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07.08.2023 19:01 Ответить
тобто крадіжки в медичних силах головна медикиня військ воліє повісити на Головнокомандуючего! - потужно...
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07.08.2023 19:07 Ответить
Так за медичні сили вона ж відповідає..нехай не краде
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07.08.2023 19:00 Ответить
А на рахунок Зе! осаду ніякого немає? Бо він очолив ті корупційні схеми. А у Залужного й так справ забагато, щоб розбиратись ще в кольорах корупційного гівна. Ото й зробив спробу захисту. Але Залужний на своєму місці, а на інших керівниках вже й клейма ніде ставити.
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07.08.2023 19:15 Ответить
Так, треба такого що не просере все за два дні.
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07.08.2023 19:04 Ответить
То ли тролль, то ли дурак.
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07.08.2023 19:45 Ответить
может тебя поставить...?
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07.08.2023 19:06 Ответить
Ермака блд, Тимофеевича!
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07.08.2023 20:14 Ответить
фартом?

Fart, noun:

1. a release of intestinal gas through the anus; a flatus.

2. an irritating or foolish person.
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07.08.2023 19:06 Ответить
Це ця Остапенка що відмітились у Запорізькому військову госпіталі? ((
і зі свіжого:

- 1 серпня членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Соломія Бобровська заявила, що командування Медичних сил від початку року не закупило жодної аптечки для військових.

- 26 липня представники волонтерського руху, інструктори з тактичної медицини, громадські організації заявили, що вимагають від військового керівництва невідкладно врегулювати ситуацію, яка склалась із неякісним забезпеченням особового складу та медиків Сил оборони.
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07.08.2023 19:07 Ответить
Вражаюче! А 100 000 американських аптечок Єрмак розкрав. Працюють в пас.
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07.08.2023 19:28 Ответить
А що робити з Генштабом?
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07.08.2023 19:31 Ответить
Добре. Як пропонуєш реалізувати.
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07.08.2023 19:44 Ответить
У Залужного є ще місяць-два щоб продемонструвати якісь суттєві результати. Якщо їх не буде (а це вже очевидно) - то йому пора йти у відставку. І це буде цілком виправданим рішенням хтоб що не казав.
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07.08.2023 19:34 Ответить
Не плутайте божий дар з яєшнєю, а бойові дії на фронті з політичною боротьбою в тилу.
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07.08.2023 19:56 Ответить
07.‎08.‎2023

ГК ЗСУ Залужний повідомив ВГК ЗСУ Зеленського, що забезпечення ЗСУ боєзапасом артилерійсько-мінної номенклатури впало до рівня 5% від потреби.
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07.08.2023 20:00 Ответить
Якщо когось й знімати з посади, то зеленського (а з ним і єрмака), бо саме він привів з собою купу відкритих ВІП зрадників у ВР, саме він призначав своїми указами агентів ФСБ, ГРУ на керівні посади, саме він перед війною зірвав поспіль два оборонних замовлення 2020-2021, зливав наші спецоперації москалям та плював на попередження наших західних партнерів щодо початку широкомасштабної війни, а замість будувати нашу зброю, крав на великому будівництві через своїх Юзиків-Трухіних-Тимошенків. Враховуючи те, що у зеленського, всупереч Конституції, зараз вся влада і виконавча і законодавча (монобільшість слуг) плюс судова влада (смотрящій за судами Портнов та його люди), силовики (Татаров), то лише одна людина відповідальна зараз за все, що в країні робиться не так (а зараз, нажаль майже все не так, як має бути) і ця людина - зеленський.
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07.08.2023 21:00 Ответить
Доки Боневтік не почав совати свою пику у військові справи, одразу після звільнення Херсона та не почав удавати Бонапарта, все у ЗСУ йшло нормально. А після Херсону, на фоні шаленої популярності ЗСУ та Залужного, Вована торкнуло, що в когось рейтинг більший ніж в нього (бо лише рейтинг його справді хвилює, на все решта - пох). І почались нескінченні "ставкі", фоточкі, "я правьол ставку", " я на фонє карти"... І вже цей лтній контрнаступ йде зовсім по іншому, зато гнусава пика довольна, бо воно нафоткалось на "ставках"... До того ж кацапня на півдні за рік не відосікі знімала та не на серіали гроші витрачала, а будувала ешелоновану оборону з мінуванням всього і вся. І тепер все, що зелені виродки у 2022 здали за декілька годин (Генічеськ, Нова Каховка) чи днів (Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар), нашим ЗСУ по 200-300 метрів приходиться вигризати щодня страшною ціною. Тож, краще зе-лохторату заткнути свої пельки, а якщо є претензії, то питайте в того, кого наобирали всій Україні на горе - з вашого зе-лідора, бо саме він призначав агентуру ФСБ та ГРУ на керівні посади в державі, а не Залужний.
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07.08.2023 19:48 Ответить
Дай Бог прорвать фронт и эти минные поля хоть в одном месте!
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07.08.2023 18:59 Ответить
главное - не попасть в ловушку с этим прорывом фронта...
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07.08.2023 19:05 Ответить
логистику надо бомбить и они сами уйдут
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07.08.2023 19:06 Ответить
там замахаєшся бомбити їх логістику
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07.08.2023 20:01 Ответить
Хай вас Свята Покрова оберігає, герої наші!
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07.08.2023 19:05 Ответить
Не стоило нашим «арестовичам» полгода пиарить предстоящее наступление все были опьянены обещаниями теперь наступило похмелье
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07.08.2023 19:08 Ответить
Думаю, тверезі люди на це й не велись.

