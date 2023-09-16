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Рашисты обстреляли лицей на Херсонщине. ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 сентября, войска РФ обстреляли лицей в селе Львово Тягинской громады в Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

"Так сейчас выглядит лицей в селе Львово Тягинской громады. Сегодня по образовательному заведению ударила российская армия. Здание потерпело существенные разрушения - повреждена стена, крыша, выбиты окна", - говорится в сообщении.

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Рашисты обстреляли лицей на Херсонщине 01
Рашисты обстреляли лицей на Херсонщине 02
Рашисты обстреляли лицей на Херсонщине 03
Рашисты обстреляли лицей на Херсонщине 04

Автор: 

обстрел (27129) школа (3014) Херсонская область (4764)


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От ВСУ эти козломордые шакалы разбегаются, как тараканы, так они бьют по тем, кто не может ответить, по гражданским.
Русский МОР он такой...
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16.09.2023 17:04 Ответить
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16.09.2023 18:20 Ответить
 
 