Армія РФ атакувала Михайлівку на Херсонщині, пошкоджено адмінбудівлю. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 вересня, російська армія атакувала Михайлівку Херсонської області.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Поцілили в адміністративну будівлю, через що приміщення зазнало серйозних руйнувань. На щастя, внаслідок цього обстрілу люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

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