Армия РФ атаковала Михайловку на Херсонщине, повреждено админздание. ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 сентября, российская армия атаковала Михайловку Херсонской области.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Попали в административное здание, из-за чего помещение подверглось серьезным разрушениям. К счастью, в результате этого обстрела люди не пострадали", - говорится в сообщении.

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