Зеленський зустрівся із спецпредставником США з питань економічного відновлення України Пріцкер. ФОТО
Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Зеленський зауважив, що всі партнери України докладно поінформовані про термінові потреби щодо посилення системи протиповітряної оборони нашої країни для захисту міст, маршрутів вітчизняного експорту та критичної інфраструктури.
Було порушено питання забезпечення макрофінансової стабільності України у 2024 році.
Президент зазначив, що проєкти з відбудови потребують приватних інвестицій. Тому українська сторона розраховує на активне залучення американського бізнесу до довгострокових проєктів у найбільш перспективних галузях української економіки, як-от сільське господарство, машинобудування, хімічна промисловість тощо.
Було окремо порушено питання використання заморожених російських активів як суттєвого джерела коштів для відбудови України.
Пріцкер запевнила у продовженні підтримки України з боку США.
"США непохитні у своїй підтримці України. В наших національних інтересах підтримувати Україну. І я знаю і розмовляла з багатьма людьми в Конгресі, що Україну підтримують обидві партії, є широка підтримка серед американського народу і є непохитна підтримка України з боку президента Байдена", - сказала вона.
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Она теперь ежедневно будет натягивать Вове его глазное яблоко на его же седалище.
лєнка на держдачі позбивала всю ліпнину з позолотою, а сюди через мендель не добралась...
Вофка буде какатись в єжових рукавицях😂
Вдалого полювання, шановно пані Пріцкер!
В Киеве - граде,
Вова плачет небритолицый.
На валах плачет, рыдает.
Верхнем и Нижнем руки заламывает.
Прицкер приехала вот он и плачет.
Дякуемо США за цего куратора.
Сподіваюсь вона буде як Курт Волкер, тільки з середини України
Що до друга України Курта Волкер, то він був та е прихильником України. Він був не тільки» комунікатором» , але і захисником інтересів України в США та на всіх іншіх майданчиках.
Мадам Пріцкер теж е « комунікатором»
Хтось коммуніціруе словами, а хтось - діями.
Якщо вона діе в інтересах народу України, то хай щастить.
Немая сцена......
Цитата від Чекалкіна про Рашку згадалася - "Есть страны ,которые имеют свою мафию, а сеть мафия которая имеет всю свою страну "
Ну наша навіть "пакруче" в плані - "имеет" за гроши країн спонсорів ...
Не давай йому до рук ні пенні!
)))
ну а Зеля.. - Зеля тупо не думает... всё, что он думает, он узнает на вечернем телесуфлёре