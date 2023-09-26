Российские войска используют морское оружие, в частности "машины Франкенштейна", для сухопутной войны против Украины, - Bild. ФОТО

Рашисты используют морское оружие для сухопутной войны против Украины, в частности, речь идет о "машинах Франкенштейна".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Bild.

Как отмечается, в сети появились кадры необычного оружия, применяемого Россией на войне в Украине.

"На платформу бронетранспортера МТ-ЛБ установлен реактивный морской бомбомет РБУ-6000. Он предназначен для борьбы с подлодками с помощью глубинных бомб. Эти образцы вооружений разработаны в СССР в 1960-х годах", - сообщает СМИ.

Обычно РБУ-6000 устанавливают на борту кораблей, но из-за дефицита оружия и боеприпасов российские войска применяют морское вооружение на суше.

На другом снимке на МТ-ЛБ установили корабельный комплекс "Огонь", на третьем – универсальное корабельное оружие 2М-3.

Обозреватель BILD называет эти системы "машинами Франкенштейна" и отмечает, что они в любом случае будут крайне неточные, имеют меньшую дальность стрельбы, и их придется долго перезаряжать.

Читайте также: Бойцы уничтожили корабельную огнеметную РСЗО А-22 "Огонь", установленную на МТЛБ. ВИДЕО





