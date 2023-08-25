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"Метинвест" запустил производство макетов военной техники. ВСУ получили уже 250 штук. ФОТО

Группа "Метинвест" в рамках инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова наладила производство инженерных конструкций, полностью повторяющих внешний вид радиолокационных станций и артиллерийских орудий. Эти макеты вводят агрессора в заблуждение и заставляют его использовать дорогостоящие высокоточные боеприпасы для уничтожения этих инженерных сооружений вместо техники Сил обороны Украины. "Метинвест" бесплатно передал ВСУ уже более 250 таких макетов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

Метинвест запустил производство макетов военной техники. ВСУ получили уже 250 штук 01

Главная задача этих инженерных сооружений — спасать жизни военнослужащих. Каждая ракета, каждый снаряд, каждый дрон, который агрессор использует на объект из металла и фанеры, — это снижение его возможности использовать эти боеприпасы против техники и личного состава ВСУ. "Метинвест" еще в 2022 году откликнулся на запрос военных и благодаря команде профессионалов смог наладить производство макетов в сжатые сроки. Для нас это лишь небольшая часть вклада, который частная компания может сделать в общую цель — победу Украины. Мы уверены, что весь ответственный украинский бизнес должен следовать подобным инициативам, помогающим ВСУ. Только объединив силы мы победим", — отметил Александр Мироненко, операционный директор Группы "Метинвест".

Метинвест запустил производство макетов военной техники. ВСУ получили уже 250 штук 02

Конкретные модели инженерных сооружений производятся в тесном взаимодействии со специалистами ВСУ, исходя из потребностей фронта. Внешний вид макетов не отличается от настоящей техники. Для достижения такой точности инженерный персонал Группы "Метинвест" исследовал все физические параметры реального военного оборудования по информации из открытых источников и создал его эскизные проекты, воспроизводя все тонкости оборудования.

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Метинвест запустил производство макетов военной техники. ВСУ получили уже 250 штук 03

Благодаря полному визуальному сходству инженерное оборудование уже доказало свою эффективность. Модели, которые передали на главные направления фронта, уже не раз вводили в заблуждение агрессора, становились его мишенями, спасая настоящее оборудование и жизни украинских воинов. Специалисты Группы "Метинвест" вместе с военными постоянно совершенствуют эти модели для их максимальной эффективности.

Метинвест запустил производство макетов военной техники. ВСУ получили уже 250 штук 04

Отметим, что "Метинвест" с первых дней полномасштабного вторжения перевел производство на военные рельсы и системно помогает военным, а также вооружает украинскую армию. За полтора года российской агрессии компания в рамках инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова уже направила на поддержку защитников 2 млрд грн. В частности, это изготовленные на собственных мощностях и приобретенные 150 000 бронежилетов, более 200 мобильных укрытий-"крыивок", а также тысячи дронов, тепловизоров, автомобили, средства связи и другое военное оборудование, которое "Метинвест" закупает и бесплатно передает подразделениям Сил обороны Украины.

Читайте также: Метинвест Ахметова передал на фронт уже 100 мобильных укрытий для бойцов ВСУ

Автор: 

Ахметов Ринат (2004) Метинвест (186)


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Топ комментарии
+46
Тільки для чого розголошувати таке?
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25.08.2023 17:44
+25
дуже добре діло
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25.08.2023 17:42
+24
Сьогодні бачив в Тєлєгє, дуже здивувався. Нафіга про таке взагалі говорити на публіку?
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25.08.2023 17:44
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дуже добре діло
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25.08.2023 17:42 Ответить
Этой рыжей б&$и нельзя верить. От слова совсем!

Это он вместе с Януковичем поджег Донбас в 2014.

Ни одного самолета или танка он не купил для ЗСУ. Только подачки виде продуктовых набором для цивильных.

К оборонной промышленности его нельзя подпускать на пушечный выстрел.
Все будет известно Русне уже на вчера!

