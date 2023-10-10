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Україна та Румунія підписали декларацію про безпекову й економічну співпрацю. ФОТО

Україна та Румунія підписали двосторонню декларацію про стратегічне партнерство. Документ включає політичні, економічні, соціальні та безпекові питання між двома країнами.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"10 жовтня провели з паном Президентом Румунії змістовні та плідні переговори. Відзначу домовленість щодо нашого стратегічного партнерства – України та Румунії. Ми готові побудувати саме такий рівень відносин.

Підписали двосторонню декларацію, яка фіксує ключові речі нашої взаємодії: і безпекову співпрацю, зокрема в регіоні Чорного моря, і підтримку нашої Формули миру, і розширення економічної та логістичної взаємодії, транспортних зв’язків, спрощення процедур перетину кордону, відкриття нових пунктів пропуску на кордоні", - зазначив він.

Президент Румунії Клаус Йоганніс наголосив, що його країна розглядає відносини з Україною у довгостроковій перспективі та підтвердив зобов’язання щодо підтримки України у війні з Росією "стільки, скільки буде потрібно".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підтримка України є стратегічним інтересом Румунії, - президент Йоганніс

Україна та Румунія підписали декларацію про безпекову й економічну співпрацю 01

Автор: 

безпека (936) Зеленський Володимир (23927) Румунія (1163) Йоганніс Клаус (63)


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вова....може вертався би ти на тв.... грати єлдаком по роялю..... політика-це не твоє
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10.10.2023 17:26 Відповісти
вєрнітє нашево мальчіка дамой!
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10.10.2023 17:26 Відповісти
У нього вже памперси повні.
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10.10.2023 20:54 Відповісти
он бєз шапкі поєхал, кагда єщо тєпло било.
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10.10.2023 20:56 Відповісти
З підсумків його перебування у Румунії - "скоро запрацює зерновий коридор з цією країною", "будуть хороші новини щодо озброєння", "створять центр з підготовки пілотів на Ф-16"... Усе - виключно у майбутньому! Пане Зєлєньський - українців насамперед цікавить сьогодення - "створений", "запрацював", "поставлено" і так далі! А от чомусь у румунському парламенті виступити не дозволили... І не у майбутньому, а сьогодні! Думай, пан президенте!
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10.10.2023 17:36 Відповісти
Нічого там зайвого не ляпнув ?
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10.10.2023 20:12 Відповісти
Це все піар. Він тільки язиком ляпае, а навіть не пом'ятає що щось ще робити треба.
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10.10.2023 20:53 Відповісти
 
 