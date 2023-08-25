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Новини Фото Війна
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Метінвест запустив виробництво макетів військової техніки. ЗСУ отримали вже 250 штук. ФОТО

Група Метінвест у межах ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова налагодила виробництво інженерних конструкцій, що повністю повторюють зовнішній вигляд радіолокаційних станцій та артилерійських знарядь. Ці макети вводять агресора в оману й змушують його використовувати дорогі високоточні боєприпаси для знищення цих інженерних споруд замість техніки Сил оборони України. Метінвест безплатно передав ЗСУ вже понад 250 таких макетів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

Метінвест запустив виробництво макетів військової техніки. ЗСУ отримали вже 250 штук 01

"Головне завдання цих інженерних споруд — рятувати життя військовослужбовців. Кожна ракета, кожен снаряд, кожен дрон, який агресор використає на об’єкт з металу та фанери – це зменшення його можливості використати ці боєприпаси проти техніки й особового складу ЗСУ. Метінвест ще у 2022 році відгукнувся на запит військових і завдяки команді професіоналів зміг налагодити виробництво макетів у стислі терміни. Для нас це лише невелика частина внеску, який приватна компанія може зробити в загальну мету — перемогу України. Ми впевнені, що весь відповідальний український бізнес має наслідувати подібні ініціативи, що допомагають ЗСУ. Лише об’єднавши сили ми переможемо", — відзначив Олександр Мироненко, операційний директор Групи Метінвест.

Метінвест запустив виробництво макетів військової техніки. ЗСУ отримали вже 250 штук 02

Конкретні моделі інженерних споруд виробляють у тісній взаємодії зі спеціалістами ЗСУ, зважаючи на потреби фронту. Зовнішній вигляд макетів не відрізняється від справжньої техніки. Для досягнення такої точності інженерний персонал Групи Метінвест дослідив усі фізичні параметри реального військового устаткування за інформацією з відкритих джерел та створив його ескізні проєкти, відтворюючи усі тонкощі обладнання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Метінвест придбав для воїнів "Азову" партію авто та обладнання на 40 млн грн

Метінвест запустив виробництво макетів військової техніки. ЗСУ отримали вже 250 штук 03

Завдяки повній візуальній подібності інженерне устаткування вже довело свою ефективність. Моделі, які передали на головні напрямки фронту, вже не раз вводили в оману агресора, ставали його мішенями, рятуючи справжнє обладнання та життя українських воїнів. Спеціалісти Групи Метінвест разом із військовими постійно удосконалюють ці моделі для їхньої максимальної ефективності.

Метінвест запустив виробництво макетів військової техніки. ЗСУ отримали вже 250 штук 04

Зазначимо, що Метінвест від перших днів повномасштабного вторгнення перевів виробництво на воєнні рейки та системно допомагає військовим, а також озброює українську армію. За півтора року російської агресії компанія в межах ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова вже спрямувала на підтримку оборонців 2 млрд грн. Зокрема, це виготовлені на власних потужностях та придбані 150 000 бронежилетів, понад 200 мобільних укриттів-"криївок", а також тисячі дронів, тепловізорів, автівки, засоби зв’язку та інше військове устаткування, яке Метінвест закупає та безплатно передає підрозділам Сил оборони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Метінвест передав прикордонникам партію БПЛА та броньованих авто на 16 млн грн

Автор: 

Ахметов Рінат (2358) Метінвест (931)


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Топ коментарі
+46
Тільки для чого розголошувати таке?
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25.08.2023 17:44
+25
дуже добре діло
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25.08.2023 17:42
+24
Сьогодні бачив в Тєлєгє, дуже здивувався. Нафіга про таке взагалі говорити на публіку?
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25.08.2023 17:44
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дуже добре діло
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25.08.2023 17:42 Відповісти
Этой рыжей б&$и нельзя верить. От слова совсем!

Это он вместе с Януковичем поджег Донбас в 2014.

Ни одного самолета или танка он не купил для ЗСУ. Только подачки виде продуктовых набором для цивильных.

К оборонной промышленности его нельзя подпускать на пушечный выстрел.
Все будет известно Русне уже на вчера!

