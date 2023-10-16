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Зеленский встретился со спецпредставителем США по экономическому восстановлению Украины Прицкер. ФОТО

Президент Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский встретился со спецпредставителем США по экономическому восстановлению Украины Прицкер 01

Зеленский отметил, что все партнеры Украины подробно информированы о срочных потребностях по усилению системы противовоздушной обороны нашей страны для защиты городов, маршрутов отечественного экспорта и критической инфраструктуры.

Был поднят вопрос обеспечения макрофинансовой стабильности Украины в 2024 году.

Зеленский встретился со спецпредставителем США по экономическому восстановлению Украины Прицкер 02

Президент отметил, что проекты по восстановлению нуждаются в частных инвестициях. Поэтому украинская сторона рассчитывает на активное привлечение американского бизнеса к долгосрочным проектам в наиболее перспективных отраслях украинской экономики, таких как сельское хозяйство, машиностроение, химическая промышленность и т.д.

Был отдельно поднят вопрос использования замороженных российских активов как существенного источника средств для восстановления Украины.

Также читайте: Необходимо начинать уже сейчас, в условиях боевых действий, подготовку реформ и восстановления Украины после войны, - спецпредставитель США Прицкер

Зеленский встретился со спецпредставителем США по экономическому восстановлению Украины Прицкер 03

Прицкер заверила в продолжении поддержки Украины со стороны США.

"США непоколебимы в своей поддержке Украины. В наших национальных интересах поддерживать Украину. И я знаю и разговаривала со многими людьми в Конгрессе, что Украину поддерживают обе партии, есть широкая поддержка среди американского народа и непоколебимая поддержка Украины со стороны президента Байдена", - – сказала она.

Читайте также: Новый спецпредставитель США Прицкер: "Теперь, чтобы Украина получала средства, США будут выдвигать условия реформ"

Автор: 

Зеленский Владимир (20493) США (26844) Прицкер Пенни (36)


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Топ комментарии
+21
К Вове приехал хирург-офтальмолог.
Она теперь ежедневно будет натягивать Вове его глазное яблоко на его же седалище.
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16.10.2023 17:41
+21
Погляд у пані Пріцкер навіть явно красномовний - проникаючий, глибоко вивчаючий, зосереджений на кожному русі мязів обличчя співрозмовника та його міміці, і при цьому, може я субєктивний, але реально недовірливий.
Вдалого полювання, шановно пані Пріцкер!
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16.10.2023 17:46
+13
Будемо сподіватись що це саме той погляд кобри перед фінальним кидком на кролика, дєрмачмоні приготуватись 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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16.10.2023 17:51
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К Вове приехал хирург-офтальмолог.
Она теперь ежедневно будет натягивать Вове его глазное яблоко на его же седалище.
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16.10.2023 17:41 Ответить
А перед цією офіційною стиковкою акули-інспектора Піцкер з неголеним Боневтіком , Мостова Юлія , редактор видання 1994 року народження засноване за спонсорства американця українського походження, вкинула БЛАГУЮ ВЄСТЬ по те, Вова ПРезидент просив на закритому зібранні у нього журналістів не освітлювати корупційне розграбування ТОБТО МАРОДЕРСТВО ВЛАДИ - це було у часи історії з яйцями Рєзнікова ...
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16.10.2023 17:58 Ответить
А єрмачмо там, що робить? Памперси обісраному міняє.!?
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16.10.2023 18:03 Ответить
а на стіни подивіться, це хто такі замовив?
лєнка на держдачі позбивала всю ліпнину з позолотою, а сюди через мендель не добралась...
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16.10.2023 18:34 Ответить
Какое же это мародёрство? Это УБИЙСТВО солдат, сержантов и офицеров ВСУ и граждан Украины. УБИЙСТВО, а не мародёрство.
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16.10.2023 18:13 Ответить
Ну для пані - фінанси то її справа , а для України- так Ви праві .
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16.10.2023 18:25 Ответить
доречі, Вами описана процедура потребує оголення місця цієї операції
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16.10.2023 18:00 Ответить
Няня Аріна із поглядом доктора Рентгена
Вофка буде какатись в єжових рукавицях😂
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16.10.2023 18:17 Ответить
скоріше к вовє приїхав патолог-проктолог)))
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16.10.2023 18:39 Ответить
Да, но изначально она все таки хирург - офтальмолог.
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16.10.2023 19:12 Ответить
але пацієнта все одно будуть вскривати,як би він не пручався,каральна медицина вона така)))
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16.10.2023 21:08 Ответить
А що до корупції нєлоха та його оточення не було порушене питання?
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16.10.2023 17:46 Ответить
Погляд у пані Пріцкер навіть явно красномовний - проникаючий, глибоко вивчаючий, зосереджений на кожному русі мязів обличчя співрозмовника та його міміці, і при цьому, може я субєктивний, але реально недовірливий.
Вдалого полювання, шановно пані Пріцкер!
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16.10.2023 17:46 Ответить
Будемо сподіватись що це саме той погляд кобри перед фінальним кидком на кролика, дєрмачмоні приготуватись 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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16.10.2023 17:51 Ответить
Поправлю вас, друг мой. Не на кролика, белого и пушистого, а на крысу, которая потеряв страх вгрызлась в головку сыра.
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16.10.2023 18:19 Ответить
На Печерских холмах,
В Киеве - граде,
Вова плачет небритолицый.
На валах плачет, рыдает.
Верхнем и Нижнем руки заламывает.
Прицкер приехала вот он и плачет.
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16.10.2023 18:18 Ответить
пані Пріцкер як МРТ - бачить вофку пошарово😂
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16.10.2023 18:19 Ответить
Так на мене дивилась вчителька, коли несла , ну таке
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16.10.2023 17:47 Ответить
Тепер перед кожною такою зустріччю з цією шановною панянкою вовану квартальну прийдеться сподні ширінькою назад зодягати... це щоб зовсім по криворогацьких поняттях було
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16.10.2023 17:48 Ответить
він буде приходити в сукенці)))
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16.10.2023 21:30 Ответить
« План Маршала» для України починання працювати.
Дякуемо США за цего куратора.

