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Львовский ТЦК и СП возглавил полковник Ниязов. ФОТО

Львовщина получила нового главу областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Согласно Приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины им стал полковник Артур Ниязов.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня нового руководителя представят коллективу. До этого полковник Ниязов проходил службу в должности начальника отдела планирования оборонных ресурсов штаба воинской части А0796. Поздравляю с назначением. Желаю результативной работы всей команде ЛОТЦК и СП под вашим руководством для приближения победы Украины. Спасибо за службу Герою Украины, полковнику Денису Чаюку, который также сегодня был с нами. Он пошел на повышение - заместителем командира воинской части А4767", - информирует Козицкий.

Также читайте: На Львовщине развернут дополнительные блокпосты для усиления контрразведывательного режима, - ОВА

Львовский ТЦК и СП возглавил полковник Ниязов 01
Львовский ТЦК и СП возглавил полковник Ниязов 02

Автор: 

военкомат (458) Львовская область (2913)


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Топ комментарии
+20
очередного нахлебника посадили на хлебное место🤣а где же парни с фронта???ах да с ними ведь труднее договаритьваться о схемах
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16.10.2023 10:41
+19
він не штабний,він ,,снабнежець,, схематоза це основний принцип роботи.рожа кисла в нього ,з налагоджених прибилей зняли
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16.10.2023 10:53
+17
начальника відділу планування оборонних ресурсів...

КРАПКА
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16.10.2023 10:42
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очередного нахлебника посадили на хлебное место🤣а где же парни с фронта???ах да с ними ведь труднее договаритьваться о схемах
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16.10.2023 10:41 Ответить
Теж не зрозумів. Штабного ...... назначили начальником ТЦК?
Не маю нічого проти цієї конкретної людини, я його зовсім не знаю, але здається, мова була про трохи інше.
Також потрібно повністю міняти весь штат, інакше там нічого не зміниться.
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16.10.2023 10:47 Ответить
він не штабний,він ,,снабнежець,, схематоза це основний принцип роботи.рожа кисла в нього ,з налагоджених прибилей зняли
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16.10.2023 10:53 Ответить
Не перегинай. Відділ планування - це не про снабженіє. Це про планування обороного/наступального бою, стабілізаційних дій, підготовку о/с для виконання цих дій/боїв, забезпечення необхідних ресурсів (БК, техніка, паливо, о/с, навіть вода і харчі). А от власне снабженієм всього цього вже займається відділ логістики.

А0796 - ОК "Захід", і да, про них в зоні бойових дій чутно не було.

А от А4767 - 10 армійський корпус, який воював на півдні. І бойовий офіцер Д.Чаюк знову йде в бойову частину. Цікава ротація після 1 місяця (з 04.09.2023р.) служби на посаді начальника ЛОТЦК та СП. Зіштовхнувся з такою корупцією, яку без автомата не поламати? Чи показова заміна на бойових офіцерів закінчилася? Як і мільярд висаджених дерев?

Вся інформація з відкритих джерел.
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16.10.2023 11:30 Ответить
І справді обличчя такі втомлені ,виснажені , дуже не шкодують себе.🙂
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16.10.2023 11:54 Ответить
Ну так всі тут сцять по Залужному. Це ж він призначає, чи все ж таки ОП?
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16.10.2023 13:30 Ответить
Одни полковники, на фронте некому командовать, лейтенанта в ТЦК вполне достаточно.
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16.10.2023 11:11 Ответить
Очередний придурок нашкрябав на піндосівськой кліві свій висер.
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16.10.2023 11:24 Ответить
А вы уверены что что-то измениться если посадить на хлебные места парней с фронта? У них что, нет семей и хотелок? Тут надо менять саму систему и к тому же, если зеленский не уважает Конституцию, почему ее должен уважать кто-то еще? Почему например мы должны платить налоги тогда?
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16.10.2023 11:25 Ответить
начальника відділу планування оборонних ресурсів...

КРАПКА
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16.10.2023 10:42 Ответить
Відповідно до Наказу Головнокомандувача Збройних Сил України ним став полковник Артур Ніязов. Джерело:
Ну, Залужний же не може помилятись...
Чи може?
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16.10.2023 11:38 Ответить
Хто такий? Фронтовик?
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16.10.2023 10:43 Ответить
тиловик снабженец
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16.10.2023 10:54 Ответить
Тобто нічого не зміниться, хто мае кошти зразу стане непридатним?
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16.10.2023 11:02 Ответить
казах
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16.10.2023 10:48 Ответить
Ниязов вообще тюркская фамилия. Ниязов - это одна из распространенных фамилий в странах Центральной Азии, в том числе в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане и Киргизии.
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16.10.2023 12:41 Ответить
Ті ж ЗЕяйця тільки в профіль!!!
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16.10.2023 10:54 Ответить
он гражданский?
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16.10.2023 11:03 Ответить
А що українця у Львові не знайшли?
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16.10.2023 11:11 Ответить
А вы дуамете что избавитесь от коррупции если будете искать украинцев? Или это не украинцы покупают себе права, дипломы и несут коньячок что бы порешать дела? Вы наивны.
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16.10.2023 11:28 Ответить
увод от ответа - известная тактика, ещё вспомните коррупцию в детских садиках и поликлинниках, это вам не миллиарды воровать)
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16.10.2023 12:18 Ответить
Увод от ответа от какого? Вот вы как раз отвлекаете от контекста.
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16.10.2023 17:12 Ответить
Так, думаємо. Вся влада в Україні належить паразитам- чужинцям. Якщо їх витравимо - 90% корупція зникне, а з 10% українців вже якось розберемося
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16.10.2023 16:57 Ответить
а как и главное кто будет определять где чужинець, а где свой? Ты что ли?
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16.10.2023 17:11 Ответить
Я так понимаю , все боевые офицеры получившие тяжелые ранения уже трудоустроены? Здорового лба из снабженцев из одного кресла усадили в другое и озвучили сумму ,которую он должен засылать наверх ежемесячно. Реформы от зелено@опых.
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16.10.2023 11:13 Ответить
При цій системі не буде ніяких змін.. Зміни лише на словах !
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16.10.2023 11:28 Ответить
***, ну це вже занадто.
Чому не ставлять фронтовиків?
Одними балачками ми вже нічого не змінимо...
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16.10.2023 11:29 Ответить
Интересно, какой командующий в здравом уме отдаст толкового фронтовика комбата или комбрига?
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16.10.2023 12:45 Ответить
А зачем в тцк высший офицерский состав? Звание капитана или майора вполне достаточно. Да и к тому же можно брать в тцк тех кто получил ранение и не может выполнять боевые задачи.
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16.10.2023 13:18 Ответить
А кто командует на передовой мотострелковыми батальонами - кэпы и майоры.
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16.10.2023 15:51 Ответить
Новый начальник? Значит мобилизационные мероприятия будут усилены.
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16.10.2023 11:31 Ответить
Ого харі!
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16.10.2023 12:45 Ответить
ТЦК повністю себе дискридитували ба більше саме вони дискридитували форму ЗСУ.
Ця структура це відголосок совка.Кого не став це все не подіє.Доки не будуть мотиваційні програми,праця з людьми ,а головне соціальні гарантії підкріплені фінансами.Ця структура в людей вже асоціюється з бандитским угрупуванням с беззаконням.Схеми як працювали так і працюють.
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16.10.2023 15:31 Ответить
Чурка розставляє інших чурок на хлібні місця
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16.10.2023 16:55 Ответить
 
 