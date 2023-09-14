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Лагерь вагнеровцев в Беларуси продолжают демонтировать, - СМИ. ФОТО

Продолжается демонтаж лагеря наемников ЧВК "Вагнер" в селе Цель под Осиповичами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода, приводящую спутниковые снимки от сервиса Planet Labs.

Начало демонтажа лагеря частной военной компании "Вагнера" в селе Цель Радио Свобода зафиксировало на спутниковом снимке 1 августа.

Тогда издание установило, что за 23 дня августа было демонтировано не менее 101 крупной военной палатки. В последующие дни до 9 сентября разобрали еще около 60.

То есть с начала августа в лагере Вагнера в селе Цель было демонтировано по меньшей мере 160 жилых палаток из примерно 273, которые там были. То есть там могли потерять свои кровати около 3 тысяч наемников "Вагнера", если предположить, что в палатке могут жить около 20 человек.

Лагерь вагнеровцев в Беларуси продолжают демонтировать, - СМИ 01

На фото видно, что демонтаж палаток производится одновременно во всех частях лагеря.

В северной части транспорт переместили со стоянки на место, где стояли палатки. Почему – неизвестно. При этом общее количество оборудования остается примерно неизменным.

Лагерь вагнеровцев в Беларуси продолжают демонтировать, - СМИ 02

Пока неизвестно, куда могут девать эти палатки и покинули ли наемники "Вагнера" территорию Беларуси.

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Автор: 

Беларусь (7890) ЧВК Вагнер (1332) лагерь (15)


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Деякі іксперди аж всиралися, розповідаючи, що можуть напасти з білорусі. Знавці хрєнові, хайпожери...
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14.09.2023 17:54 Ответить
Куда уехал цирк, он был ещё вчера
И ветер не успел со стен сорвать афиши
Но больше не горят его прожектора
Под куполом оркестр его не слышен
Но больше не горят его прожектора
Под куполом оркестр его не слышен

Куда ушли слоны, в какие города?
Погонщики ведут учёного верблюда
Куда уехал цирк? Уехал он туда
Где кто-то сказку ждёт и верит в чудо
Туда уехал цирк

Своих усталых змей туда факир несёт
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14.09.2023 18:05 Ответить
Ну це ж було зрозуміло, що вагнерівцям в білокацапії нема, що робити. В них у рядового зарплата 10 тис.баксів на місяць (мобілізованих пригожиним зеків на Бахмут не рахуємо, то інша історія).
Ну хто їм буде в білокаціпії 10 тис.баксів платити? За що? За збір картоплі?
Ну лоханулась редакція ЦН - почала розкручувати цю тему. Будемо ще 3 місяця про це писати?
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14.09.2023 18:10 Ответить
а може вони з дачного погріба "литвина" тепер заразом тунелі риють? один під польщу, інший під литву. такий собі надумали "побег из лукашенка" ))
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14.09.2023 18:11 Ответить
А ШО так ? У лукашка бабла немає ? Є, є у нього все. Ламати треба через коліно.
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14.09.2023 18:17 Ответить
Давайте допоможем Нептуном!
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14.09.2023 18:21 Ответить
Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал.

"Шайгу, Герасимов! Где Пригожин?"
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14.09.2023 20:32 Ответить
Зимою ,минулого року, москалі також "закінчували навчання та збиралися до місць постійної дислокації"((
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14.09.2023 22:56 Ответить
 
 