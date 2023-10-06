Украина вернула тела еще 64 защитников. ФОТО

Состоялась передача тел павших защитников Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными.

"Сегодня по результатам проведения репатриационных мероприятий украинской стороне удалось вернуть на подконтрольную Правительству Украины территорию тела (останки) 64 погибших (умерших) защитников Украины", - говорится в сообщении.

Украинской стороной, согласно нормам Международного Гуманитарного Права, российской стороне передано тела (останки) комбатантов, погибших (умерших) в связи с вооруженной агрессией против Украины.

Реализация мероприятия осуществлялась Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными и стала возможной благодаря взаимодействию с Объединенным центром при СБ Украины, МВД Украины (Секретариат Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах), ВС Украины (ЦУ ЦВД), ГУ ГСЧС Украины в Сумской области, ГПС Украины, другими представительствами структур сектора безопасности и обороны Украины при содействии и непосредственном участии представителей Международного Комитета Красного Креста.

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