"Метинвест" запустил производство макетов военной техники. ВСУ получили уже 250 штук. ФОТО
Группа "Метинвест" в рамках инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова наладила производство инженерных конструкций, полностью повторяющих внешний вид радиолокационных станций и артиллерийских орудий. Эти макеты вводят агрессора в заблуждение и заставляют его использовать дорогостоящие высокоточные боеприпасы для уничтожения этих инженерных сооружений вместо техники Сил обороны Украины. "Метинвест" бесплатно передал ВСУ уже более 250 таких макетов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.
Главная задача этих инженерных сооружений — спасать жизни военнослужащих. Каждая ракета, каждый снаряд, каждый дрон, который агрессор использует на объект из металла и фанеры, — это снижение его возможности использовать эти боеприпасы против техники и личного состава ВСУ. "Метинвест" еще в 2022 году откликнулся на запрос военных и благодаря команде профессионалов смог наладить производство макетов в сжатые сроки. Для нас это лишь небольшая часть вклада, который частная компания может сделать в общую цель — победу Украины. Мы уверены, что весь ответственный украинский бизнес должен следовать подобным инициативам, помогающим ВСУ. Только объединив силы мы победим", — отметил Александр Мироненко, операционный директор Группы "Метинвест".
Конкретные модели инженерных сооружений производятся в тесном взаимодействии со специалистами ВСУ, исходя из потребностей фронта. Внешний вид макетов не отличается от настоящей техники. Для достижения такой точности инженерный персонал Группы "Метинвест" исследовал все физические параметры реального военного оборудования по информации из открытых источников и создал его эскизные проекты, воспроизводя все тонкости оборудования.
Благодаря полному визуальному сходству инженерное оборудование уже доказало свою эффективность. Модели, которые передали на главные направления фронта, уже не раз вводили в заблуждение агрессора, становились его мишенями, спасая настоящее оборудование и жизни украинских воинов. Специалисты Группы "Метинвест" вместе с военными постоянно совершенствуют эти модели для их максимальной эффективности.
Отметим, что "Метинвест" с первых дней полномасштабного вторжения перевел производство на военные рельсы и системно помогает военным, а также вооружает украинскую армию. За полтора года российской агрессии компания в рамках инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова уже направила на поддержку защитников 2 млрд грн. В частности, это изготовленные на собственных мощностях и приобретенные 150 000 бронежилетов, более 200 мобильных укрытий-"крыивок", а также тысячи дронов, тепловизоров, автомобили, средства связи и другое военное оборудование, которое "Метинвест" закупает и бесплатно передает подразделениям Сил обороны Украины.
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Это он вместе с Януковичем поджег Донбас в 2014.
Ни одного самолета или танка он не купил для ЗСУ. Только подачки виде продуктовых набором для цивильных.
К оборонной промышленности его нельзя подпускать на пушечный выстрел.
Все будет известно Русне уже на вчера!
Место этого олигарха монополиста в украинской тюрьме.
і машини швидких і буржуйки і багато багато всього іншого
а даунбас підпалила русня своїми дрг
а еще - давайте погудим
А що до макетів радарів, арти і т.п. це все відносний тил. Де обмежено придатні копають нові позиції бо така правда життя так як "совкові" воєнкоми намобілізували всіх підряд, а командири не можуть демобілізувати по своєму бажанню. Ланцети, зали і інша херня літає по тилу, і ось поки копаються окопи, біля них стоять макети і по тих макетах русня тратиться, і знає русня що то можуть бути макети (бо прильоти фіксуються дронами, і різницю важко не помітити) і всеодно мусить русня тратитись дронами, ракетами та іншим, бо ціль цілком може виявитись не макетом. 😈
І дякую 🐖🐶 за можливість ще раз пожалітись що крім того що намобілізували всіх підряд, то ще й на жаль немає будівельної техніки та будівельних ресурсів тому ефективність та швидкість роботи в цих обмежено придатних ніяка. А були б справжні інженерні війська, ах це була б сила, тільки рух вперед. Но ти не переживай все ще тільки впереді.
На жаль, в кацапів то же таке є.
С паршивой овцы хоть шерсти клок.
А з орків стібалися про "надувні війська".
Але більше цікавить вартість питання і хто фінансує цей "бенкет"...
Ну точно не за рахунок ахметки. Стопудово відпрацьовує оборонзаказ за кошти платників податків.
Бо якщо не гроші то тоді інші преференції які "повертають" ці витрати.
А в 2014 році хто "поплив" під рашу у Донецку? Не ахметка?
Забули з чого почалася уся ця війна?
Зараз Метінвест відпрацьовує саму мілку данину за те що зробив він у свій час!
Сам виставляв багато разів або техніку 5-ї категорії зняту зі збереження... або макети зроблені з підручних засобів.
Обійняти і заплакати...
Одно дело производить прокат, потом его раскроить и склепать из него игрушку, и другое дело заниматься производством орудийных стволов, например. Это совсем разные направления, технологии, специалисты и т.п.
Тільки от кацапи теж таким займають, ставлять старі чи пошкоджені гармати щоб засікти звідки йде робота нашої арти, добре що у них арта не точна а ланцетів не дуже багато..
100500 М777 будуть хєраічєскі знищені ще до кінця місяця.
А він отримає таки звання "першого уZZкага піар-маршала".
у придумали файне діло, - промовчіть... Ні, *****, розпи....сь на увесь мордор, уйоб_ки
Хоче виторгувати собі помилування після Перемоги і після того як народ України знесе Зе владу і почне цікавитись оборутками Ахметова на енергоринку і нафіга він угробив стратегічний Укртєлєком. Все пишеться, допомагати ЗСУ зараз це обовязок, а не подвіг особливо як що ти МІЛІАРДЕР який міг сам танки купувати для ЗСУ по світу
я бы этих пидаров пришил и даже глазом не моргнул. суки 👎👎👎