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Новости Фото Война
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Российские войска используют морское оружие, в частности "машины Франкенштейна", для сухопутной войны против Украины, - Bild. ФОТО

Рашисты используют морское оружие для сухопутной войны против Украины, в частности, речь идет о "машинах Франкенштейна".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Bild.

Как отмечается, в сети появились кадры необычного оружия, применяемого Россией на войне в Украине.

"На платформу бронетранспортера МТ-ЛБ установлен реактивный морской бомбомет РБУ-6000. Он предназначен для борьбы с подлодками с помощью глубинных бомб. Эти образцы вооружений разработаны в СССР в 1960-х годах", - сообщает СМИ.

Обычно РБУ-6000 устанавливают на борту кораблей, но из-за дефицита оружия и боеприпасов российские войска применяют морское вооружение на суше.

Российские войска используют морское оружие, в частности машины Франкенштейна, для сухопутной войны против Украины, - Bild 01

На другом снимке на МТ-ЛБ установили корабельный комплекс "Огонь", на третьем – универсальное корабельное оружие 2М-3.

Обозреватель BILD называет эти системы "машинами Франкенштейна" и отмечает, что они в любом случае будут крайне неточные, имеют меньшую дальность стрельбы, и их придется долго перезаряжать.

Читайте также: Бойцы уничтожили корабельную огнеметную РСЗО А-22 "Огонь", установленную на МТЛБ. ВИДЕО

Российские войска используют морское оружие, в частности машины Франкенштейна, для сухопутной войны против Украины, - Bild 02

Российские войска используют морское оружие, в частности машины Франкенштейна, для сухопутной войны против Украины, - Bild 03

Автор: 

оружие (10217) россия (95526)


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Топ комментарии
+25
а ми кладем бруківку ремонтуєм стадіони... поки одвічний ворог хоче стерти нас з лиця землі і використає для цього навіть царь-пушку якщо новіші засоби закінчаться
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26.09.2023 15:53
+21
Можно скільки завгодно сміятись з тих вилупків, але це не перешкоджає тому факту, що ОЦЕ гівно таки стріляє! Криво, косо, хай навіть в інший бік, але воно може врзити наших бійців!

І мені пофіг на тих рабів, які будуть хоч цілий день передзаряжати оцє недоробло, в кінці кінців вони колись візьмуть до рук сердньовічні піщалі, і будут з них намагатись вбити Українців.

Отже - вони повинні здохнути, а ця недокраїна - розвалитись! Крапка!
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26.09.2023 16:12
+15
До кацапів не можна підходити зі звичайною логікою - вони кончені.
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26.09.2023 16:04
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Шапками закидаємо, ге ж?
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26.09.2023 15:52 Ответить
шапка-Скальп
шапка-СтормШедов
гойдаааа!!!!
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27.09.2023 12:19 Ответить
а ми кладем бруківку ремонтуєм стадіони... поки одвічний ворог хоче стерти нас з лиця землі і використає для цього навіть царь-пушку якщо новіші засоби закінчаться
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26.09.2023 15:53 Ответить
Ну а шо, кремль наказав поврємєніть зі озброєнням ЗСУ, зеленський відповів - ЄСТЬ.
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26.09.2023 16:08 Ответить
это к вопросу о "бесконечных запасах оружия" кацапни, уже такую херь на коленке мастерят(про точность стрельбы этих вундевафель говорить не будем)
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26.09.2023 15:53 Ответить
там не тільки про точність, але й про саму систему управління вогнем. вони ж в те мтлб не втулили корабельне. далі - це питання заряджання цих систем. у кораблів - автоматична подача бк, як кацапи збираються запхати 100+ кг боєзапас на висоту 2,5м? це хібашо робити з якоїсь платформи чи даху будинку. ну і по-третє: ці штуки нереально важкі. мтлб просто не розрахована на таку вагу.
ну і не від хорошого життя вони цим мазохізмом займаються, ох дуже не від хорошого життя.
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26.09.2023 16:07 Ответить
Там все що є, розташовано у барабані під багтою.
Але без корабельної РЛС, без системи керування вогнем, та без системи охолодження (там воно водяне), це просто сміття.
Якби навіть зу-23-2 начепили і то б було більше користі.
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26.09.2023 16:12 Ответить
А йще требо брати до рахунку , що на флоті у московитів хоча б офіцери мають IQ десь так на відсотків 30% більш високий ...

То є така верогідність , що уся ця хрень буде стріляти тільки на папірі , а в реальності тільки вибухати прямо на місці -- навіть те , що колись працювало на флоті ...

В часи софкоїда одни работяга з виробництва пляшок типа активіст й "раціоналізатор" примудрився на протязі 20 років двічи отримати немаленьку премію за "рацуху" спочатку додав до закупорки додаткову хрень з пластику , а потім "довів" , що вона не потрібна .

Усі інженери охохаталися з цього невігласа , але воно було в авторітеті а начальства й вони мовчазливо робили херню ...
Останні 20 років негативний дарвінизм він на болотах йще більше поглибився тому , орки будуть конати , але навіть ті , хто щось розуміють будуть мовчати в ганчірку ...

