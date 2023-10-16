Зеленський зустрівся із спецпредставником США з питань економічного відновлення України Пріцкер. ФОТО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський зауважив, що всі партнери України докладно поінформовані про термінові потреби щодо посилення системи протиповітряної оборони нашої країни для захисту міст, маршрутів вітчизняного експорту та критичної інфраструктури.

Було порушено питання забезпечення макрофінансової стабільності України у 2024 році.

Президент зазначив, що проєкти з відбудови потребують приватних інвестицій. Тому українська сторона розраховує на активне залучення американського бізнесу до довгострокових проєктів у найбільш перспективних галузях української економіки, як-от сільське господарство, машинобудування, хімічна промисловість тощо.

Було окремо порушено питання використання заморожених російських активів як суттєвого джерела коштів для відбудови України.

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Пріцкер запевнила у продовженні підтримки України з боку США.

"США непохитні у своїй підтримці України. В наших національних інтересах підтримувати Україну. І я знаю і розмовляла з багатьма людьми в Конгресі, що Україну підтримують обидві партії, є широка підтримка серед американського народу і є непохитна підтримка України з боку президента Байдена", - сказала вона.

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