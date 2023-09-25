Рашисты ударили из артиллерии по центру Часового Яра. ФОТОрепортаж
Сегодня, 25 сентября, центр Часового Яра Донецкой области находился под огнем российской артиллерии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОВА.
Как отмечается, россияне обстреляли город сегодня днем – снаряды попали как в частный сектор, так и в район многоэтажной застройки.
"В результате обстрела повреждены по меньшей мере 4 частных и 3 многоквартирных дома, детсад, котельная и промышленное здание. Информация о пострадавших пока не поступала", - говорится в сообщении.
"Часов Яр сейчас - одна из самых опасных точек для жизни в Донецкой области. Все гражданские должны эвакуироваться - это вопрос выживания!" - добавляют в ОВА.
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Анатолий Воробей #479779
показать весь комментарий25.09.2023 16:32 Ответить Мне нравится 1
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