Похмілля б настало все одно: фактично з 11.2022 по 06.2023 ЗСУ готувались до контрнаступу (з допомогою Західних партнерів). Витрачено багато часу, техніки, ресурсів, впевнений багато полеглих. І на фоні цього бачити майже той самий фронт, що 11.2022...це занадто сильне похмілля.
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08.08.2023 13:08 Ответить
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07.08.2023 19:10 Ответить
Германия решилась передать Украине дальнобойные ракеты
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07.08.2023 19:12 Ответить
Не брешіть і не вводьте людей в оману: рішення про передачу не прийнято.
Ведеться дискусіє у Німеччині, є деякі позитивні сигнали
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08.08.2023 12:57 Ответить
Взрыв в порту Турции: названа предварительная причина
Повреждены 13 из 16 элеваторов в порту города Коджаэли. Сейчас из них высыпается зерно.
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07.08.2023 19:31 Ответить
это все путин виноват , ворованное зерно взрывается
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07.08.2023 19:32 Ответить
Сподіваюсь пердоган засвоїть цей урок. Аллах забороняє красти, а тим більше баригувати краденим. А ще, всі великі друзяшки парашки рано чи пізно отримують вибухи, бо така сутність цієї гнійної мразоти на тілі Землі.
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08.08.2023 09:22 Ответить
Данілофф vs Зєльц. Це було б крутіше за всякого паровознюка з Інгульцом. Кацапам би про це не мріяти, бо після Зєльца - офіційно буде Стефанчук. А він їх просто з'їсть.
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07.08.2023 20:27 Ответить
Мало того, русня розганяе кандидатуру Ермака на пост президента України, типу -- в Стефанчука рейтинг всього 40%, хоча це вже ні в які ворота, ні в Конституцію не лізе!
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07.08.2023 20:30 Ответить
можна було б спробувати атакувати там де ворог атакує, лоб в лоб. леопардами та бредлі. бо мін же немає.

але якщо правда що в бій кинуто останній резерв гвардії наступу то знову повертається минулорічне питання - ким атакувати.

а так, назагал мало інфи щоб оцінити проблємність контрнаступу, адже якщо не виходить то треба сідати в оборону чи атакувати в иншому місці бо постає питання ціни, чи не забагато.
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07.08.2023 20:29 Ответить
просто і розумно, підтримую
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07.08.2023 22:26 Ответить
Активная оборона
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07.08.2023 20:57 Ответить
ганьба все это. Лучше б заткнулись и молчали. Причем с самого начала.
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07.08.2023 23:29 Ответить
 
 