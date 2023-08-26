Армия РФ обстреляла херсонскую больницу. ФОТОрепортаж

Днем 26 августа российские оккупанты обстреляли больницу в Херсоне.

Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Снова под ударом оккупантов медучреждения региона. Днем армия РФ обстреляла херсонскую больницу. Повреждено здание госпиталя. Выбиты двери и 17 окон."

К счастью, по предварительной информации, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

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