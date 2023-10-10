Україна та Румунія підписали декларацію про безпекову й економічну співпрацю. ФОТО

Україна та Румунія підписали двосторонню декларацію про стратегічне партнерство. Документ включає політичні, економічні, соціальні та безпекові питання між двома країнами.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"10 жовтня провели з паном Президентом Румунії змістовні та плідні переговори. Відзначу домовленість щодо нашого стратегічного партнерства – України та Румунії. Ми готові побудувати саме такий рівень відносин.

Підписали двосторонню декларацію, яка фіксує ключові речі нашої взаємодії: і безпекову співпрацю, зокрема в регіоні Чорного моря, і підтримку нашої Формули миру, і розширення економічної та логістичної взаємодії, транспортних зв’язків, спрощення процедур перетину кордону, відкриття нових пунктів пропуску на кордоні", - зазначив він.

Президент Румунії Клаус Йоганніс наголосив, що його країна розглядає відносини з Україною у довгостроковій перспективі та підтвердив зобов’язання щодо підтримки України у війні з Росією "стільки, скільки буде потрібно".

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