Место этого олигарха монополиста в украинской тюрьме.
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25.08.2023 18:44 Ответить
не брешіть - донати від метінвесту найбільші від приватних компаній

і машини швидких і буржуйки і багато багато всього іншого

а даунбас підпалила русня своїми дрг
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25.08.2023 18:52 Ответить
Так. Руснява дрг, разом з донбасськими мусорами та криміналітетом, які як одним під ахметкою ходили. Так що так, рудий тут ні до чого 🤣
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25.08.2023 19:59 Ответить
де ахметов, а де криміналітет? так звідти він вийшов але навіщо йому зараз з криміналітетом знатися
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25.08.2023 20:06 Ответить
а где деревяные химарсы?
а еще - давайте погудим
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25.08.2023 22:15 Ответить
От тільки навіщо про це патякати?
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25.08.2023 19:35 Ответить
Що добре? Шо розпатякали? Ці 3,1'4здуни дармова агентура ФСБ.
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25.08.2023 22:29 Ответить
Тільки для чого розголошувати таке?
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25.08.2023 17:44 Ответить
Задля піару зеленовлади. Ми пахалі.
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25.08.2023 17:46 Ответить
ми і примкнувший до нас ахмєтов - ковалі перемоги! ))
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25.08.2023 17:49 Ответить
Щоб русня не палила справжню та втрачала час думаючи яка одиниця справжня, а яка макет. Навіть знаючи що у нас багато макетів їм це нічого не дає та лиш створює проблеми.
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25.08.2023 17:47 Ответить
Тільки одне питання - невже вони настількі тупі, шо будуть шмаляти по техніці біля якої тільки собаки сцяти ходять? Чи ще манекени будуть?
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26.08.2023 06:32 Ответить
А що мішає щоб біля неї піхота не тільки ходила, але ще й транспортувала її? Чи думаєте у нас мало обмежено-придатної піхоти? Є навіть макети САУ на основі вантажівок та іншого які повністю імітували справжні САУ і по цих макетах русня тратила ланцети.
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26.08.2023 09:16 Ответить
Збав боже від такого командира-їблана. ****** біля макету стояти, обмежено придатний...
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26.08.2023 11:25 Ответить
Хех, а ти здається русня враховуючи як в тебе пригоріло від неможливості відрізнити. Що не подобається факт того що вам ніяк не встановити де макет, а де справжня?) Так ось їбланська русня здавайся бо ********* в яму з вапном.

А що до макетів радарів, арти і т.п. це все відносний тил. Де обмежено придатні копають нові позиції бо така правда життя так як "совкові" воєнкоми намобілізували всіх підряд, а командири не можуть демобілізувати по своєму бажанню. Ланцети, зали і інша херня літає по тилу, і ось поки копаються окопи, біля них стоять макети і по тих макетах русня тратиться, і знає русня що то можуть бути макети (бо прильоти фіксуються дронами, і різницю важко не помітити) і всеодно мусить русня тратитись дронами, ракетами та іншим, бо ціль цілком може виявитись не макетом. 😈

І дякую 🐖🐶 за можливість ще раз пожалітись що крім того що намобілізували всіх підряд, то ще й на жаль немає будівельної техніки та будівельних ресурсів тому ефективність та швидкість роботи в цих обмежено придатних ніяка. А були б справжні інженерні війська, ах це була б сила, тільки рух вперед. Но ти не переживай все ще тільки впереді.
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27.08.2023 01:45 Ответить
Я русня? А ти точно гнида, якщо для тебе обмежено-придатні не люди, а витратний матеріал.
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11.01.2024 15:31 Ответить
та тут даже с трех метров не отличишь, единственно что транспортировка сложнее чем надувные
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25.08.2023 17:47 Ответить
Та бо це таке старе, всі про макети знають. В 2-у світову використовували надувні. Танк переносили 4-ри чоловіка.
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25.08.2023 17:49 Ответить
фанерні танки
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25.08.2023 17:52 Ответить
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25.08.2023 20:20 Ответить
Це щоб *********** замордувався рахувати "знищену" техніку України.
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25.08.2023 18:45 Ответить
А щоб до кремля донести.
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25.08.2023 19:10 Ответить
Сьогодні бачив в Тєлєгє, дуже здивувався. Нафіга про таке взагалі говорити на публіку?
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25.08.2023 17:44 Ответить
аккуратней с телеграмм https://www.youtube.com/watch?v=0V67ADwFsPw
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25.08.2023 17:51 Ответить
👍

