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Рашисты ударили из артиллерии по центру Часового Яра. ФОТОрепортаж

Сегодня, 25 сентября, центр Часового Яра Донецкой области находился под огнем российской артиллерии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОВА.

Как отмечается, россияне обстреляли город сегодня днем – снаряды попали как в частный сектор, так и в район многоэтажной застройки.

"В результате обстрела повреждены по меньшей мере 4 частных и 3 многоквартирных дома, детсад, котельная и промышленное здание. Информация о пострадавших пока не поступала", - говорится в сообщении.

"Часов Яр сейчас - одна из самых опасных точек для жизни в Донецкой области. Все гражданские должны эвакуироваться - это вопрос выживания!" - добавляют в ОВА.

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Рашисты ударили из артиллерии по центру Часового Яра 01
Рашисты ударили из артиллерии по центру Часового Яра 02
Рашисты ударили из артиллерии по центру Часового Яра 03
Рашисты ударили из артиллерии по центру Часового Яра 04
Рашисты ударили из артиллерии по центру Часового Яра 05

Автор: 

обстрел (27151) Донецкая область (9648)


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Ху..ло знову скаже, що там мирних людей не було, а центр прийнятия решений. **** малоросла.
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25.09.2023 16:32 Ответить
 
 