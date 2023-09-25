Предатель, наводивший вражеские ракеты на оборонный завод в Запорожье, получил пожизненный срок, – СБУ. ФОТО

Благодаря доказательной базе Службы безопасности пожизненный срок заключения получил агент ФСБ, корректировавший ракетные удары РФ по военной и критической инфраструктуре Запорожья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, контрразведчики СБУ задержали его во время спецоперации на прифронтовой территории региона в ноябре 2022 года.

По данным следствия, злоумышленником оказался работник местного оборонного предприятия, наводивший российские ракеты на производственные цеха завода.

"Кроме того он скорректировал серию воздушных атак агрессора на объекты энергетического комплекса области. После вражеских ударов российский агент выходил на местность для фиксации последствий "прилетов" и передачи оккупантам соответствующего "отчета", - говорится в сообщении.

Как установило расследование, злоумышленник был завербован российской спецслужбой после начала полномасштабного вторжения РФ.

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Установлено, что передачу разведданных захватчикам их пособник осуществлял в виде электронных координат и фото украинских объектов с привязкой к местности.

Во время обысков по месту жительства предателя изъяты мобильный телефон и компьютерная техника, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Расследование проводили сотрудники СБУ в Запорожской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.