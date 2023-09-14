Армия РФ атаковала Михайловку на Херсонщине, повреждено админздание. ФОТОрепортаж
Сегодня, 14 сентября, российская армия атаковала Михайловку Херсонской области.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Попали в административное здание, из-за чего помещение подверглось серьезным разрушениям. К счастью, в результате этого обстрела люди не пострадали", - говорится в сообщении.
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