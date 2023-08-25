Метінвест запустив виробництво макетів військової техніки. ЗСУ отримали вже 250 штук. ФОТО

Група Метінвест у межах ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова налагодила виробництво інженерних конструкцій, що повністю повторюють зовнішній вигляд радіолокаційних станцій та артилерійських знарядь. Ці макети вводять агресора в оману й змушують його використовувати дорогі високоточні боєприпаси для знищення цих інженерних споруд замість техніки Сил оборони України. Метінвест безплатно передав ЗСУ вже понад 250 таких макетів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

"Головне завдання цих інженерних споруд — рятувати життя військовослужбовців. Кожна ракета, кожен снаряд, кожен дрон, який агресор використає на об’єкт з металу та фанери – це зменшення його можливості використати ці боєприпаси проти техніки й особового складу ЗСУ. Метінвест ще у 2022 році відгукнувся на запит військових і завдяки команді професіоналів зміг налагодити виробництво макетів у стислі терміни. Для нас це лише невелика частина внеску, який приватна компанія може зробити в загальну мету — перемогу України. Ми впевнені, що весь відповідальний український бізнес має наслідувати подібні ініціативи, що допомагають ЗСУ. Лише об’єднавши сили ми переможемо", — відзначив Олександр Мироненко, операційний директор Групи Метінвест.

Конкретні моделі інженерних споруд виробляють у тісній взаємодії зі спеціалістами ЗСУ, зважаючи на потреби фронту. Зовнішній вигляд макетів не відрізняється від справжньої техніки. Для досягнення такої точності інженерний персонал Групи Метінвест дослідив усі фізичні параметри реального військового устаткування за інформацією з відкритих джерел та створив його ескізні проєкти, відтворюючи усі тонкощі обладнання.

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Завдяки повній візуальній подібності інженерне устаткування вже довело свою ефективність. Моделі, які передали на головні напрямки фронту, вже не раз вводили в оману агресора, ставали його мішенями, рятуючи справжнє обладнання та життя українських воїнів. Спеціалісти Групи Метінвест разом із військовими постійно удосконалюють ці моделі для їхньої максимальної ефективності.

Зазначимо, що Метінвест від перших днів повномасштабного вторгнення перевів виробництво на воєнні рейки та системно допомагає військовим, а також озброює українську армію. За півтора року російської агресії компанія в межах ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова вже спрямувала на підтримку оборонців 2 млрд грн. Зокрема, це виготовлені на власних потужностях та придбані 150 000 бронежилетів, понад 200 мобільних укриттів-"криївок", а також тисячі дронів, тепловізорів, автівки, засоби зв’язку та інше військове устаткування, яке Метінвест закупає та безплатно передає підрозділам Сил оборони України.

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