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Последствия вражеского авиаудара по больнице в Бериславе. ФОТО

Минувшей ночью российские оккупанты обстреляли из авиации Бериславский район Херсонщины. Зафиксировано попадание в больницу.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью враг продолжал атаковать Херсонщину. Из авиации снова обстрелян Бериславский район. Есть попадание в больницу. Пострадало терапевтическое отделение", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в помещениях выбиты окна и двери. Повреждено диагностическое оборудование.

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Последствия вражеского авиаудара по больнице в Бериславе 01
Последствия вражеского авиаудара по больнице в Бериславе 02
Последствия вражеского авиаудара по больнице в Бериславе 03

Обломками засыпало въезд на территорию. К счастью, без жертв.

"В результате падения другого КАБ произошел пожар в частном доме. Спасатели оперативно все потушили. Также оккупанты попали в несколько сел. Информация о пострадавших и масштабах разрушений там устанавливается", - добавляет глава региона.

Автор: 

обстрел (27396) Берислав (143) Херсонская область (4810)


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17.10.2023 09:37 Ответить
В таких випадках завжди кажу: на Бога надіятись, а самому робити все можливе для знищення ворогів. Навіть 10 гривень, задоначені на дрони "Дикі шершні" (для прикладу) вносять свою маленьку частину до нашої перемоги
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17.10.2023 09:46 Ответить
 
 