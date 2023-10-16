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Зеленський зустрівся із спецпредставником США з питань економічного відновлення України Пріцкер. ФОТО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський зустрівся із спецпредставником США з питань економічного відновлення України Пріцкер 01

Зеленський зауважив, що всі партнери України докладно поінформовані про термінові потреби щодо посилення системи протиповітряної оборони нашої країни для захисту міст, маршрутів вітчизняного експорту та критичної інфраструктури.

Було порушено питання забезпечення макрофінансової стабільності України у 2024 році.

Зеленський зустрівся із спецпредставником США з питань економічного відновлення України Пріцкер 02

Президент зазначив, що проєкти з відбудови потребують приватних інвестицій. Тому українська сторона розраховує на активне залучення американського бізнесу до довгострокових проєктів у найбільш перспективних галузях української економіки, як-от сільське господарство, машинобудування, хімічна промисловість тощо.

Було окремо порушено питання використання заморожених російських активів як суттєвого джерела коштів для відбудови України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необхідно починати вже зараз, в умовах бойових дій, підготовку реформ та відновлення України після війни, - спецпредставниця США Пріцкер

Зеленський зустрівся із спецпредставником США з питань економічного відновлення України Пріцкер 03

Пріцкер запевнила у продовженні підтримки України з боку США.

"США непохитні у своїй підтримці України. В наших національних інтересах підтримувати Україну. І я знаю і розмовляла з багатьма людьми в Конгресі, що Україну підтримують обидві партії, є широка підтримка серед американського народу і є непохитна підтримка України з боку президента Байдена", - сказала вона.

Також читайте: Нова спецпредставниця США Пріцкер: "Тепер, щоб Україна отримувала кошти, США висуватимуть умови щодо реформ"

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) США (23043) Пріцкер Пенні (43)


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Топ коментарі
+21
К Вове приехал хирург-офтальмолог.
Она теперь ежедневно будет натягивать Вове его глазное яблоко на его же седалище.
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16.10.2023 17:41
+21
Погляд у пані Пріцкер навіть явно красномовний - проникаючий, глибоко вивчаючий, зосереджений на кожному русі мязів обличчя співрозмовника та його міміці, і при цьому, може я субєктивний, але реально недовірливий.
Вдалого полювання, шановно пані Пріцкер!
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16.10.2023 17:46
+13
Будемо сподіватись що це саме той погляд кобри перед фінальним кидком на кролика, дєрмачмоні приготуватись 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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16.10.2023 17:51
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К Вове приехал хирург-офтальмолог.
Она теперь ежедневно будет натягивать Вове его глазное яблоко на его же седалище.
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16.10.2023 17:41 Відповісти
А перед цією офіційною стиковкою акули-інспектора Піцкер з неголеним Боневтіком , Мостова Юлія , редактор видання 1994 року народження засноване за спонсорства американця українського походження, вкинула БЛАГУЮ ВЄСТЬ по те, Вова ПРезидент просив на закритому зібранні у нього журналістів не освітлювати корупційне розграбування ТОБТО МАРОДЕРСТВО ВЛАДИ - це було у часи історії з яйцями Рєзнікова ...
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16.10.2023 17:58 Відповісти
А єрмачмо там, що робить? Памперси обісраному міняє.!?
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16.10.2023 18:03 Відповісти
а на стіни подивіться, це хто такі замовив?
лєнка на держдачі позбивала всю ліпнину з позолотою, а сюди через мендель не добралась...
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16.10.2023 18:34 Відповісти
Какое же это мародёрство? Это УБИЙСТВО солдат, сержантов и офицеров ВСУ и граждан Украины. УБИЙСТВО, а не мародёрство.
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16.10.2023 18:13 Відповісти
Ну для пані - фінанси то її справа , а для України- так Ви праві .
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16.10.2023 18:25 Відповісти
доречі, Вами описана процедура потребує оголення місця цієї операції
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16.10.2023 18:00 Відповісти
Няня Аріна із поглядом доктора Рентгена
Вофка буде какатись в єжових рукавицях😂
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16.10.2023 18:17 Відповісти
скоріше к вовє приїхав патолог-проктолог)))
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16.10.2023 18:39 Відповісти
Да, но изначально она все таки хирург - офтальмолог.
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16.10.2023 19:12 Відповісти
але пацієнта все одно будуть вскривати,як би він не пручався,каральна медицина вона така)))
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16.10.2023 21:08 Відповісти
А що до корупції нєлоха та його оточення не було порушене питання?
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16.10.2023 17:46 Відповісти
Погляд у пані Пріцкер навіть явно красномовний - проникаючий, глибоко вивчаючий, зосереджений на кожному русі мязів обличчя співрозмовника та його міміці, і при цьому, може я субєктивний, але реально недовірливий.
Вдалого полювання, шановно пані Пріцкер!
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16.10.2023 17:46 Відповісти
Будемо сподіватись що це саме той погляд кобри перед фінальним кидком на кролика, дєрмачмоні приготуватись 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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16.10.2023 17:51 Відповісти
Поправлю вас, друг мой. Не на кролика, белого и пушистого, а на крысу, которая потеряв страх вгрызлась в головку сыра.
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16.10.2023 18:19 Відповісти
На Печерских холмах,
В Киеве - граде,
Вова плачет небритолицый.
На валах плачет, рыдает.
Верхнем и Нижнем руки заламывает.
Прицкер приехала вот он и плачет.
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16.10.2023 18:18 Відповісти
пані Пріцкер як МРТ - бачить вофку пошарово😂
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16.10.2023 18:19 Відповісти
Так на мене дивилась вчителька, коли несла , ну таке
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16.10.2023 17:47 Відповісти
Тепер перед кожною такою зустріччю з цією шановною панянкою вовану квартальну прийдеться сподні ширінькою назад зодягати... це щоб зовсім по криворогацьких поняттях було
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16.10.2023 17:48 Відповісти
він буде приходити в сукенці)))
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16.10.2023 21:30 Відповісти
« План Маршала» для України починання працювати.
Дякуемо США за цего куратора.

