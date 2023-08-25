Метінвест запустив виробництво макетів військової техніки. ЗСУ отримали вже 250 штук. ФОТО
Група Метінвест у межах ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова налагодила виробництво інженерних конструкцій, що повністю повторюють зовнішній вигляд радіолокаційних станцій та артилерійських знарядь. Ці макети вводять агресора в оману й змушують його використовувати дорогі високоточні боєприпаси для знищення цих інженерних споруд замість техніки Сил оборони України. Метінвест безплатно передав ЗСУ вже понад 250 таких макетів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.
"Головне завдання цих інженерних споруд — рятувати життя військовослужбовців. Кожна ракета, кожен снаряд, кожен дрон, який агресор використає на об’єкт з металу та фанери – це зменшення його можливості використати ці боєприпаси проти техніки й особового складу ЗСУ. Метінвест ще у 2022 році відгукнувся на запит військових і завдяки команді професіоналів зміг налагодити виробництво макетів у стислі терміни. Для нас це лише невелика частина внеску, який приватна компанія може зробити в загальну мету — перемогу України. Ми впевнені, що весь відповідальний український бізнес має наслідувати подібні ініціативи, що допомагають ЗСУ. Лише об’єднавши сили ми переможемо", — відзначив Олександр Мироненко, операційний директор Групи Метінвест.
Конкретні моделі інженерних споруд виробляють у тісній взаємодії зі спеціалістами ЗСУ, зважаючи на потреби фронту. Зовнішній вигляд макетів не відрізняється від справжньої техніки. Для досягнення такої точності інженерний персонал Групи Метінвест дослідив усі фізичні параметри реального військового устаткування за інформацією з відкритих джерел та створив його ескізні проєкти, відтворюючи усі тонкощі обладнання.
Завдяки повній візуальній подібності інженерне устаткування вже довело свою ефективність. Моделі, які передали на головні напрямки фронту, вже не раз вводили в оману агресора, ставали його мішенями, рятуючи справжнє обладнання та життя українських воїнів. Спеціалісти Групи Метінвест разом із військовими постійно удосконалюють ці моделі для їхньої максимальної ефективності.
Зазначимо, що Метінвест від перших днів повномасштабного вторгнення перевів виробництво на воєнні рейки та системно допомагає військовим, а також озброює українську армію. За півтора року російської агресії компанія в межах ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова вже спрямувала на підтримку оборонців 2 млрд грн. Зокрема, це виготовлені на власних потужностях та придбані 150 000 бронежилетів, понад 200 мобільних укриттів-"криївок", а також тисячі дронів, тепловізорів, автівки, засоби зв’язку та інше військове устаткування, яке Метінвест закупає та безплатно передає підрозділам Сил оборони України.
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Это он вместе с Януковичем поджег Донбас в 2014.
Ни одного самолета или танка он не купил для ЗСУ. Только подачки виде продуктовых набором для цивильных.
К оборонной промышленности его нельзя подпускать на пушечный выстрел.
Все будет известно Русне уже на вчера!
Место этого олигарха монополиста в украинской тюрьме.
і машини швидких і буржуйки і багато багато всього іншого
а даунбас підпалила русня своїми дрг
а еще - давайте погудим
А що до макетів радарів, арти і т.п. це все відносний тил. Де обмежено придатні копають нові позиції бо така правда життя так як "совкові" воєнкоми намобілізували всіх підряд, а командири не можуть демобілізувати по своєму бажанню. Ланцети, зали і інша херня літає по тилу, і ось поки копаються окопи, біля них стоять макети і по тих макетах русня тратиться, і знає русня що то можуть бути макети (бо прильоти фіксуються дронами, і різницю важко не помітити) і всеодно мусить русня тратитись дронами, ракетами та іншим, бо ціль цілком може виявитись не макетом. 😈
І дякую 🐖🐶 за можливість ще раз пожалітись що крім того що намобілізували всіх підряд, то ще й на жаль немає будівельної техніки та будівельних ресурсів тому ефективність та швидкість роботи в цих обмежено придатних ніяка. А були б справжні інженерні війська, ах це була б сила, тільки рух вперед. Но ти не переживай все ще тільки впереді.
На жаль, в кацапів то же таке є.
С паршивой овцы хоть шерсти клок.
А з орків стібалися про "надувні війська".
Але більше цікавить вартість питання і хто фінансує цей "бенкет"...
Ну точно не за рахунок ахметки. Стопудово відпрацьовує оборонзаказ за кошти платників податків.
Бо якщо не гроші то тоді інші преференції які "повертають" ці витрати.
А в 2014 році хто "поплив" під рашу у Донецку? Не ахметка?
Забули з чого почалася уся ця війна?
Зараз Метінвест відпрацьовує саму мілку данину за те що зробив він у свій час!
Сам виставляв багато разів або техніку 5-ї категорії зняту зі збереження... або макети зроблені з підручних засобів.
Обійняти і заплакати...
Одно дело производить прокат, потом его раскроить и склепать из него игрушку, и другое дело заниматься производством орудийных стволов, например. Это совсем разные направления, технологии, специалисты и т.п.
Тільки от кацапи теж таким займають, ставлять старі чи пошкоджені гармати щоб засікти звідки йде робота нашої арти, добре що у них арта не точна а ланцетів не дуже багато..
100500 М777 будуть хєраічєскі знищені ще до кінця місяця.
А він отримає таки звання "першого уZZкага піар-маршала".
у придумали файне діло, - промовчіть... Ні, *****, розпи....сь на увесь мордор, уйоб_ки
Хоче виторгувати собі помилування після Перемоги і після того як народ України знесе Зе владу і почне цікавитись оборутками Ахметова на енергоринку і нафіга він угробив стратегічний Укртєлєком. Все пишеться, допомагати ЗСУ зараз це обовязок, а не подвіг особливо як що ти МІЛІАРДЕР який міг сам танки купувати для ЗСУ по світу
я бы этих пидаров пришил и даже глазом не моргнул. суки 👎👎👎