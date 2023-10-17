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Последствия обстрела Херсона: Ранения получили 4 человека. ФОТОрепортаж

Четверо мужчин получили ранения в результате обстрела Херсона российскими войсками.

Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"После 11.00 армия РФ ударила по Днепровскому и Суворовскому районам Херсона! По уточненной информации, ранения разной степени тяжести получили четверо мужчин. Двое из них - сотрудники охранной фирмы. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Еще один человек, по словам свидетелей, получил острую реакцию на стресс. От госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

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Последствия обстрела Херсона: Ранения получили 4 человека 04

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