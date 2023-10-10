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Украина и Румыния подписали декларацию о безопасности и экономическом сотрудничестве. ФОТО

Украина и Румыния подписали двустороннюю декларацию о стратегическом партнерстве. Документ включает политические, экономические, социальные и вопросы безопасности между двумя странами.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"10 октября провели с господином президентом Румынии содержательные и плодотворные переговоры. Отмечу договоренность о нашем стратегическом партнерстве – Украине и Румынии. Мы готовы построить именно такой уровень отношений".

Подписали двустороннюю декларацию, фиксирующую ключевые моменты нашего взаимодействия: и сотрудничество безопасности, в частности в регионе Черного моря, и поддержку нашей Формулы мира, и расширение экономического и логистического взаимодействия, транспортных связей, упрощение процедур пересечения границы, открытие новых пунктов пропуска на границе", – отметил он.

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Президент Румынии Клаус Иоганнис подчеркнул, что его страна рассматривает отношения с Украиной в долгосрочной перспективе и подтвердил обязательство по поддержке Украины в войне с Россией "столько, сколько потребуется".

Украина и Румыния подписали декларацию о безопасности и экономическом сотрудничестве 01

Автор: 

безопасность (1107) Зеленский Владимир (20474) Румыния (1092) Йоханнис Клаус (51)


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вова....може вертався би ти на тв.... грати єлдаком по роялю..... політика-це не твоє
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10.10.2023 17:26 Ответить
вєрнітє нашево мальчіка дамой!
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10.10.2023 17:26 Ответить
У нього вже памперси повні.
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10.10.2023 20:54 Ответить
он бєз шапкі поєхал, кагда єщо тєпло било.
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10.10.2023 20:56 Ответить
З підсумків його перебування у Румунії - "скоро запрацює зерновий коридор з цією країною", "будуть хороші новини щодо озброєння", "створять центр з підготовки пілотів на Ф-16"... Усе - виключно у майбутньому! Пане Зєлєньський - українців насамперед цікавить сьогодення - "створений", "запрацював", "поставлено" і так далі! А от чомусь у румунському парламенті виступити не дозволили... І не у майбутньому, а сьогодні! Думай, пан президенте!
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10.10.2023 17:36 Ответить
Нічого там зайвого не ляпнув ?
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10.10.2023 20:12 Ответить
Це все піар. Він тільки язиком ляпае, а навіть не пом'ятає що щось ще робити треба.
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10.10.2023 20:53 Ответить
 
 