Сподіваюсь вона буде як Курт Волкер, тільки з середини України
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16.10.2023 17:49 Ответить
А Курт Волкер то дипломат -комунікатор був - не порівнюйте цього добряча з цією мадам на прізвисько "акула "-здається бувший міністр фінансів США .
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16.10.2023 18:07 Ответить
"План Маршала" для України починається з роботи інспекторші котра , за словами бувшого посла України в США Чалого , на менші полювання ніж за 50млрд доларами не погоджується . Вона з його розповіді й не погоджувалася довго, поки їй не назвали "ціну здобичі" її полювання серед мародерів Бакнової .Свого часу вона розкрила та посадила Мексіканську мафію "покручє"ніж на Банковій.
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16.10.2023 18:10 Ответить
Так вона не « добра бабуся», але Здаеться зараз вона потрібна Україні для боротьби зі « злом».

Що до друга України Курта Волкер, то він був та е прихильником України. Він був не тільки» комунікатором» , але і захисником інтересів України в США та на всіх іншіх майданчиках.

Мадам Пріцкер теж е « комунікатором»
Хтось коммуніціруе словами, а хтось - діями.
Якщо вона діе в інтересах народу України, то хай щастить.
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16.10.2023 19:06 Ответить
І попросив її не оприлюднювати факти мародерства зеленою командою .
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16.10.2023 17:49 Ответить
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16.10.2023 18:29 Ответить
Зелені будують офісно-президентську автократію, знову на фото товста пика Єрмака в камуфляжику...
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16.10.2023 17:53 Ответить
Как в пьесе Гоголя " Ревизор"
Немая сцена......
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16.10.2023 17:54 Ответить
Пронизливий погляд пані Пріцкер,вказує на те, що "зездєрмаківщина" отримала порцію "звіздюлін" чи то "3,14 стюлін" від неї.
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16.10.2023 17:56 Ответить
Сдить наша типу неконституційно двоголова Президентська влада - й аналогія напросилася , про рашистську там Хйло одне під двома головами править, а тут намагаються його режим будувати двома живими головами - правда з мізками теж курячими як на гербі у Хйла.

Цитата від Чекалкіна про Рашку згадалася - "Есть страны ,которые имеют свою мафию, а сеть мафия которая имеет всю свою страну "
Ну наша навіть "пакруче" в плані - "имеет" за гроши країн спонсорів ...
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16.10.2023 18:24 Ответить
Звіт привезла. Ага.
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16.10.2023 17:56 Ответить
Досить глянути на вираз презідента-він абсолютно не розуміє про що там говорять(як що була дійсно така размова).
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16.10.2023 17:56 Ответить
Она Бубу с Дерьмаком страпонить по одиночке будет или сразу двух, они же такое неразлучные .
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16.10.2023 17:59 Ответить
Пенні!
Не давай йому до рук ні пенні!
)))
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16.10.2023 18:02 Ответить
Ай,хорошо!
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16.10.2023 18:06 Ответить
дерьмак думает: н-да-а-аа, эта денег не возьмёт, даже много.. что делать?.. надо посоветоваться с шефом..
ну а Зеля.. - Зеля тупо не думает... всё, что он думает, он узнает на вечернем телесуфлёре
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16.10.2023 18:06 Ответить
тепер у вови з'явилась персональна інвест-няня.
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16.10.2023 18:21 Ответить
А насправді У ВОВИ - бо хто таке єрмак? Усі розпорядження його рукою зроблений "підписздесь "!
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16.10.2023 18:28 Ответить
Украиной руководит Ермак,,,,тварь ФСБ.ешная
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16.10.2023 18:38 Ответить
Боротьба з корупцією по-зеленськи. Така собі мʼякенька диктатурка. Готуйтеся люди до виборів, бо лідор вже собі платформу будує. А ми тепер будемо читати про Олену... і не тільки в якому вбранні, а що поїла і чим сходила...
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16.10.2023 18:39 Ответить
 
 