Табір вагнерівців у Білорусі продовжують демонтувати, - ЗМІ. ФОТО
Триває демонтаж табору найманців ПВК "Вагнер" у селі Цель під Осиповичами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруську службу Радіо Свобода, яка наводить супутникові знімки від сервісу Planet Labs.
Початок демонтажу табору приватної військової компанії "Вагнера" в селі Цель Радіо Свобода зафіксувало на супутниковому знімку 1 серпня.
Тоді видання встановило, що за 23 дні серпня було демонтовано не менше 101 великого військового намету. У наступні дні до 9 вересня розібрали ще близько 60.
Тобто з початку серпня в таборі Вагнера в селі Цель було демонтовано щонайменше 160 житлових наметів із приблизно 273, які там були. Тобто там могли втратити свої ліжка близько 3 тисяч найманців "Вагнера", якщо припустити, що в наметі можуть жити близько 20 осіб.
На фото видно, що демонтаж наметів відбувається одночасно в усіх частинах табору.
У північній частині транспорт перемістили зі стоянки на місце, де стояли намети. Чому – невідомо. При цьому загальна кількість обладнання залишається приблизно незмінною.
Поки невідомо, куди можуть подіти ці намети і чи залишили найманці "Вагнера" територію Білорусі.
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Но больше не горят его прожектора
Под куполом оркестр его не слышен
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