Сподіваюсь вона буде як Курт Волкер, тільки з середини України
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16.10.2023 17:49 Відповісти
А Курт Волкер то дипломат -комунікатор був - не порівнюйте цього добряча з цією мадам на прізвисько "акула "-здається бувший міністр фінансів США .
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16.10.2023 18:07 Відповісти
"План Маршала" для України починається з роботи інспекторші котра , за словами бувшого посла України в США Чалого , на менші полювання ніж за 50млрд доларами не погоджується . Вона з його розповіді й не погоджувалася довго, поки їй не назвали "ціну здобичі" її полювання серед мародерів Бакнової .Свого часу вона розкрила та посадила Мексіканську мафію "покручє"ніж на Банковій.
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16.10.2023 18:10 Відповісти
Так вона не « добра бабуся», але Здаеться зараз вона потрібна Україні для боротьби зі « злом».

Що до друга України Курта Волкер, то він був та е прихильником України. Він був не тільки» комунікатором» , але і захисником інтересів України в США та на всіх іншіх майданчиках.

Мадам Пріцкер теж е « комунікатором»
Хтось коммуніціруе словами, а хтось - діями.
Якщо вона діе в інтересах народу України, то хай щастить.
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16.10.2023 19:06 Відповісти
І попросив її не оприлюднювати факти мародерства зеленою командою .
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16.10.2023 17:49 Відповісти
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16.10.2023 18:29 Відповісти
Зелені будують офісно-президентську автократію, знову на фото товста пика Єрмака в камуфляжику...
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16.10.2023 17:53 Відповісти
Как в пьесе Гоголя " Ревизор"
Немая сцена......
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16.10.2023 17:54 Відповісти
Пронизливий погляд пані Пріцкер,вказує на те, що "зездєрмаківщина" отримала порцію "звіздюлін" чи то "3,14 стюлін" від неї.
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16.10.2023 17:56 Відповісти
Сдить наша типу неконституційно двоголова Президентська влада - й аналогія напросилася , про рашистську там Хйло одне під двома головами править, а тут намагаються його режим будувати двома живими головами - правда з мізками теж курячими як на гербі у Хйла.

Цитата від Чекалкіна про Рашку згадалася - "Есть страны ,которые имеют свою мафию, а сеть мафия которая имеет всю свою страну "
Ну наша навіть "пакруче" в плані - "имеет" за гроши країн спонсорів ...
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16.10.2023 18:24 Відповісти
Звіт привезла. Ага.
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16.10.2023 17:56 Відповісти
Досить глянути на вираз презідента-він абсолютно не розуміє про що там говорять(як що була дійсно така размова).
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16.10.2023 17:56 Відповісти
Она Бубу с Дерьмаком страпонить по одиночке будет или сразу двух, они же такое неразлучные .
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16.10.2023 17:59 Відповісти
Пенні!
Не давай йому до рук ні пенні!
)))
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16.10.2023 18:02 Відповісти
Ай,хорошо!
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16.10.2023 18:06 Відповісти
дерьмак думает: н-да-а-аа, эта денег не возьмёт, даже много.. что делать?.. надо посоветоваться с шефом..
ну а Зеля.. - Зеля тупо не думает... всё, что он думает, он узнает на вечернем телесуфлёре
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16.10.2023 18:06 Відповісти
тепер у вови з'явилась персональна інвест-няня.
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16.10.2023 18:21 Відповісти
А насправді У ВОВИ - бо хто таке єрмак? Усі розпорядження його рукою зроблений "підписздесь "!
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16.10.2023 18:28 Відповісти
Украиной руководит Ермак,,,,тварь ФСБ.ешная
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16.10.2023 18:38 Відповісти
Боротьба з корупцією по-зеленськи. Така собі мʼякенька диктатурка. Готуйтеся люди до виборів, бо лідор вже собі платформу будує. А ми тепер будемо читати про Олену... і не тільки в якому вбранні, а що поїла і чим сходила...
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16.10.2023 18:39 Відповісти
 
 