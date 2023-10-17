Последствия вражеского авиаудара по больнице в Бериславе. ФОТО

Минувшей ночью российские оккупанты обстреляли из авиации Бериславский район Херсонщины. Зафиксировано попадание в больницу.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью враг продолжал атаковать Херсонщину. Из авиации снова обстрелян Бериславский район. Есть попадание в больницу. Пострадало терапевтическое отделение", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в помещениях выбиты окна и двери. Повреждено диагностическое оборудование.

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Обломками засыпало въезд на территорию. К счастью, без жертв.

"В результате падения другого КАБ произошел пожар в частном доме. Спасатели оперативно все потушили. Также оккупанты попали в несколько сел. Информация о пострадавших и масштабах разрушений там устанавливается", - добавляет глава региона.