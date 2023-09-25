Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: повреждены заводы, медучреждение, детский сад, церковь, есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж
Полиция фиксирует последствия массированного обстрела российской армией Херсонщины: повреждены заводы, медицинское учреждение, детский сад, церковь, есть погибшие и раненые, среди которых 3 полицейских.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Херсонской области.
Как отмечается, российская террористическая армия в очередной раз нанесла массированные удары по населенным пунктам Херсонского, Бериславского и Каховского районов. Из реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии, авиации и БПЛА оккупанты уничтожали гражданские объекты и воевали с мирными людьми.
"В Николаевке авиаударами разрушены 6 и повреждены 20 частных домов, во Львовом под завалами собственного дома погиб 68-летний мужчина, повреждены 16 домовладений и фермерское хозяйство. В Казацком Каховского района в результате взрывов управляемых бомб разрушены и повреждены жилые дома, зафиксировано попадание в памятку архитектуры. Также под авиационными ударами врага находились Приднепровское, Одрадокаменка и Ольговка", - говорится в сообщении.
Берислав российские военные обстреливали из артиллерии и наносили удары с воздуха. В результате вражеского артиллерийского обстрела ранен 57-летний местный житель. Авиаударами в городе повреждены банковское помещение, территория предприятия, медучреждение, детский сад, церковь, жилые дома, механические повреждения получили два служебных автомобиля полиции, ранены 3 полицейских и 2 местных жителя - 61-летняя женщина и 48-летний мужчина. Также погибла женщина, личность которой устанавливается.
Под круглосуточным огнем противника находились жилые кварталы областного центра. По Херсону враг бил из артиллерии, РСЗО, наносил авиаудары бомбами и ракетами. После каждой волны попаданий на объектах возникали пожары.
В результате ракетных ударов повреждены территории заводов в Корабельном и Днепровском районах, складские помещения, территория парка, ударными волнами выбило окна в окрестных многоэтажках, ранена 49-летняя женщина.
В центре города артиллерийским обстрелом повреждены частные и многоэтажные дома, ранены 5 местных жителей: мужчины в возрасте 81, 64, 50, 54 года и 41-летняя женщина.
Во время артиллерийского обстрела Днепровского района погибла 65-летняя женщина и ранен 27-летний мужчина. На местах происшествия работали все профильные службы.
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