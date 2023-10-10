Украина и Румыния подписали декларацию о безопасности и экономическом сотрудничестве. ФОТО

Украина и Румыния подписали двустороннюю декларацию о стратегическом партнерстве. Документ включает политические, экономические, социальные и вопросы безопасности между двумя странами.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"10 октября провели с господином президентом Румынии содержательные и плодотворные переговоры. Отмечу договоренность о нашем стратегическом партнерстве – Украине и Румынии. Мы готовы построить именно такой уровень отношений".

Подписали двустороннюю декларацию, фиксирующую ключевые моменты нашего взаимодействия: и сотрудничество безопасности, в частности в регионе Черного моря, и поддержку нашей Формулы мира, и расширение экономического и логистического взаимодействия, транспортных связей, упрощение процедур пересечения границы, открытие новых пунктов пропуска на границе", – отметил он.

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Президент Румынии Клаус Иоганнис подчеркнул, что его страна рассматривает отношения с Украиной в долгосрочной перспективе и подтвердил обязательство по поддержке Украины в войне с Россией "столько, сколько потребуется".