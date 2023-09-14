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Табір вагнерівців у Білорусі продовжують демонтувати, - ЗМІ. ФОТО

Триває демонтаж табору найманців ПВК "Вагнер" у селі Цель під Осиповичами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруську службу Радіо Свобода, яка наводить супутникові знімки від сервісу Planet Labs.

Початок демонтажу табору приватної військової компанії "Вагнера" в селі Цель Радіо Свобода зафіксувало на супутниковому знімку 1 серпня.

Тоді видання встановило, що за 23 дні серпня було демонтовано не менше 101 великого військового намету. У наступні дні до 9 вересня розібрали ще близько 60.

Тобто з початку серпня в таборі Вагнера в селі Цель було демонтовано щонайменше 160 житлових наметів із приблизно 273, які там були. Тобто там могли втратити свої ліжка близько 3 тисяч найманців "Вагнера", якщо припустити, що в наметі можуть жити близько 20 осіб.

Табір вагнерівців у Білорусі продовжують демонтувати, - ЗМІ 01

На фото видно, що демонтаж наметів відбувається одночасно в усіх частинах табору.

У північній частині транспорт перемістили зі стоянки на місце, де стояли намети. Чому – невідомо. При цьому загальна кількість обладнання залишається приблизно незмінною.

Табір вагнерівців у Білорусі продовжують демонтувати, - ЗМІ 02

Поки невідомо, куди можуть подіти ці намети і чи залишили найманці "Вагнера" територію Білорусі.

Читайте також: Росгвардія вербує колишніх в’язнів із ПВК "Вагнера", - ISW

Білорусь (7929) ПВК Вагнер (1540) табір (19)


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Деякі іксперди аж всиралися, розповідаючи, що можуть напасти з білорусі. Знавці хрєнові, хайпожери...
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14.09.2023 17:54 Відповісти
Куда уехал цирк, он был ещё вчера
И ветер не успел со стен сорвать афиши
Но больше не горят его прожектора
Под куполом оркестр его не слышен
Но больше не горят его прожектора
Под куполом оркестр его не слышен

Куда ушли слоны, в какие города?
Погонщики ведут учёного верблюда
Куда уехал цирк? Уехал он туда
Где кто-то сказку ждёт и верит в чудо
Туда уехал цирк

Своих усталых змей туда факир несёт
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14.09.2023 18:05 Відповісти
Ну це ж було зрозуміло, що вагнерівцям в білокацапії нема, що робити. В них у рядового зарплата 10 тис.баксів на місяць (мобілізованих пригожиним зеків на Бахмут не рахуємо, то інша історія).
Ну хто їм буде в білокаціпії 10 тис.баксів платити? За що? За збір картоплі?
Ну лоханулась редакція ЦН - почала розкручувати цю тему. Будемо ще 3 місяця про це писати?
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14.09.2023 18:10 Відповісти
а може вони з дачного погріба "литвина" тепер заразом тунелі риють? один під польщу, інший під литву. такий собі надумали "побег из лукашенка" ))
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14.09.2023 18:11 Відповісти
А ШО так ? У лукашка бабла немає ? Є, є у нього все. Ламати треба через коліно.
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14.09.2023 18:17 Відповісти
Давайте допоможем Нептуном!
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14.09.2023 18:21 Відповісти
Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал.

"Шайгу, Герасимов! Где Пригожин?"
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14.09.2023 20:32 Відповісти
Зимою ,минулого року, москалі також "закінчували навчання та збиралися до місць постійної дислокації"((
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14.09.2023 22:56 Відповісти
 
 