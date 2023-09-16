Враг бил по Харькову "Искандерами", - Нацполиция. ФОТО

Во время сегодняшних ракетных обстрелов Харькова враг применил "Искандеры".

Об этом сообщил в фейсбуке начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, информирует Цензор.НЕТ.

"Искандерами" по Холодногорскому району - враг атаковал утром. Повреждены здания, пятеро раненых и семиметровая воронка. Россияне снова калечат гражданских. Разрушены стены, выбиты стекла, а на месте наши работники уже изъяли фрагменты корпуса, основу крыла и механизм управления ракетного комплекса "Искандер К". Пострадавших доставили в больницу, это обычные гражданские", - отметил он.

Как сообщалось, враг нанес 5 ракетных ударов по Харькову.

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