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Львівський ТЦК та СП очолив полковник Ніязов. ФОТО

Львівщина отримала нового очільника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відповідно до Наказу Головнокомандувача Збройних Сил України ним став полковник Артур Ніязов.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні нового керівника представлять колективу. До цього полковник Ніязов проходив службу на посаді начальника відділу планування оборонних ресурсів штабу військової частини А0796. Вітаю з призначенням. Бажаю результативної роботи усій команді ЛОТЦК та СП під вашим керівництвом для наближення перемоги України. Дякую за службу Герою України, полковнику Денису Чаюку, який також сьогодні був з нами. Він пішов на підвищення - заступником командира військової частини А4767", - інформує Козицький.

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Львівський ТЦК та СП очолив полковник Ніязов 01
Львівський ТЦК та СП очолив полковник Ніязов 02

Автор: 

військкомат (432) Львівська область (2437)


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Топ коментарі
+20
очередного нахлебника посадили на хлебное место🤣а где же парни с фронта???ах да с ними ведь труднее договаритьваться о схемах
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16.10.2023 10:41
+19
він не штабний,він ,,снабнежець,, схематоза це основний принцип роботи.рожа кисла в нього ,з налагоджених прибилей зняли
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16.10.2023 10:53
+17
начальника відділу планування оборонних ресурсів...

КРАПКА
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16.10.2023 10:42
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очередного нахлебника посадили на хлебное место🤣а где же парни с фронта???ах да с ними ведь труднее договаритьваться о схемах
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16.10.2023 10:41 Відповісти
Теж не зрозумів. Штабного ...... назначили начальником ТЦК?
Не маю нічого проти цієї конкретної людини, я його зовсім не знаю, але здається, мова була про трохи інше.
Також потрібно повністю міняти весь штат, інакше там нічого не зміниться.
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16.10.2023 10:47 Відповісти
він не штабний,він ,,снабнежець,, схематоза це основний принцип роботи.рожа кисла в нього ,з налагоджених прибилей зняли
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16.10.2023 10:53 Відповісти
Не перегинай. Відділ планування - це не про снабженіє. Це про планування обороного/наступального бою, стабілізаційних дій, підготовку о/с для виконання цих дій/боїв, забезпечення необхідних ресурсів (БК, техніка, паливо, о/с, навіть вода і харчі). А от власне снабженієм всього цього вже займається відділ логістики.

А0796 - ОК "Захід", і да, про них в зоні бойових дій чутно не було.

А от А4767 - 10 армійський корпус, який воював на півдні. І бойовий офіцер Д.Чаюк знову йде в бойову частину. Цікава ротація після 1 місяця (з 04.09.2023р.) служби на посаді начальника ЛОТЦК та СП. Зіштовхнувся з такою корупцією, яку без автомата не поламати? Чи показова заміна на бойових офіцерів закінчилася? Як і мільярд висаджених дерев?

Вся інформація з відкритих джерел.
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16.10.2023 11:30 Відповісти
І справді обличчя такі втомлені ,виснажені , дуже не шкодують себе.🙂
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16.10.2023 11:54 Відповісти
Ну так всі тут сцять по Залужному. Це ж він призначає, чи все ж таки ОП?
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16.10.2023 13:30 Відповісти
Одни полковники, на фронте некому командовать, лейтенанта в ТЦК вполне достаточно.
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16.10.2023 11:11 Відповісти
Очередний придурок нашкрябав на піндосівськой кліві свій висер.
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16.10.2023 11:24 Відповісти
А вы уверены что что-то измениться если посадить на хлебные места парней с фронта? У них что, нет семей и хотелок? Тут надо менять саму систему и к тому же, если зеленский не уважает Конституцию, почему ее должен уважать кто-то еще? Почему например мы должны платить налоги тогда?
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16.10.2023 11:25 Відповісти
начальника відділу планування оборонних ресурсів...

КРАПКА
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16.10.2023 10:42 Відповісти
Відповідно до Наказу Головнокомандувача Збройних Сил України ним став полковник Артур Ніязов. Джерело:
Ну, Залужний же не може помилятись...
Чи може?
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16.10.2023 11:38 Відповісти
Хто такий? Фронтовик?
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16.10.2023 10:43 Відповісти
тиловик снабженец
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16.10.2023 10:54 Відповісти
Тобто нічого не зміниться, хто мае кошти зразу стане непридатним?
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16.10.2023 11:02 Відповісти
казах
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16.10.2023 10:48 Відповісти
Ниязов вообще тюркская фамилия. Ниязов - это одна из распространенных фамилий в странах Центральной Азии, в том числе в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане и Киргизии.
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16.10.2023 12:41 Відповісти
Ті ж ЗЕяйця тільки в профіль!!!
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16.10.2023 10:54 Відповісти
он гражданский?
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16.10.2023 11:03 Відповісти
А що українця у Львові не знайшли?
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16.10.2023 11:11 Відповісти
А вы дуамете что избавитесь от коррупции если будете искать украинцев? Или это не украинцы покупают себе права, дипломы и несут коньячок что бы порешать дела? Вы наивны.
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16.10.2023 11:28 Відповісти
увод от ответа - известная тактика, ещё вспомните коррупцию в детских садиках и поликлинниках, это вам не миллиарды воровать)
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16.10.2023 12:18 Відповісти
Увод от ответа от какого? Вот вы как раз отвлекаете от контекста.
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16.10.2023 17:12 Відповісти
Так, думаємо. Вся влада в Україні належить паразитам- чужинцям. Якщо їх витравимо - 90% корупція зникне, а з 10% українців вже якось розберемося
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16.10.2023 16:57 Відповісти
а как и главное кто будет определять где чужинець, а где свой? Ты что ли?
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16.10.2023 17:11 Відповісти
Я так понимаю , все боевые офицеры получившие тяжелые ранения уже трудоустроены? Здорового лба из снабженцев из одного кресла усадили в другое и озвучили сумму ,которую он должен засылать наверх ежемесячно. Реформы от зелено@опых.
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16.10.2023 11:13 Відповісти
При цій системі не буде ніяких змін.. Зміни лише на словах !
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16.10.2023 11:28 Відповісти
***, ну це вже занадто.
Чому не ставлять фронтовиків?
Одними балачками ми вже нічого не змінимо...
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16.10.2023 11:29 Відповісти
Интересно, какой командующий в здравом уме отдаст толкового фронтовика комбата или комбрига?
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16.10.2023 12:45 Відповісти
А зачем в тцк высший офицерский состав? Звание капитана или майора вполне достаточно. Да и к тому же можно брать в тцк тех кто получил ранение и не может выполнять боевые задачи.
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16.10.2023 13:18 Відповісти
А кто командует на передовой мотострелковыми батальонами - кэпы и майоры.
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16.10.2023 15:51 Відповісти
Новый начальник? Значит мобилизационные мероприятия будут усилены.
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16.10.2023 11:31 Відповісти
Ого харі!
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16.10.2023 12:45 Відповісти
ТЦК повністю себе дискридитували ба більше саме вони дискридитували форму ЗСУ.
Ця структура це відголосок совка.Кого не став це все не подіє.Доки не будуть мотиваційні програми,праця з людьми ,а головне соціальні гарантії підкріплені фінансами.Ця структура в людей вже асоціюється з бандитским угрупуванням с беззаконням.Схеми як працювали так і працюють.
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16.10.2023 15:31 Відповісти
Чурка розставляє інших чурок на хлібні місця
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16.10.2023 16:55 Відповісти
 
 