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Предатель, наводивший вражеские ракеты на оборонный завод в Запорожье, получил пожизненный срок, – СБУ. ФОТО

Благодаря доказательной базе Службы безопасности пожизненный срок заключения получил агент ФСБ, корректировавший ракетные удары РФ по военной и критической инфраструктуре Запорожья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, контрразведчики СБУ задержали его во время спецоперации на прифронтовой территории региона в ноябре 2022 года.

По данным следствия, злоумышленником оказался работник местного оборонного предприятия, наводивший российские ракеты на производственные цеха завода.

"Кроме того он скорректировал серию воздушных атак агрессора на объекты энергетического комплекса области. После вражеских ударов российский агент выходил на местность для фиксации последствий "прилетов" и передачи оккупантам соответствующего "отчета", - говорится в сообщении.

Как установило расследование, злоумышленник был завербован российской спецслужбой после начала полномасштабного вторжения РФ.

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Предатель, наводивший вражеские ракеты на оборонный завод в Запорожье, получил пожизненный срок, – СБУ 01
Предатель, наводивший вражеские ракеты на оборонный завод в Запорожье, получил пожизненный срок, – СБУ 02
Предатель, наводивший вражеские ракеты на оборонный завод в Запорожье, получил пожизненный срок, – СБУ 03

Установлено, что передачу разведданных захватчикам их пособник осуществлял в виде электронных координат и фото украинских объектов с привязкой к местности.

Во время обысков по месту жительства предателя изъяты мобильный телефон и компьютерная техника, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Расследование проводили сотрудники СБУ в Запорожской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Автор: 

Запорожье (2654) приговор (1216) СБУ (19898) коллаборационизм (870)


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Топ комментарии
+15
За даними слідства, зловмисником виявився працівник місцевого оборонного підприємства Джерело: https://censor.net/ua/p3445524

Виявили тільки одного? Поплічників він не здав?
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25.09.2023 16:45
+14
нарешті, і всім іншим коригувальним теж саме, за принципом прецедентного права,
цей вирок чудовий прецедент
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25.09.2023 16:45
+13
навіщо годувати дармоїда?

узаконити каторжні роботи і на Жовті Води, хай ураній копає !
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25.09.2023 16:49
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Правила форума Совет форумчан
нарешті, і всім іншим коригувальним теж саме, за принципом прецедентного права,
цей вирок чудовий прецедент
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25.09.2023 16:45 Ответить
навіщо годувати дармоїда?

узаконити каторжні роботи і на Жовті Води, хай ураній копає !
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25.09.2023 16:49 Ответить
За даними слідства, зловмисником виявився працівник місцевого оборонного підприємства Джерело: https://censor.net/ua/p3445524

Виявили тільки одного? Поплічників він не здав?
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25.09.2023 16:45 Ответить
Моторовский, небось? Его шеф тоже идейная ****.
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25.09.2023 16:46 Ответить
Цікаво, скільки він протягне в клітці?
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25.09.2023 16:47 Ответить
це буде залежати від "турботи" охорони ....
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25.09.2023 17:05 Ответить
Ну тоді кудись на Львівщину чи на Тернопільщину направити відбувати покарання даного етніческого лишньохромосомого імбецила
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25.09.2023 20:32 Ответить
Дивно, чому не 7 років, як усім іншим, а то і ще менше?
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25.09.2023 16:52 Ответить
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25.09.2023 16:55 Ответить
Тепер що його довічно утримувати. І це при тому що різні ''гамнесті'' будуть контролювати чи свіжа в нього булочка!
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25.09.2023 16:56 Ответить
ну нема у нас смертної кари!
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25.09.2023 16:58 Ответить
А не краще його прикончити та не утримувати за кошти платників податків ?
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25.09.2023 16:56 Ответить
Я б його впустив би до однієї камери , до таких як раніше були онопрієнко , чи чикотіло, ткаченко, таких я впевненний ще багато є, от їм в камери для задоволення підкідувалиб таких.
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25.09.2023 17:01 Ответить
Спалить заживо у камері підара
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25.09.2023 17:03 Ответить
Блин... А может обменять его на Героев Украины? Приговор хороший, но нахрена Украине этот додик? Он же будет жить ещё годиков 25-40... .
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25.09.2023 17:04 Ответить
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25.09.2023 17:06 Ответить
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25.09.2023 20:38 Ответить
Деградант....
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25.09.2023 17:07 Ответить
він же сам написав - етніческій хрюзкій
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25.09.2023 18:18 Ответить
Сподіваюсь - без можливості перегляду, чи виходу по УДЗ?

Хай марки клеїть, скільки наклеїть, на стількі і з'їсть!
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25.09.2023 17:35 Ответить
всім би навідникам давали довічне
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25.09.2023 17:41 Ответить
"я етнический русский" - чистєйший нацизм, треба було йому ще статтю пришити за розпалювання національної ворожнечі, приниження інших етносів
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25.09.2023 19:40 Ответить
я щось не розумію чому це бл...дська звичка ( іншого слова не знійшла вибачте мене) закривати обличчя злочинців. Ну дістали вже . Люди повинні бачити злочинців щоб їх знати. Його вже засудили так чому обличчя закрили щоб що?? щоб потім відпустити???. В штатах завжди показують обдиччя злочинців . завжди . Покажіть цього етнічного під..раса!!!
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25.09.2023 20:12 Ответить
Чому пика досі замилена? Суд вже виніс вирок!
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25.09.2023 20:52 Ответить
 
 