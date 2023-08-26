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Армия РФ обстреляла херсонскую больницу. ФОТОрепортаж

Днем 26 августа российские оккупанты обстреляли больницу в Херсоне.

Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Снова под ударом оккупантов медучреждения региона. Днем армия РФ обстреляла херсонскую больницу. Повреждено здание госпиталя. Выбиты двери и 17 окон."

К счастью, по предварительной информации, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

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Армия РФ обстреляла херсонскую больницу 02
Армия РФ обстреляла херсонскую больницу 03
Армия РФ обстреляла херсонскую больницу 04
Армия РФ обстреляла херсонскую больницу 05
Армия РФ обстреляла херсонскую больницу 06
Армия РФ обстреляла херсонскую больницу 07

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больница (1439) обстрел (27129) Херсон (2817)


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26.08.2023 16:31 Ответить
 
 