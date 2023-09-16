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Враг бил по Харькову "Искандерами", - Нацполиция. ФОТО

Во время сегодняшних ракетных обстрелов Харькова враг применил "Искандеры".

Об этом сообщил в фейсбуке начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, информирует Цензор.НЕТ.

"Искандерами" по Холодногорскому району - враг атаковал утром. Повреждены здания, пятеро раненых и семиметровая воронка. Россияне снова калечат гражданских. Разрушены стены, выбиты стекла, а на месте наши работники уже изъяли фрагменты корпуса, основу крыла и механизм управления ракетного комплекса "Искандер К". Пострадавших доставили в больницу, это обычные гражданские", - отметил он.

Враг бил по Харькову Искандерами, - Нацполиция 01

Как сообщалось, враг нанес 5 ракетных ударов по Харькову.

Читайте также: Враг нанес 5 ракетных ударов по Харькову, ранены 5 гражданских

Автор: 

обстрел (27129) ракеты (3569) Харьков (7479)


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Топ комментарии
+24
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16.09.2023 16:11
+11
4 прилета по одному и тому же месту, где только пустой склад.
Я это своими глазами видел , ибо живу в 500 метрах оттуда.
Кацапы конченые дебилы.
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16.09.2023 16:44
+9
Когда уже запустим ,,Гром 2,, по Москве????
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16.09.2023 17:03
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16.09.2023 16:11 Ответить
Це не так просто зробити,як здається.Чим Тайвань запустить їх? Інші теж щось мають,але не можуть і близько зрівнятися зі Старлінком.Старлінк буде тільки покращуватися.І до речі,конкуренція це би було добре,для кінцевого споживача.
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16.09.2023 16:24 Ответить
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16.09.2023 16:30 Ответить
А как Гепа и Допа звали руский мир в Харьков....ну вот он пришел
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16.09.2023 16:38 Ответить
Ранее писали шо С-300. Ну скорей "Искандеры", многие знакомые видели низколетящие ракеты и был слышен шум на севере Харькова. Искандеры могут летать низко над землей и обходить препятствия.
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16.09.2023 16:40 Ответить
Три сверху, одна с боку востока.
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16.09.2023 16:46 Ответить
4 прилета по одному и тому же месту, где только пустой склад.
Я это своими глазами видел , ибо живу в 500 метрах оттуда.
Кацапы конченые дебилы.
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16.09.2023 16:44 Ответить
Ти ще б написав «в поле по кущах»
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16.09.2023 17:24 Ответить
так вроде было фото прилета в верхние этажи 9-этажки на Холодной Горе?
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16.09.2023 17:46 Ответить
Нет.
Там рядом 12 этажка не пострадала.
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16.09.2023 19:12 Ответить
ну слава Богу а то с другом не мог связаться но связался таки
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17.09.2023 00:27 Ответить
Когда уже запустим ,,Гром 2,, по Москве????
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16.09.2023 17:03 Ответить
..найкращі аніматори Зєлі оце саме тепер викопують "грім2" з-під асфальту
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16.09.2023 17:44 Ответить
Ми по них асфальтом бабахнути можемо?
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16.09.2023 18:22 Ответить
если перемешать с цементом и миллиард деревьев привязать
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16.09.2023 20:17 Ответить
 
 