Тим більш , після ліквітації прігожина й закриття гіркина ...
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26.09.2023 18:34 Ответить
Ну атас...... .
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26.09.2023 15:54 Ответить
імпортозамєщєніє на марше.
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26.09.2023 15:56 Ответить
До кацапів не можна підходити зі звичайною логікою - вони кончені.
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26.09.2023 16:04 Ответить
Взагалі то, на першому фото - корабельна зенітна установка, а на наступних фото, система, призначена для протидії торпедам, якими атакують корабель.
Але це такі собі варіанти: зенітка ця використовується у комплексі з корабельною РЛС та системою керування вогнем, крім того, вона має водяну систему охолодження стволів.
А РСЗВ, має дуже малий радіус дії: 3-4 км.
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26.09.2023 16:08 Ответить
Всі ці засоби призначені не для того, аби вражати щось в ЗСУ.

Ці засоби призначені для одного: аби своїм грізним виглядом і гучним застосуванням підбадьорювати засрашинських чмобиків, які і повинні, власне, "тримати" укріплення. Бо одне діло, коли чмобіка з пукалкою залишають в окопі чекати страшних штурмовиків ЗСУ і він більше нічого не бачить з підтримки (бо навіть арта засрашинська почала дуже "порційно" працювати). І зовсім інше діло, коли чмобік бачить (І ЧУЄ), як поруч здоровезна штукенція кудись пуляє з зенітки чи ракетами. Кудись. Не так страшно чмобіку. Не одразу з'являється бажання втекти чи здатися...
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27.09.2023 22:52 Ответить

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26.09.2023 16:09 Ответить
Джавеліни змусять їх і гармату з крейсера Аврора на гусениці поставити)
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26.09.2023 16:11 Ответить
Чи не краще зразу всю аврору поставити і не мучатись?
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26.09.2023 17:44 Ответить
Філадельфійськи експеримент - можем павтаріть)
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26.09.2023 20:50 Ответить
У кацапів вічний філадельфійський ексакпимент навпаки. Вони завжди не хочуть жити як люди тут і зараз і всією країною потраплябть в минуле. Їх улюблений час - середньовіччя.
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27.09.2023 05:08 Ответить
Можно скільки завгодно сміятись з тих вилупків, але це не перешкоджає тому факту, що ОЦЕ гівно таки стріляє! Криво, косо, хай навіть в інший бік, але воно може врзити наших бійців!

І мені пофіг на тих рабів, які будуть хоч цілий день передзаряжати оцє недоробло, в кінці кінців вони колись візьмуть до рук сердньовічні піщалі, і будут з них намагатись вбити Українців.

Отже - вони повинні здохнути, а ця недокраїна - розвалитись! Крапка!
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26.09.2023 16:12 Ответить
и шо? рогатка тож стреляет и с 100 попытки тоже может в глаз попасть и насмерть....причетать тут не надо изза кацапских говнопалковых вундервафель.
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26.09.2023 16:56 Ответить
Рогатка стріляє не сама, стріляє людина.
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26.09.2023 17:03 Ответить
А тут Ви знайдете когось , хто проти ?!
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26.09.2023 18:35 Ответить
мають меншу дальність стрілянини Джерело:

дальність стрілянини маленькая наверное потому, что у установок на втором фото стовбури короткие

P.S. борошна сумління; розгілкованність доріг і таке інше
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26.09.2023 16:29 Ответить
нема сечі терпіти ці пекельні борошна ))))))
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26.09.2023 16:42 Ответить
Та нехай страдають фігнею, витрачають час і ресурси на всобачення того гімна на мтлб, а потім дрон прилетить і одним скидом відправить то все в сраку разом з екіпажем.
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26.09.2023 16:48 Ответить
знаю рукожопость кацапов,то на первой же кочке эта приваренная ***** просто отвалиться в кувет)
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26.09.2023 16:57 Ответить
Еще и взорвется при этом ))
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26.09.2023 18:02 Ответить
А ви кажете - "бандеромобіль".... Ось це називається - ***********...
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26.09.2023 16:54 Ответить
Те що кацапам не вистачає новітнього озброєння це добре, але це не відміняє того факту, що це зброя хоч і не настільки точна .
Але розібрати посадку під 0 для такого калібру не проблема🤬
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26.09.2023 16:55 Ответить
Разобрать не проблема, проблема попасть.
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26.09.2023 17:42 Ответить
Пєрвий носовой аппарат, тоооовсь! Пли! )))
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26.09.2023 17:04 Ответить
То вони хочуть подводниє лодкі в стєпях Украіни банбить
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26.09.2023 17:46 Ответить
на мордорі всі є творєніями франкенштейна,

але на жаль які б ці машини не були поганими, але вони стріляють і можуть вбити
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26.09.2023 18:06 Ответить
А сам франкенштейн тихенько ридає у бункєрі.
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26.09.2023 20:00 Ответить
Треба більше сміху від тролів підляка та земарафону - на дивані не вбиває, а на фронті від будь чого, від т-55 і від цього гинуть інші.
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27.09.2023 11:59 Ответить
 
 