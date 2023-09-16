Враг бил по Харькову "Искандерами", - Нацполиция. ФОТО
Во время сегодняшних ракетных обстрелов Харькова враг применил "Искандеры".
Об этом сообщил в фейсбуке начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, информирует Цензор.НЕТ.
"Искандерами" по Холодногорскому району - враг атаковал утром. Повреждены здания, пятеро раненых и семиметровая воронка. Россияне снова калечат гражданских. Разрушены стены, выбиты стекла, а на месте наши работники уже изъяли фрагменты корпуса, основу крыла и механизм управления ракетного комплекса "Искандер К". Пострадавших доставили в больницу, это обычные гражданские", - отметил он.
Как сообщалось, враг нанес 5 ракетных ударов по Харькову.
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Я это своими глазами видел , ибо живу в 500 метрах оттуда.
Кацапы конченые дебилы.
Там рядом 12 этажка не пострадала.