Место этого олигарха монополиста в украинской тюрьме.
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25.08.2023 18:44 Відповісти
не брешіть - донати від метінвесту найбільші від приватних компаній

і машини швидких і буржуйки і багато багато всього іншого

а даунбас підпалила русня своїми дрг
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25.08.2023 18:52 Відповісти
Так. Руснява дрг, разом з донбасськими мусорами та криміналітетом, які як одним під ахметкою ходили. Так що так, рудий тут ні до чого 🤣
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25.08.2023 19:59 Відповісти
де ахметов, а де криміналітет? так звідти він вийшов але навіщо йому зараз з криміналітетом знатися
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25.08.2023 20:06 Відповісти
а где деревяные химарсы?
а еще - давайте погудим
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25.08.2023 22:15 Відповісти
От тільки навіщо про це патякати?
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25.08.2023 19:35 Відповісти
Що добре? Шо розпатякали? Ці 3,1'4здуни дармова агентура ФСБ.
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25.08.2023 22:29 Відповісти
Тільки для чого розголошувати таке?
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25.08.2023 17:44 Відповісти
Задля піару зеленовлади. Ми пахалі.
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25.08.2023 17:46 Відповісти
ми і примкнувший до нас ахмєтов - ковалі перемоги! ))
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25.08.2023 17:49 Відповісти
Щоб русня не палила справжню та втрачала час думаючи яка одиниця справжня, а яка макет. Навіть знаючи що у нас багато макетів їм це нічого не дає та лиш створює проблеми.
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25.08.2023 17:47 Відповісти
Тільки одне питання - невже вони настількі тупі, шо будуть шмаляти по техніці біля якої тільки собаки сцяти ходять? Чи ще манекени будуть?
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26.08.2023 06:32 Відповісти
А що мішає щоб біля неї піхота не тільки ходила, але ще й транспортувала її? Чи думаєте у нас мало обмежено-придатної піхоти? Є навіть макети САУ на основі вантажівок та іншого які повністю імітували справжні САУ і по цих макетах русня тратила ланцети.
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26.08.2023 09:16 Відповісти
Збав боже від такого командира-їблана. ****** біля макету стояти, обмежено придатний...
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26.08.2023 11:25 Відповісти
Хех, а ти здається русня враховуючи як в тебе пригоріло від неможливості відрізнити. Що не подобається факт того що вам ніяк не встановити де макет, а де справжня?) Так ось їбланська русня здавайся бо ********* в яму з вапном.

А що до макетів радарів, арти і т.п. це все відносний тил. Де обмежено придатні копають нові позиції бо така правда життя так як "совкові" воєнкоми намобілізували всіх підряд, а командири не можуть демобілізувати по своєму бажанню. Ланцети, зали і інша херня літає по тилу, і ось поки копаються окопи, біля них стоять макети і по тих макетах русня тратиться, і знає русня що то можуть бути макети (бо прильоти фіксуються дронами, і різницю важко не помітити) і всеодно мусить русня тратитись дронами, ракетами та іншим, бо ціль цілком може виявитись не макетом. 😈

І дякую 🐖🐶 за можливість ще раз пожалітись що крім того що намобілізували всіх підряд, то ще й на жаль немає будівельної техніки та будівельних ресурсів тому ефективність та швидкість роботи в цих обмежено придатних ніяка. А були б справжні інженерні війська, ах це була б сила, тільки рух вперед. Но ти не переживай все ще тільки впереді.
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27.08.2023 01:45 Відповісти
Я русня? А ти точно гнида, якщо для тебе обмежено-придатні не люди, а витратний матеріал.
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11.01.2024 15:31 Відповісти
та тут даже с трех метров не отличишь, единственно что транспортировка сложнее чем надувные
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25.08.2023 17:47 Відповісти
Та бо це таке старе, всі про макети знають. В 2-у світову використовували надувні. Танк переносили 4-ри чоловіка.
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25.08.2023 17:49 Відповісти
фанерні танки
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25.08.2023 17:52 Відповісти
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25.08.2023 20:20 Відповісти
Це щоб *********** замордувався рахувати "знищену" техніку України.
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25.08.2023 18:45 Відповісти
А щоб до кремля донести.
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25.08.2023 19:10 Відповісти
Сьогодні бачив в Тєлєгє, дуже здивувався. Нафіга про таке взагалі говорити на публіку?
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25.08.2023 17:44 Відповісти
аккуратней с телеграмм https://www.youtube.com/watch?v=0V67ADwFsPw
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25.08.2023 17:51 Відповісти
👍

