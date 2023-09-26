Российские войска используют морское оружие, в частности "машины Франкенштейна", для сухопутной войны против Украины, - Bild. ФОТО
Рашисты используют морское оружие для сухопутной войны против Украины, в частности, речь идет о "машинах Франкенштейна".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Bild.
Как отмечается, в сети появились кадры необычного оружия, применяемого Россией на войне в Украине.
"На платформу бронетранспортера МТ-ЛБ установлен реактивный морской бомбомет РБУ-6000. Он предназначен для борьбы с подлодками с помощью глубинных бомб. Эти образцы вооружений разработаны в СССР в 1960-х годах", - сообщает СМИ.
Обычно РБУ-6000 устанавливают на борту кораблей, но из-за дефицита оружия и боеприпасов российские войска применяют морское вооружение на суше.
На другом снимке на МТ-ЛБ установили корабельный комплекс "Огонь", на третьем – универсальное корабельное оружие 2М-3.
Обозреватель BILD называет эти системы "машинами Франкенштейна" и отмечает, что они в любом случае будут крайне неточные, имеют меньшую дальность стрельбы, и их придется долго перезаряжать.
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шапка-СтормШедов
гойдаааа!!!!
ну і не від хорошого життя вони цим мазохізмом займаються, ох дуже не від хорошого життя.
Але без корабельної РЛС, без системи керування вогнем, та без системи охолодження (там воно водяне), це просто сміття.
Якби навіть зу-23-2 начепили і то б було більше користі.
То є така верогідність , що уся ця хрень буде стріляти тільки на папірі , а в реальності тільки вибухати прямо на місці -- навіть те , що колись працювало на флоті ...
В часи софкоїда одни работяга з виробництва пляшок типа активіст й "раціоналізатор" примудрився на протязі 20 років двічи отримати немаленьку премію за "рацуху" спочатку додав до закупорки додаткову хрень з пластику , а потім "довів" , що вона не потрібна .
Усі інженери охохаталися з цього невігласа , але воно було в авторітеті а начальства й вони мовчазливо робили херню ...
Останні 20 років негативний дарвінизм він на болотах йще більше поглибився тому , орки будуть конати , але навіть ті , хто щось розуміють будуть мовчати в ганчірку ...
Тим більш , після ліквітації прігожина й закриття гіркина ...
Але це такі собі варіанти: зенітка ця використовується у комплексі з корабельною РЛС та системою керування вогнем, крім того, вона має водяну систему охолодження стволів.
А РСЗВ, має дуже малий радіус дії: 3-4 км.
Ці засоби призначені для одного: аби своїм грізним виглядом і гучним застосуванням підбадьорювати засрашинських чмобиків, які і повинні, власне, "тримати" укріплення. Бо одне діло, коли чмобіка з пукалкою залишають в окопі чекати страшних штурмовиків ЗСУ і він більше нічого не бачить з підтримки (бо навіть арта засрашинська почала дуже "порційно" працювати). І зовсім інше діло, коли чмобік бачить (І ЧУЄ), як поруч здоровезна штукенція кудись пуляє з зенітки чи ракетами. Кудись. Не так страшно чмобіку. Не одразу з'являється бажання втекти чи здатися...
І мені пофіг на тих рабів, які будуть хоч цілий день передзаряжати оцє недоробло, в кінці кінців вони колись візьмуть до рук сердньовічні піщалі, і будут з них намагатись вбити Українців.
Отже - вони повинні здохнути, а ця недокраїна - розвалитись! Крапка!
дальність стрілянини маленькая наверное потому, что у установок на втором фото стовбури короткие
P.S. борошна сумління; розгілкованність доріг і таке інше
Але розібрати посадку під 0 для такого калібру не проблема🤬
але на жаль які б ці машини не були поганими, але вони стріляють і можуть вбити