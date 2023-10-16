Львівський ТЦК та СП очолив полковник Ніязов. ФОТО

Львівщина отримала нового очільника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відповідно до Наказу Головнокомандувача Збройних Сил України ним став полковник Артур Ніязов.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні нового керівника представлять колективу. До цього полковник Ніязов проходив службу на посаді начальника відділу планування оборонних ресурсів штабу військової частини А0796. Вітаю з призначенням. Бажаю результативної роботи усій команді ЛОТЦК та СП під вашим керівництвом для наближення перемоги України. Дякую за службу Герою України, полковнику Денису Чаюку, який також сьогодні був з нами. Він пішов на підвищення - заступником командира військової частини А4767", - інформує Козицький.

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