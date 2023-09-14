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Армія РФ атакувала Михайлівку на Херсонщині, пошкоджено адмінбудівлю. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 вересня, російська армія атакувала Михайлівку Херсонської області.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Поцілили в адміністративну будівлю, через що приміщення зазнало серйозних руйнувань. На щастя, внаслідок цього обстрілу люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

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Армія РФ атакувала Михайлівку на Херсонщині, пошкоджено адмінбудівлю 01
Армія РФ атакувала Михайлівку на Херсонщині, пошкоджено адмінбудівлю 02
Армія РФ атакувала Михайлівку на Херсонщині, пошкоджено адмінбудівлю 03
Армія РФ атакувала Михайлівку на Херсонщині, пошкоджено адмінбудівлю 04
Армія РФ атакувала Михайлівку на Херсонщині, пошкоджено адмінбудівлю 05
Армія РФ атакувала Михайлівку на Херсонщині, пошкоджено адмінбудівлю 06

Автор: 

обстріл (28449) Херсонська область (5747)


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