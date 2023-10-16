Львівський ТЦК та СП очолив полковник Ніязов. ФОТО
Львівщина отримала нового очільника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відповідно до Наказу Головнокомандувача Збройних Сил України ним став полковник Артур Ніязов.
Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні нового керівника представлять колективу. До цього полковник Ніязов проходив службу на посаді начальника відділу планування оборонних ресурсів штабу військової частини А0796. Вітаю з призначенням. Бажаю результативної роботи усій команді ЛОТЦК та СП під вашим керівництвом для наближення перемоги України. Дякую за службу Герою України, полковнику Денису Чаюку, який також сьогодні був з нами. Він пішов на підвищення - заступником командира військової частини А4767", - інформує Козицький.
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Не маю нічого проти цієї конкретної людини, я його зовсім не знаю, але здається, мова була про трохи інше.
Також потрібно повністю міняти весь штат, інакше там нічого не зміниться.
А0796 - ОК "Захід", і да, про них в зоні бойових дій чутно не було.
А от А4767 - 10 армійський корпус, який воював на півдні. І бойовий офіцер Д.Чаюк знову йде в бойову частину. Цікава ротація після 1 місяця (з 04.09.2023р.) служби на посаді начальника ЛОТЦК та СП. Зіштовхнувся з такою корупцією, яку без автомата не поламати? Чи показова заміна на бойових офіцерів закінчилася? Як і мільярд висаджених дерев?
Вся інформація з відкритих джерел.
КРАПКА
Ну, Залужний же не може помилятись...
Чи може?
Чому не ставлять фронтовиків?
Одними балачками ми вже нічого не змінимо...
Ця структура це відголосок совка.Кого не став це все не подіє.Доки не будуть мотиваційні програми,праця з людьми ,а головне соціальні гарантії підкріплені фінансами.Ця структура в людей вже асоціюється з бандитским угрупуванням с беззаконням.Схеми як працювали так і працюють.