Сутки на Донетчине: оккупанты обстреляли 7 населенных пунктов. ФОТО
За прошедшие сутки враг 11 раз атаковал Донетчину, под вражеским огнем оказались Авдеевка, Константиновка, Часов Яр, села Богоявленка, Дружба, Новоукраинка, Предтечино.
Об этом сообщили в полиции Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.
В течение суток российские оккупанты повредили 9 жилых домов и ЛЭП.
Из "Градов" оккупанты обстреляли Новоукраинку многоквартирный дом. Из артиллерии враг бил по Константиновке, снаряды попали в 4 частных дома.
В результате артобстрела в селе Дружба повреждено по меньшей мере 3 частных дома, а в Часовом Яру - многоквартирный дом.
Кроме того, сегодня после полуночи под огонь российских нападавших попал пгт Заречное. Ранено гражданское лицо, поврежден частный дом.
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