На жаль, в кацапів то же таке є.
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25.08.2023 17:46 Ответить
наші кращі, як зійдуться з тими у двобої, то наші переможуть
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25.08.2023 18:21 Ответить
І МО вже закупило їх по ціні в два рази вище ніж реальні вироби?
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25.08.2023 17:47 Ответить
Минимум в три раза, минимум.
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25.08.2023 17:48 Ответить
то тільки зимові муляжі в два рази дорожче. а літні в 3 рази.
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25.08.2023 17:51 Ответить
100000%правда
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25.08.2023 19:49 Ответить
Це прекрастно... в орків таке замовляють на рівні їх генштабв вже N-років. Війна на виснаження
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25.08.2023 17:47 Ответить
И что, при этом не гудит всеми своими заводами как в 2014 году?
С паршивой овцы хоть шерсти клок.
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25.08.2023 17:47 Ответить
Та не вже... на пройшло і двох років активної фазі війни, як дойшло що потрібно виставляти хибні позиції.
А з орків стібалися про "надувні війська".
Але більше цікавить вартість питання і хто фінансує цей "бенкет"...
Ну точно не за рахунок ахметки. Стопудово відпрацьовує оборонзаказ за кошти платників податків.
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25.08.2023 17:47 Ответить
Метінвест безплатно передав ЗСУ вже понад 250 таких макетів. Джерело:
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25.08.2023 17:49 Ответить
Метівест ніколи нічого не робить безкоштовно!!!
Бо якщо не гроші то тоді інші преференції які "повертають" ці витрати.
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25.08.2023 17:57 Ответить
здається Ахметов та його Метінвест надали найбільш допомоги з 24.02.22
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25.08.2023 18:05 Ответить
Допомога? Ви про що?
А в 2014 році хто "поплив" під рашу у Донецку? Не ахметка?
Забули з чого почалася уся ця війна?
Зараз Метінвест відпрацьовує саму мілку данину за те що зробив він у свій час!
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25.08.2023 18:14 Ответить
Ну, ложные ВСУ использовали всегда, но ведь дело идёт к восстановлению заводов за счёт Запада и рестрикций с Параши, вот оно и засуетилось, вот оно и загудело в СМИ.
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25.08.2023 17:49 Ответить
Ну як вигядають на сьогодення хибні позиції можете мені не роповідати..
Сам виставляв багато разів або техніку 5-ї категорії зняту зі збереження... або макети зроблені з підручних засобів.
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25.08.2023 17:55 Ответить
Так я и не рассказываю КАК выставлять, я говорю ВСЕГДА использовали, тем более вы сами выставляли.
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25.08.2023 17:57 Ответить
Так якщо б Ви бачили що виставлялось... У Вас була б одна фраза....
Обійняти і заплакати...
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25.08.2023 18:00 Ответить
Верю. Т.к. видел.
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25.08.2023 18:30 Ответить
Це добре. А може і справжні вже почненте робити? Зробіть СП, купіть ліцензію...
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25.08.2023 17:48 Ответить
А Метінвест не пробував спочатку нормальні зробити?
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25.08.2023 17:49 Ответить
Як що ахметов стане патріотом то зможуть.
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25.08.2023 17:53 Ответить
это очень сложное высокоточное производство, особенно стволы.... Так что делают то что могут..... и спасибо им за это.
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25.08.2023 17:53 Ответить
Ну вот ты например кто? Предположим IT-шник, а ты не пробовал(а) на токарном станке что-нибудь сбацать?
Одно дело производить прокат, потом его раскроить и склепать из него игрушку, и другое дело заниматься производством орудийных стволов, например. Это совсем разные направления, технологии, специалисты и т.п.
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25.08.2023 18:26 Ответить
Патякали б менше - ціни не було б. Хоча може то дехто бабло отримане від кацапів відробляє..
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25.08.2023 17:50 Ответить
Еще бы мертвых с косами....
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25.08.2023 17:50 Ответить
гарна новина, думаю вони це роблять вже давно, тому какашенков постійно знищує наше пво арту та танки, але при цьому все менше ракет долітає до цілій і все менша перевага кацапні в арті через нашу вдалу контрбатарейну боротьбу.
Тільки от кацапи теж таким займають, ставлять старі чи пошкоджені гармати щоб засікти звідки йде робота нашої арти, добре що у них арта не точна а ланцетів не дуже багато..
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25.08.2023 17:51 Ответить
Нарешті! Будуть мати забавки болотні оператори БПЛА. А скільки буде похвальби в пресі !!!!
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25.08.2023 17:51 Ответить
Леопардів, Бредлі немає
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25.08.2023 17:52 Ответить
Гарно зроблено, це не надувні кацапські танки...
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25.08.2023 17:53 Ответить
