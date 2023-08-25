"Метинвест" запустил производство макетов военной техники. ВСУ получили уже 250 штук. ФОТО

Группа "Метинвест" в рамках инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова наладила производство инженерных конструкций, полностью повторяющих внешний вид радиолокационных станций и артиллерийских орудий. Эти макеты вводят агрессора в заблуждение и заставляют его использовать дорогостоящие высокоточные боеприпасы для уничтожения этих инженерных сооружений вместо техники Сил обороны Украины. "Метинвест" бесплатно передал ВСУ уже более 250 таких макетов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

Главная задача этих инженерных сооружений — спасать жизни военнослужащих. Каждая ракета, каждый снаряд, каждый дрон, который агрессор использует на объект из металла и фанеры, — это снижение его возможности использовать эти боеприпасы против техники и личного состава ВСУ. "Метинвест" еще в 2022 году откликнулся на запрос военных и благодаря команде профессионалов смог наладить производство макетов в сжатые сроки. Для нас это лишь небольшая часть вклада, который частная компания может сделать в общую цель — победу Украины. Мы уверены, что весь ответственный украинский бизнес должен следовать подобным инициативам, помогающим ВСУ. Только объединив силы мы победим", — отметил Александр Мироненко, операционный директор Группы "Метинвест".

Конкретные модели инженерных сооружений производятся в тесном взаимодействии со специалистами ВСУ, исходя из потребностей фронта. Внешний вид макетов не отличается от настоящей техники. Для достижения такой точности инженерный персонал Группы "Метинвест" исследовал все физические параметры реального военного оборудования по информации из открытых источников и создал его эскизные проекты, воспроизводя все тонкости оборудования.

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Благодаря полному визуальному сходству инженерное оборудование уже доказало свою эффективность. Модели, которые передали на главные направления фронта, уже не раз вводили в заблуждение агрессора, становились его мишенями, спасая настоящее оборудование и жизни украинских воинов. Специалисты Группы "Метинвест" вместе с военными постоянно совершенствуют эти модели для их максимальной эффективности.

Отметим, что "Метинвест" с первых дней полномасштабного вторжения перевел производство на военные рельсы и системно помогает военным, а также вооружает украинскую армию. За полтора года российской агрессии компания в рамках инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова уже направила на поддержку защитников 2 млрд грн. В частности, это изготовленные на собственных мощностях и приобретенные 150 000 бронежилетов, более 200 мобильных укрытий-"крыивок", а также тысячи дронов, тепловизоров, автомобили, средства связи и другое военное оборудование, которое "Метинвест" закупает и бесплатно передает подразделениям Сил обороны Украины.

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