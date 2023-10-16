Зеленский встретился со спецпредставителем США по экономическому восстановлению Украины Прицкер. ФОТО
Президент Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Зеленский отметил, что все партнеры Украины подробно информированы о срочных потребностях по усилению системы противовоздушной обороны нашей страны для защиты городов, маршрутов отечественного экспорта и критической инфраструктуры.
Был поднят вопрос обеспечения макрофинансовой стабильности Украины в 2024 году.
Президент отметил, что проекты по восстановлению нуждаются в частных инвестициях. Поэтому украинская сторона рассчитывает на активное привлечение американского бизнеса к долгосрочным проектам в наиболее перспективных отраслях украинской экономики, таких как сельское хозяйство, машиностроение, химическая промышленность и т.д.
Был отдельно поднят вопрос использования замороженных российских активов как существенного источника средств для восстановления Украины.
Прицкер заверила в продолжении поддержки Украины со стороны США.
"США непоколебимы в своей поддержке Украины. В наших национальных интересах поддерживать Украину. И я знаю и разговаривала со многими людьми в Конгрессе, что Украину поддерживают обе партии, есть широкая поддержка среди американского народа и непоколебимая поддержка Украины со стороны президента Байдена", - – сказала она.
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Она теперь ежедневно будет натягивать Вове его глазное яблоко на его же седалище.
лєнка на держдачі позбивала всю ліпнину з позолотою, а сюди через мендель не добралась...
Вофка буде какатись в єжових рукавицях😂
Вдалого полювання, шановно пані Пріцкер!
В Киеве - граде,
Вова плачет небритолицый.
На валах плачет, рыдает.
Верхнем и Нижнем руки заламывает.
Прицкер приехала вот он и плачет.
Дякуемо США за цего куратора.
Сподіваюсь вона буде як Курт Волкер, тільки з середини України
Що до друга України Курта Волкер, то він був та е прихильником України. Він був не тільки» комунікатором» , але і захисником інтересів України в США та на всіх іншіх майданчиках.
Мадам Пріцкер теж е « комунікатором»
Хтось коммуніціруе словами, а хтось - діями.
Якщо вона діе в інтересах народу України, то хай щастить.
Немая сцена......
Цитата від Чекалкіна про Рашку згадалася - "Есть страны ,которые имеют свою мафию, а сеть мафия которая имеет всю свою страну "
Ну наша навіть "пакруче" в плані - "имеет" за гроши країн спонсорів ...
Не давай йому до рук ні пенні!
)))
ну а Зеля.. - Зеля тупо не думает... всё, что он думает, он узнает на вечернем телесуфлёре