Рашисты обстреляли лицей на Херсонщине. ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 сентября, войска РФ обстреляли лицей в селе Львово Тягинской громады в Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

"Так сейчас выглядит лицей в селе Львово Тягинской громады. Сегодня по образовательному заведению ударила российская армия. Здание потерпело существенные разрушения - повреждена стена, крыша, выбиты окна", - говорится в сообщении.

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