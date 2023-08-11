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Российские оккупанты обстреляли из РСЗО базу отдыха в Очакове, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

Российские военные снова обстреляли территории Николаевской области. В результате атаки по Очаковской громаде произошел пожар на одной из баз отдыха.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщил в телеграм-канале спикер оперативного командования "Південь" полковник Владислав Назаров.

Он отметил: "Очаковскую громаду обстреливали из реактивных систем залпового огня. В результате попадания по территории одной из баз отдыха, загорелось складское помещение.

Пожарные 22-й государственной пожарно-спасательной части оперативно потушили огонь на площади 70 кв. м. Информация о пострадавших не поступала".

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Российские оккупанты обстреляли из РСЗО базу отдыха в Очакове, - ОК Південь 01
Российские оккупанты обстреляли из РСЗО базу отдыха в Очакове, - ОК Південь 02
Российские оккупанты обстреляли из РСЗО базу отдыха в Очакове, - ОК Південь 03

Автор: 

обстрел (27151) Очаков (88)


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Тень от снега
@totSneg
·
21 год
Виявляється, демобілізуватися легше легкого🤷‍♀️Треба не поранення отримувати чи онкологію мати, а вступати в СН для подальшого захоплення влади(грошових потоків).
Доведено родиною Ямщікових і Ко
Зелена рівність без гідності

Андрій Карпов
@andrey_poltava_
Обіцяні Ямщиковою конкурси на посади пішли по... законам воєнного часу.

Побратим Вадіма Ямщикова вже зайняв вакантну посаду в міській раді, як спеціаліст по закупівлях.

Олександр Сороковий, ще вчора фоткався разом з Вадіком в формі, а сьогодні вже на нараді в кабінеті Ямщикової.
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До речі, програму допомоги ЗСУ у Полтавській міськраді вже два тижні заблоковано. Додаткові 150 мільйонів не виділені і підлягають терміновому розпилюванню.

Все по плану.
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11.08.2023 18:36 Ответить
Всему виной стиральная машина - так не доставайся же никому .
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11.08.2023 19:19 Ответить
 
 