РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11034 посетителя онлайн
Новости Фото Война
679 0

Сутки на Донетчине: оккупанты обстреляли 7 населенных пунктов. ФОТО

За прошедшие сутки враг 11 раз атаковал Донетчину, под вражеским огнем оказались Авдеевка, Константиновка, Часов Яр, села Богоявленка, Дружба, Новоукраинка, Предтечино.

Об этом сообщили в полиции Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

В течение суток российские оккупанты повредили 9 жилых домов и ЛЭП.

Из "Градов" оккупанты обстреляли Новоукраинку многоквартирный дом. Из артиллерии враг бил по Константиновке, снаряды попали в 4 частных дома.

В результате артобстрела в селе Дружба повреждено по меньшей мере 3 частных дома, а в Часовом Яру - многоквартирный дом.

Читайте: Комбат 3-й ОШБр Кухарчук об освобождении Андреевки: "Мы просто беспощадно уничтожили 72-ю бригаду ВС РФ"

Кроме того, сегодня после полуночи под огонь российских нападавших попал пгт Заречное. Ранено гражданское лицо, поврежден частный дом.

Сутки на Донетчине: оккупанты обстреляли 7 населенных пунктов 01
Сутки на Донетчине: оккупанты обстреляли 7 населенных пунктов 02
Сутки на Донетчине: оккупанты обстреляли 7 населенных пунктов 03

Автор: 

обстрел (27129) Донецкая область (9642)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 