Последствия обстрела Херсона: Ранения получили 4 человека. ФОТОрепортаж
Четверо мужчин получили ранения в результате обстрела Херсона российскими войсками.
Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.
"После 11.00 армия РФ ударила по Днепровскому и Суворовскому районам Херсона! По уточненной информации, ранения разной степени тяжести получили четверо мужчин. Двое из них - сотрудники охранной фирмы. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
Еще один человек, по словам свидетелей, получил острую реакцию на стресс. От госпитализации отказался", - говорится в сообщении.
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