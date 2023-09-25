Рашисты ударили из артиллерии по центру Часового Яра. ФОТОрепортаж

Сегодня, 25 сентября, центр Часового Яра Донецкой области находился под огнем российской артиллерии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОВА.

Как отмечается, россияне обстреляли город сегодня днем – снаряды попали как в частный сектор, так и в район многоэтажной застройки.

"В результате обстрела повреждены по меньшей мере 4 частных и 3 многоквартирных дома, детсад, котельная и промышленное здание. Информация о пострадавших пока не поступала", - говорится в сообщении.

"Часов Яр сейчас - одна из самых опасных точек для жизни в Донецкой области. Все гражданские должны эвакуироваться - это вопрос выживания!" - добавляют в ОВА.

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