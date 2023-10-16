Сообщено о подозрении в госизмене пограничнику Руслану Сыровому, служившему на Закарпатье и оказавшемуся агентом РФ. ФОТО

На Закарпатье правоохранителю Руслану Сыровому ГБР сообщило о подозрении в государственной измене. Он оказался агентом Кремля. Ранее ему сообщали о подозрении в дезертирстве в условиях военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"После предательства и бегства он дал большое интервью одному из российских пабликов, где рассказал, что подрывной деятельностью против Украины занимался с 2014 года, еще во время службы в Луганской области. Мужчина предоставлял террористам из так называемой ЛНР информацию о размещении подразделений Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения мужчина начал более активно сотрудничать с российским ФСБ.

"Правоохранитель служил в пограничных подразделениях в Лисичанске и полученная от него информация якобы помогала врагу наносить точные удары по позициям ВСУ. Получив ранения и пройдя реабилитацию, он воспользовался возможностью перевестись на Закарпатье и в июне 2022 года возглавил группу киберзащиты отделения связи одного из пограничных подразделений", - добавили в пресс-службе.

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Предатель также хвастался, что на этом посту он продолжал передавать данные российским спецслужбам. А когда узнал, что его собираются проверять, – сообщил об этом кураторам.

"По их указанию, в составе группы уклонистов он незаконно пересек границу с Венгрией, в дальнейшем вылетел в Стамбул, а уже оттуда - в Москву. Предатель рассказал, что его семья уже получила российское гражданство, и он якобы планирует поселиться на Дальнем Востоке, где ему предлагают работу и жилье", - отметили в ДБР.

Сыровому объявили подозрение в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы. В настоящее время проверяются контакты пограничника и его возможности передачи тайных данных.

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