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Армия РФ атаковала Михайловку на Херсонщине, повреждено админздание. ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 сентября, российская армия атаковала Михайловку Херсонской области.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Попали в административное здание, из-за чего помещение подверглось серьезным разрушениям. К счастью, в результате этого обстрела люди не пострадали", - говорится в сообщении.

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Армия РФ атаковала Михайловку на Херсонщине, повреждено админздание 01
Армия РФ атаковала Михайловку на Херсонщине, повреждено админздание 02
Армия РФ атаковала Михайловку на Херсонщине, повреждено админздание 03
Армия РФ атаковала Михайловку на Херсонщине, повреждено админздание 04
Армия РФ атаковала Михайловку на Херсонщине, повреждено админздание 05
Армия РФ атаковала Михайловку на Херсонщине, повреждено админздание 06

Автор: 

обстрел (27129) Херсонская область (4760)


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