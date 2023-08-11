Российские оккупанты обстреляли из РСЗО базу отдыха в Очакове, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

Российские военные снова обстреляли территории Николаевской области. В результате атаки по Очаковской громаде произошел пожар на одной из баз отдыха.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщил в телеграм-канале спикер оперативного командования "Південь" полковник Владислав Назаров.

Он отметил: "Очаковскую громаду обстреливали из реактивных систем залпового огня. В результате попадания по территории одной из баз отдыха, загорелось складское помещение.

Пожарные 22-й государственной пожарно-спасательной части оперативно потушили огонь на площади 70 кв. м. Информация о пострадавших не поступала".

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