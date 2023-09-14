Армія РФ атакувала Михайлівку на Херсонщині, пошкоджено адмінбудівлю. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 14 вересня, російська армія атакувала Михайлівку Херсонської області.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Поцілили в адміністративну будівлю, через що приміщення зазнало серйозних руйнувань. На щастя, внаслідок цього обстрілу люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль