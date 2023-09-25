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В Днепропетровской области изнасиловали и задушили 16-летнюю девушку, подозреваемого задержали, - Клименко. ФОТО

В начале сентября Днепропетровщину потрясло ужасное преступление: в Пятихатках 16-летнюю девушку изнасиловали и задушили.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, с момента обнаружения тела погибшей ежедневно 150-200 полицейских работали над раскрытием. Опросили почти всех жителей города, собрали данные со всех камер видеонаблюдения, осмотрели более тысячи автомобилей, проверили около 600 человек.

"На 18-е сутки непрерывных поисков нашли подозреваемого - 46-летнего местного жителя. ДНК-экспертиза подтвердила подозрения полицейских. Наконец и сам задержанный признался. Фигурант - отец 5-х детей. Самому младшему ребенку - 5 лет. Самая старшая - сверстница погибшей девушки. После совершения преступления он пытался скрыться даже за границей у жены, надеясь, что со временем интенсивность поисков снизится. Но нет. Правоохранители не остановились, пока не надели наручники на злоумышленника", - говорится в сообщении.

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Клименко также поблагодарил полицейских, которые докопались до сути и упорно шли к раскрытию преступления.

"Подозрение есть. Дальше - суд", - добавляет глава МВД.

В Днепропетровской области изнасиловали и задушили 16-летнюю девушку, подозреваемого задержали, - Клименко 01

Автор: 

изнасилование (917) Клименко Игорь (397) Днепропетровская область (3948)


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Топ комментарии
+24
Підозрюваний - батько 5 дітей.
Не має слів....
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25.09.2023 14:59
+15
за такі злочини треба куярити зразу як лиш з"являються безперечні докази.
також казнокрадів і рейдерів прямо на місці захвату
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25.09.2023 15:08
+15
Враховуючи демографічну ситуацію за вбивство або каліцтво молодої жінки дітородного віку потрібно вводити смертну кару.
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25.09.2023 15:19
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На зоні таких *******. В дупу
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25.09.2023 14:58 Ответить
Підозрюваний - батько 5 дітей.
Не має слів....
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25.09.2023 14:59 Ответить
Настрогав 5 буратін, а потім "за кордоном у дружини ". Тобто чувак трахатись любив, а дружина на два роки звалила. Але ні! Ні в якому разі неможна легалізувати проституцію і порно! Бо на руках пірʼя поросте, а мєнтам не буде шо кришувати.
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25.09.2023 15:43 Ответить
щодо проституції і порно, то згоден, тупа заборона, але цей злочин не причина і не наслідок, цього. невже проблема знайти шльондру чи подивитись порнуху в неті. у нього вавка в голові, адекватна людина такого не зробить.
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25.09.2023 18:30 Ответить
звичайно, нема ніяких виправдань тому.
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25.09.2023 18:55 Ответить
Яка мерзота ,розстріляти паскуду.
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25.09.2023 14:59 Ответить
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25.09.2023 15:08 Ответить
На зону його - в курятник i щоб вазелiн не давали
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25.09.2023 15:08 Ответить
Звикне, ще й бабки на цьому зароблятиме, отримуючи задоволення. Це щоб цю мерзоту в "курятнику опустили", а потім задушили, то це було б більш-менш було б справедливо.
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25.09.2023 15:21 Ответить
за такі злочини треба куярити зразу як лиш з"являються безперечні докази.
також казнокрадів і рейдерів прямо на місці захвату
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25.09.2023 15:08 Ответить
Якщо на місці, то зелені відразу усіх конкурентів під ці умови запишуть... а потім "ну, помиоилися... з ким не буває", але ж конкуренти вже будуть знищенні.
У нашій системі "безперечні докази" не такі вже й бещпепечні, а якщо добре подивитися, то взагалі докази можна й не знайти.
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25.09.2023 15:21 Ответить
ви в курсі, скількох невинних людей звинуватили по підозрі на Чикатіло?
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25.09.2023 15:24 Ответить
Додам - Не просто звинуватили, але й встигли розстріляти.
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25.09.2023 15:45 Ответить
Четверих.Один повісився.І що?
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03.11.2023 13:21 Ответить
а як ти уявляєш затримання казнокрада на місці злочину? це типа, як він кеш зі скрині з написом "казна" собі по кишенях соває?
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25.09.2023 18:32 Ответить
вибач, не хотів розписувати всі свої думки
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25.09.2023 21:06 Ответить
Підр кончений
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25.09.2023 15:15 Ответить
Враховуючи демографічну ситуацію за вбивство або каліцтво молодої жінки дітородного віку потрібно вводити смертну кару.
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25.09.2023 15:19 Ответить
не можна, є ризик що слідство покарає невинного. Так було у справі Чиктіло та дніпровських маньяків.
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25.09.2023 15:25 Ответить
А слідство навіщо? Статеві злочини завжди залишають сліди (ДНК). Присипляти придурків. Публічно. Або кастрація в прямому ефірі і пожиттєва тюрма. Альтернативно можна видати родичам загиблої злочинця для винесення вироку і покарання. Коли вже до Вас дійде що єдина здорова мораль в суспільстіві це "око за око, зуб за зуб".
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25.09.2023 15:53 Ответить
А слідство навіщо?
==
запитай у родичів тих, кого розстріляли замість Чикатило.
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25.09.2023 15:55 Ответить
В ті часи про ДНК навіть не чули, а методи слідства були недолугі. Протягом слідства Чикатіло декілька разів потрапляв в поле зору слідства. Зараз його б "спакували" відразу.
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25.09.2023 15:58 Ответить
при днепропетровских маньяках метод днк уже давно был. И это не помешало обвинить невиновного.
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25.09.2023 16:02 Ответить
Це вже з сфери корупції правоохоронних органів. В США, до речі, за особливо тяжкі злочини є смертна кара...
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25.09.2023 16:07 Ответить
США велике і кожен штат має свої закони, тому не узагальнюй.
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25.09.2023 18:33 Ответить
Око за око - це не справедлива мораль тому, що урівнює злодія і жертву, а злодій повинен отримати шкоди як мінімум у 2 рази більшої, ніж його жертва. Тому: 2 ока за око!
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25.09.2023 17:18 Ответить
тобто вбити його двох дітей?
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25.09.2023 18:34 Ответить
Есть днк которого во времена чикатилы не практиковали.
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25.10.2023 19:10 Ответить
Одягнений у стилі мілітарі. Це в ухилянтів зараз мода така-одягатись у щось військове чи ходити з ціпочком-щоби «людолови» не причепились
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25.09.2023 15:20 Ответить
У негідника на утриманні 5 неповнолітніх дітей. Його б і так не взяли на фронт.

Фігурант - батько 5-х дітей. Наймолодшій дитині - 5 років. Джерело:
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25.09.2023 15:27 Ответить
Ну от "повоював" уйобок на статевому фронті... Переміг і залишиться живим...
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25.09.2023 15:55 Ответить
А вдрух?
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25.09.2023 16:17 Ответить
Ха! Ото сімейка у них! Свиноматка звалила за кордон, на нього дітей лишила. Молодець!
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25.09.2023 17:11 Ответить
 
 