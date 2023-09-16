Рашисты обстреляли лицей на Херсонщине. ФОТОрепортаж
Сегодня, 16 сентября, войска РФ обстреляли лицей в селе Львово Тягинской громады в Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.
"Так сейчас выглядит лицей в селе Львово Тягинской громады. Сегодня по образовательному заведению ударила российская армия. Здание потерпело существенные разрушения - повреждена стена, крыша, выбиты окна", - говорится в сообщении.
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