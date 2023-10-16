Львовский ТЦК и СП возглавил полковник Ниязов. ФОТО

Львовщина получила нового главу областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Согласно Приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины им стал полковник Артур Ниязов.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня нового руководителя представят коллективу. До этого полковник Ниязов проходил службу в должности начальника отдела планирования оборонных ресурсов штаба воинской части А0796. Поздравляю с назначением. Желаю результативной работы всей команде ЛОТЦК и СП под вашим руководством для приближения победы Украины. Спасибо за службу Герою Украины, полковнику Денису Чаюку, который также сегодня был с нами. Он пошел на повышение - заместителем командира воинской части А4767", - информирует Козицкий.

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