Армія РФ обстріляла херсонську лікарню. ФОТОрепортаж

Вдень 26 серпня російські окупанти обстріляли лікарню в Херсоні.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Знову під ударом окупантів медзаклади регіону. Вдень армія РФ обстріляла херсонську лікарню. Пошкоджено будівлю госпіталю. Вибито двері та 17 вікон.

На щастя, за попередньою інформацією, обійшлося без жертв", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілу Херсона: Поранено 3 особи, зокрема 7-річна дівчинка. ФОТО