На жаль, в кацапів то же таке є.
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25.08.2023 17:46 Відповісти
наші кращі, як зійдуться з тими у двобої, то наші переможуть
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25.08.2023 18:21 Відповісти
І МО вже закупило їх по ціні в два рази вище ніж реальні вироби?
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25.08.2023 17:47 Відповісти
Минимум в три раза, минимум.
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25.08.2023 17:48 Відповісти
то тільки зимові муляжі в два рази дорожче. а літні в 3 рази.
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25.08.2023 17:51 Відповісти
100000%правда
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25.08.2023 19:49 Відповісти
Це прекрастно... в орків таке замовляють на рівні їх генштабв вже N-років. Війна на виснаження
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25.08.2023 17:47 Відповісти
И что, при этом не гудит всеми своими заводами как в 2014 году?
С паршивой овцы хоть шерсти клок.
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25.08.2023 17:47 Відповісти
Та не вже... на пройшло і двох років активної фазі війни, як дойшло що потрібно виставляти хибні позиції.
А з орків стібалися про "надувні війська".
Але більше цікавить вартість питання і хто фінансує цей "бенкет"...
Ну точно не за рахунок ахметки. Стопудово відпрацьовує оборонзаказ за кошти платників податків.
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25.08.2023 17:47 Відповісти
Метінвест безплатно передав ЗСУ вже понад 250 таких макетів. Джерело:
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25.08.2023 17:49 Відповісти
Метівест ніколи нічого не робить безкоштовно!!!
Бо якщо не гроші то тоді інші преференції які "повертають" ці витрати.
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25.08.2023 17:57 Відповісти
здається Ахметов та його Метінвест надали найбільш допомоги з 24.02.22
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25.08.2023 18:05 Відповісти
Допомога? Ви про що?
А в 2014 році хто "поплив" під рашу у Донецку? Не ахметка?
Забули з чого почалася уся ця війна?
Зараз Метінвест відпрацьовує саму мілку данину за те що зробив він у свій час!
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25.08.2023 18:14 Відповісти
Ну, ложные ВСУ использовали всегда, но ведь дело идёт к восстановлению заводов за счёт Запада и рестрикций с Параши, вот оно и засуетилось, вот оно и загудело в СМИ.
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25.08.2023 17:49 Відповісти
Ну як вигядають на сьогодення хибні позиції можете мені не роповідати..
Сам виставляв багато разів або техніку 5-ї категорії зняту зі збереження... або макети зроблені з підручних засобів.
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25.08.2023 17:55 Відповісти
Так я и не рассказываю КАК выставлять, я говорю ВСЕГДА использовали, тем более вы сами выставляли.
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25.08.2023 17:57 Відповісти
Так якщо б Ви бачили що виставлялось... У Вас була б одна фраза....
Обійняти і заплакати...
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25.08.2023 18:00 Відповісти
Верю. Т.к. видел.
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25.08.2023 18:30 Відповісти
Це добре. А може і справжні вже почненте робити? Зробіть СП, купіть ліцензію...
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25.08.2023 17:48 Відповісти
А Метінвест не пробував спочатку нормальні зробити?
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25.08.2023 17:49 Відповісти
Як що ахметов стане патріотом то зможуть.
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25.08.2023 17:53 Відповісти
это очень сложное высокоточное производство, особенно стволы.... Так что делают то что могут..... и спасибо им за это.
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25.08.2023 17:53 Відповісти
Ну вот ты например кто? Предположим IT-шник, а ты не пробовал(а) на токарном станке что-нибудь сбацать?
Одно дело производить прокат, потом его раскроить и склепать из него игрушку, и другое дело заниматься производством орудийных стволов, например. Это совсем разные направления, технологии, специалисты и т.п.
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25.08.2023 18:26 Відповісти
Патякали б менше - ціни не було б. Хоча може то дехто бабло отримане від кацапів відробляє..
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25.08.2023 17:50 Відповісти
Еще бы мертвых с косами....
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25.08.2023 17:50 Відповісти
гарна новина, думаю вони це роблять вже давно, тому какашенков постійно знищує наше пво арту та танки, але при цьому все менше ракет долітає до цілій і все менша перевага кацапні в арті через нашу вдалу контрбатарейну боротьбу.
Тільки от кацапи теж таким займають, ставлять старі чи пошкоджені гармати щоб засікти звідки йде робота нашої арти, добре що у них арта не точна а ланцетів не дуже багато..
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25.08.2023 17:51 Відповісти
Нарешті! Будуть мати забавки болотні оператори БПЛА. А скільки буде похвальби в пресі !!!!
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25.08.2023 17:51 Відповісти
Леопардів, Бредлі немає
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25.08.2023 17:52 Відповісти
Гарно зроблено, це не надувні кацапські танки...
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25.08.2023 17:53 Відповісти