Конашенков аплодує!
100500 М777 будуть хєраічєскі знищені ще до кінця місяця.
А він отримає таки звання "першого уZZкага піар-маршала".
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25.08.2023 17:54 Ответить
піДар-маршала))
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25.08.2023 17:57 Ответить
але є один ньюанс - літом ці конструкції нагріваються більше чим міни на мінних полях, і "тепловий портрет" справжніх, думаю, можно легко відрізнити від ахметовських. та й взимку, мабуть, тоже. задача - скласти інтерактивний каталог теплових портретів реального озброєння в залежності від оточуючої температури. хто перший таке зробить, той і отримає перевагу.
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25.08.2023 18:07 Ответить
Важливо, що ЗСУ не намагаються використовувати їх під бойові 155-мм снаряди
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25.08.2023 18:07 Ответить
*****, Зелені задроти. Н
у придумали файне діло, - промовчіть... Ні, *****, розпи....сь на увесь мордор, уйоб_ки
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25.08.2023 18:08 Ответить
А причем тут Зелені. Эта давняя привычка Ахметова. Сделать что-то для народа и трубить на весь мир.
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25.08.2023 18:24 Ответить
Це фіча ЗЕлені.
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25.08.2023 18:53 Ответить
ну все каканошенкова теперь разорвет от количества уничтоженного...
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25.08.2023 18:14 Ответить
Так воно ''ахметці'' повернеться як металобрухт
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25.08.2023 18:21 Ответить
Ахметов забезпечує ЗСУ ? Хрєн повірю
Хоче виторгувати собі помилування після Перемоги і після того як народ України знесе Зе владу і почне цікавитись оборутками Ахметова на енергоринку і нафіга він угробив стратегічний Укртєлєком. Все пишеться, допомагати ЗСУ зараз це обовязок, а не подвіг особливо як що ти МІЛІАРДЕР який міг сам танки купувати для ЗСУ по світу
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25.08.2023 18:22 Ответить
Разве можно об этом писать? Зачем?
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25.08.2023 18:33 Ответить
Емченко вчера отвечала по этому поводу, писала, что военные дали разрешение
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27.08.2023 14:53 Ответить
И стоят наверное как настоящие. Банк пумб процветает, бюджет худеет
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25.08.2023 18:35 Ответить
Москалів про це не забули повідомити?
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25.08.2023 18:40 Ответить
Наверное их купили по цене настоящих. А теперь партнеры не смогут отличить переданное в Украину и перепроданное..
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25.08.2023 18:47 Ответить
реально. какие то дебилы сидят в штабе и от нехер делать или по злому умыслу выкладывают врагу ценную информацию из-за которой наверняка пострадают украинские военные.
я бы этих пидаров пришил и даже глазом не моргнул. суки 👎👎👎
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25.08.2023 18:50 Ответить
эти люди страну защищают, а ты в Польше сидишь, писака. Так что закрывай свой рот и сопи в две дырочки.
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27.08.2023 14:37 Ответить
Немає слів для гніву і обурення КОЛИ НАШІ ДЯТЛИ ПЕРЕСТАНУТЬ НАДАВАТИ ІНВОРМАЦІЄ про озброєння,плани, військового характеру. Прийняти ЗАКОН, який забороняє всім особам .включаючи і президента про це говорити. Крімінальна відповідальність за таке базікання і піар. Я розумію,що при владі квенщикі ,базіки, фографи,але де межа цього піару. і цій тупості ???
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25.08.2023 19:35 Ответить
тільки одне дурне запитання - нах це світити
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25.08.2023 19:41 Ответить
Чудова ініціатива, браво!! тільки навіщо її світити?
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25.08.2023 21:29 Ответить
я думаю, сказано стільки, скільки треба знати ворогу, який тепер буде ще більше запутаний і не знатиме, де справжнє, а де муляж)
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26.08.2023 22:19 Ответить
Навіть, ще під час японсько-російської війни в 1904-1905 р.р. китайці робили макети танків з піску... Ахметов міг би продати свою нову яхту та нерухомість у Лондоні і купити винищувачі для ЗСУ. Після війни він своє відшкодує обов`язково, а загиблих не повернеш !
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25.08.2023 22:36 Ответить
а вы думаете самолеты на рынке продают? Не все так просто. тем более западные партнеры жмутся, боятся что украинцы насобирают на целую экандрилию
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27.08.2023 14:36 Ответить
Эта "новость" для кого. ? . На кого работаете.. ?
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25.08.2023 23:07 Ответить
https://t.me/httpsPdZFPRJff4UxMWRi/420053
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25.08.2023 23:17 Ответить
С паршивой овцы - хоть шерсти клок!
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26.08.2023 10:08 Ответить
А я і не знав, що таке під час війни використовуют.. Але якщо це треба військовим, то хай виготовляють, роблять же не за державні гроші, а за бабки компанії.
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26.08.2023 22:17 Ответить
 
 