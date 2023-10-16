Львовский ТЦК и СП возглавил полковник Ниязов. ФОТО
Львовщина получила нового главу областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Согласно Приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины им стал полковник Артур Ниязов.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня нового руководителя представят коллективу. До этого полковник Ниязов проходил службу в должности начальника отдела планирования оборонных ресурсов штаба воинской части А0796. Поздравляю с назначением. Желаю результативной работы всей команде ЛОТЦК и СП под вашим руководством для приближения победы Украины. Спасибо за службу Герою Украины, полковнику Денису Чаюку, который также сегодня был с нами. Он пошел на повышение - заместителем командира воинской части А4767", - информирует Козицкий.
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Не маю нічого проти цієї конкретної людини, я його зовсім не знаю, але здається, мова була про трохи інше.
Також потрібно повністю міняти весь штат, інакше там нічого не зміниться.
А0796 - ОК "Захід", і да, про них в зоні бойових дій чутно не було.
А от А4767 - 10 армійський корпус, який воював на півдні. І бойовий офіцер Д.Чаюк знову йде в бойову частину. Цікава ротація після 1 місяця (з 04.09.2023р.) служби на посаді начальника ЛОТЦК та СП. Зіштовхнувся з такою корупцією, яку без автомата не поламати? Чи показова заміна на бойових офіцерів закінчилася? Як і мільярд висаджених дерев?
Вся інформація з відкритих джерел.
КРАПКА
Ну, Залужний же не може помилятись...
Чи може?
Чому не ставлять фронтовиків?
Одними балачками ми вже нічого не змінимо...
Ця структура це відголосок совка.Кого не став це все не подіє.Доки не будуть мотиваційні програми,праця з людьми ,а головне соціальні гарантії підкріплені фінансами.Ця структура в людей вже асоціюється з бандитским угрупуванням с беззаконням.Схеми як працювали так і працюють.