В Днепропетровской области изнасиловали и задушили 16-летнюю девушку, подозреваемого задержали, - Клименко. ФОТО

В начале сентября Днепропетровщину потрясло ужасное преступление: в Пятихатках 16-летнюю девушку изнасиловали и задушили.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, с момента обнаружения тела погибшей ежедневно 150-200 полицейских работали над раскрытием. Опросили почти всех жителей города, собрали данные со всех камер видеонаблюдения, осмотрели более тысячи автомобилей, проверили около 600 человек.

"На 18-е сутки непрерывных поисков нашли подозреваемого - 46-летнего местного жителя. ДНК-экспертиза подтвердила подозрения полицейских. Наконец и сам задержанный признался. Фигурант - отец 5-х детей. Самому младшему ребенку - 5 лет. Самая старшая - сверстница погибшей девушки. После совершения преступления он пытался скрыться даже за границей у жены, надеясь, что со временем интенсивность поисков снизится. Но нет. Правоохранители не остановились, пока не надели наручники на злоумышленника", - говорится в сообщении.

Читайте также: Изнасилование 14-летней в Закарпатье: Апелляция отменила условный срок для подростков

Клименко также поблагодарил полицейских, которые докопались до сути и упорно шли к раскрытию преступления.

"Подозрение есть. Дальше - суд", - добавляет глава МВД.