Конашенков аплодує!
100500 М777 будуть хєраічєскі знищені ще до кінця місяця.
А він отримає таки звання "першого уZZкага піар-маршала".
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25.08.2023 17:54 Відповісти
піДар-маршала))
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25.08.2023 17:57 Відповісти
але є один ньюанс - літом ці конструкції нагріваються більше чим міни на мінних полях, і "тепловий портрет" справжніх, думаю, можно легко відрізнити від ахметовських. та й взимку, мабуть, тоже. задача - скласти інтерактивний каталог теплових портретів реального озброєння в залежності від оточуючої температури. хто перший таке зробить, той і отримає перевагу.
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25.08.2023 18:07 Відповісти
Важливо, що ЗСУ не намагаються використовувати їх під бойові 155-мм снаряди
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25.08.2023 18:07 Відповісти
*****, Зелені задроти. Н
у придумали файне діло, - промовчіть... Ні, *****, розпи....сь на увесь мордор, уйоб_ки
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25.08.2023 18:08 Відповісти
А причем тут Зелені. Эта давняя привычка Ахметова. Сделать что-то для народа и трубить на весь мир.
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25.08.2023 18:24 Відповісти
Це фіча ЗЕлені.
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25.08.2023 18:53 Відповісти
ну все каканошенкова теперь разорвет от количества уничтоженного...
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25.08.2023 18:14 Відповісти
Так воно ''ахметці'' повернеться як металобрухт
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25.08.2023 18:21 Відповісти
Ахметов забезпечує ЗСУ ? Хрєн повірю
Хоче виторгувати собі помилування після Перемоги і після того як народ України знесе Зе владу і почне цікавитись оборутками Ахметова на енергоринку і нафіга він угробив стратегічний Укртєлєком. Все пишеться, допомагати ЗСУ зараз це обовязок, а не подвіг особливо як що ти МІЛІАРДЕР який міг сам танки купувати для ЗСУ по світу
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25.08.2023 18:22 Відповісти
Разве можно об этом писать? Зачем?
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25.08.2023 18:33 Відповісти
Емченко вчера отвечала по этому поводу, писала, что военные дали разрешение
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27.08.2023 14:53 Відповісти
И стоят наверное как настоящие. Банк пумб процветает, бюджет худеет
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25.08.2023 18:35 Відповісти
Москалів про це не забули повідомити?
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25.08.2023 18:40 Відповісти
Наверное их купили по цене настоящих. А теперь партнеры не смогут отличить переданное в Украину и перепроданное..
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25.08.2023 18:47 Відповісти
реально. какие то дебилы сидят в штабе и от нехер делать или по злому умыслу выкладывают врагу ценную информацию из-за которой наверняка пострадают украинские военные.
я бы этих пидаров пришил и даже глазом не моргнул. суки 👎👎👎
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25.08.2023 18:50 Відповісти
эти люди страну защищают, а ты в Польше сидишь, писака. Так что закрывай свой рот и сопи в две дырочки.
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27.08.2023 14:37 Відповісти
Немає слів для гніву і обурення КОЛИ НАШІ ДЯТЛИ ПЕРЕСТАНУТЬ НАДАВАТИ ІНВОРМАЦІЄ про озброєння,плани, військового характеру. Прийняти ЗАКОН, який забороняє всім особам .включаючи і президента про це говорити. Крімінальна відповідальність за таке базікання і піар. Я розумію,що при владі квенщикі ,базіки, фографи,але де межа цього піару. і цій тупості ???
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25.08.2023 19:35 Відповісти
тільки одне дурне запитання - нах це світити
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25.08.2023 19:41 Відповісти
Чудова ініціатива, браво!! тільки навіщо її світити?
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25.08.2023 21:29 Відповісти
я думаю, сказано стільки, скільки треба знати ворогу, який тепер буде ще більше запутаний і не знатиме, де справжнє, а де муляж)
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26.08.2023 22:19 Відповісти
Навіть, ще під час японсько-російської війни в 1904-1905 р.р. китайці робили макети танків з піску... Ахметов міг би продати свою нову яхту та нерухомість у Лондоні і купити винищувачі для ЗСУ. Після війни він своє відшкодує обов`язково, а загиблих не повернеш !
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25.08.2023 22:36 Відповісти
а вы думаете самолеты на рынке продают? Не все так просто. тем более западные партнеры жмутся, боятся что украинцы насобирают на целую экандрилию
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27.08.2023 14:36 Відповісти
Эта "новость" для кого. ? . На кого работаете.. ?
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25.08.2023 23:07 Відповісти
https://t.me/httpsPdZFPRJff4UxMWRi/420053
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25.08.2023 23:17 Відповісти
С паршивой овцы - хоть шерсти клок!
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26.08.2023 10:08 Відповісти
А я і не знав, що таке під час війни використовуют.. Але якщо це треба військовим, то хай виготовляють, роблять же не за державні гроші, а за бабки компанії.
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26.08.2023 22:17 Відповісти
 
 