Лагерь вагнеровцев в Беларуси продолжают демонтировать, - СМИ. ФОТО

Продолжается демонтаж лагеря наемников ЧВК "Вагнер" в селе Цель под Осиповичами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода, приводящую спутниковые снимки от сервиса Planet Labs.

Начало демонтажа лагеря частной военной компании "Вагнера" в селе Цель Радио Свобода зафиксировало на спутниковом снимке 1 августа.

Тогда издание установило, что за 23 дня августа было демонтировано не менее 101 крупной военной палатки. В последующие дни до 9 сентября разобрали еще около 60.

То есть с начала августа в лагере Вагнера в селе Цель было демонтировано по меньшей мере 160 жилых палаток из примерно 273, которые там были. То есть там могли потерять свои кровати около 3 тысяч наемников "Вагнера", если предположить, что в палатке могут жить около 20 человек.

На фото видно, что демонтаж палаток производится одновременно во всех частях лагеря.

В северной части транспорт переместили со стоянки на место, где стояли палатки. Почему – неизвестно. При этом общее количество оборудования остается примерно неизменным.

Пока неизвестно, куда могут девать эти палатки и покинули ли наемники "Вагнера" территорию Беларуси.

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