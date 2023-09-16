Сутки на Донетчине: оккупанты обстреляли 7 населенных пунктов. ФОТО

За прошедшие сутки враг 11 раз атаковал Донетчину, под вражеским огнем оказались Авдеевка, Константиновка, Часов Яр, села Богоявленка, Дружба, Новоукраинка, Предтечино.

Об этом сообщили в полиции Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

В течение суток российские оккупанты повредили 9 жилых домов и ЛЭП.

Из "Градов" оккупанты обстреляли Новоукраинку многоквартирный дом. Из артиллерии враг бил по Константиновке, снаряды попали в 4 частных дома.

В результате артобстрела в селе Дружба повреждено по меньшей мере 3 частных дома, а в Часовом Яру - многоквартирный дом.

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Кроме того, сегодня после полуночи под огонь российских нападавших попал пгт Заречное. Ранено гражданское лицо, поврежден частный дом.





