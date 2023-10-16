Зеленский встретился со спецпредставителем США по экономическому восстановлению Украины Прицкер. ФОТО

Президент Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский отметил, что все партнеры Украины подробно информированы о срочных потребностях по усилению системы противовоздушной обороны нашей страны для защиты городов, маршрутов отечественного экспорта и критической инфраструктуры.

Был поднят вопрос обеспечения макрофинансовой стабильности Украины в 2024 году.

Президент отметил, что проекты по восстановлению нуждаются в частных инвестициях. Поэтому украинская сторона рассчитывает на активное привлечение американского бизнеса к долгосрочным проектам в наиболее перспективных отраслях украинской экономики, таких как сельское хозяйство, машиностроение, химическая промышленность и т.д.

Был отдельно поднят вопрос использования замороженных российских активов как существенного источника средств для восстановления Украины.

Также читайте: Необходимо начинать уже сейчас, в условиях боевых действий, подготовку реформ и восстановления Украины после войны, - спецпредставитель США Прицкер

Прицкер заверила в продолжении поддержки Украины со стороны США.

"США непоколебимы в своей поддержке Украины. В наших национальных интересах поддерживать Украину. И я знаю и разговаривала со многими людьми в Конгрессе, что Украину поддерживают обе партии, есть широкая поддержка среди американского народа и непоколебимая поддержка Украины со стороны президента Байдена", - – сказала она.

Читайте также: Новый спецпредставитель США Прицкер: "Теперь, чтобы Украина получала средства, США будут выдвигать условия реформ"