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Сообщено о подозрении в госизмене пограничнику Руслану Сыровому, служившему на Закарпатье и оказавшемуся агентом РФ. ФОТО

казанжи,сыровой

На Закарпатье правоохранителю Руслану Сыровому ГБР сообщило о подозрении в государственной измене. Он оказался агентом Кремля. Ранее ему сообщали о подозрении в дезертирстве в условиях военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"После предательства и бегства он дал большое интервью одному из российских пабликов, где рассказал, что подрывной деятельностью против Украины занимался с 2014 года, еще во время службы в Луганской области. Мужчина предоставлял террористам из так называемой ЛНР информацию о размещении подразделений Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения мужчина начал более активно сотрудничать с российским ФСБ.

"Правоохранитель служил в пограничных подразделениях в Лисичанске и полученная от него информация якобы помогала врагу наносить точные удары по позициям ВСУ. Получив ранения и пройдя реабилитацию, он воспользовался возможностью перевестись на Закарпатье и в июне 2022 года возглавил группу киберзащиты отделения связи одного из пограничных подразделений", - добавили в пресс-службе.

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Предатель также хвастался, что на этом посту он продолжал передавать данные российским спецслужбам. А когда узнал, что его собираются проверять, – сообщил об этом кураторам.

"По их указанию, в составе группы уклонистов он незаконно пересек границу с Венгрией, в дальнейшем вылетел в Стамбул, а уже оттуда - в Москву. Предатель рассказал, что его семья уже получила российское гражданство, и он якобы планирует поселиться на Дальнем Востоке, где ему предлагают работу и жилье", - отметили в ДБР.

Сыровому объявили подозрение в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы. В настоящее время проверяются контакты пограничника и его возможности передачи тайных данных.

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Сообщено о подозрении в госизмене пограничнику Руслану Сыровому, служившему на Закарпатье и оказавшемуся агентом РФ 01

Автор: 

государственная измена (1545) ГБР (3001) подозрение (491) Закарпатская область (2588)


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Топ комментарии
+11
Реальні зрадники та корупціонери з України тікають без проблем. А придуманих хапають та вчиняють судилища. Все по зелесранському фен шую.
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16.10.2023 13:59
+8
Ще б оголосили після того як воно здохне!
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16.10.2023 13:49
+6
- Вы знаете, Моня, когда вас нет, про вас тут такое говорят…
- Изя, передайте им, шо когда меня НЕТ, они меня даже могут бить!

юдо-кацапи при владі, роблять вигляд, НІБИ вони боряться і воюють з кацапами, ціною житів украінців!!
при цьому нещадно качають бабло в офшори!!

... отатка то фуйня, малята.....
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16.10.2023 13:57
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Ще б оголосили після того як воно здохне!
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16.10.2023 13:49 Ответить
давай -ЕРМАКА, ваньку Баканова! ПОРТНОВА, Иммануилову, Смирнова, Гетьманцева, Смирнова, Бойко………ХВАТИТ ГОРБАТОГО ЛЕПИТЬ С МЕЛКИМИ СОШКАМИ
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16.10.2023 16:05 Ответить
Какая мєрзская атвратітєльная рожа...
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16.10.2023 13:55 Ответить
Луганск, сэр.
Одна морда ихнего Януковича чего стоит.
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16.10.2023 14:01 Ответить
- Вы знаете, Моня, когда вас нет, про вас тут такое говорят…
- Изя, передайте им, шо когда меня НЕТ, они меня даже могут бить!

юдо-кацапи при владі, роблять вигляд, НІБИ вони боряться і воюють з кацапами, ціною житів украінців!!
при цьому нещадно качають бабло в офшори!!

... отатка то фуйня, малята.....
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16.10.2023 13:57 Ответить
Реальні зрадники та корупціонери з України тікають без проблем. А придуманих хапають та вчиняють судилища. Все по зелесранському фен шую.
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16.10.2023 13:59 Ответить
Служив разом з каклєтою?
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16.10.2023 13:59 Ответить
як де на радіне в луганде
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16.10.2023 14:10 Ответить
коли зрадники сидять в офісі Президента то читати отаке вже набридло
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16.10.2023 14:06 Ответить
І шо далі-бідонов відправе за ним і його сімєю ссошників чи може голова сбу відправе баканова його там не затримають він і так багато зробив для кацапні.
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16.10.2023 14:16 Ответить
паразитуючи хвойди за викликом дермака-татарова з ДБР, застрельтеся.. від вашої сізіфової "роботи" більше шкоди чим користі
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16.10.2023 14:17 Ответить
Жалко что Буданов не успел его вычислить, и предложить сдаться.
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16.10.2023 14:24 Ответить
то просто у нього акумулятір в раціі - разряділся!!
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16.10.2023 15:25 Ответить
На Далекому Сході йому дають квартиру? Краще здохнути, ніж там жить: клімат гнилий, всі живуть по воровським понятіям, половина оточуючих - вузькоглазі. Краще здохнути
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16.10.2023 14:28 Ответить
пан Руслан тупий як дрова)))))) нехай щастить, дебчику
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16.10.2023 14:35 Ответить
"коли дізнався, що його збираються перевіряти"

Потрібно тепер знайти тих, від кого зрадник дізнався, що його збираються перевіряти.
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16.10.2023 14:38 Ответить
А шо там лейтенант баканов? Нима пидозры(
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16.10.2023 14:57 Ответить
 
 